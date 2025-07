Las subcampeonas olímpicas de 3x3 enseñan sus técnicas en Tenerife

Platas olímpicas hace menos de un año, y campeonas de Europa también el pasado verano, Sandra Ygueravide y Juana Camilión, internacionales con España, han estos últimos días en Tenerife. Lo han hecho como invitadas de excepción a unas jornadas de tecnificación. Una sesiones que bien podrían pasar por una opción más entre tantos campus que integran la oferta veraniega, pero en realidad se alejan de lo convencional.

«Nunca habíamos estado en algo así; seguro», afirman ambas sobre una iniciativa impulsada por la Federación Insular de Baloncesto de Tenerife (FIBT), organismo comandado por Rafael González y que ha querido atender la emergente demanda que genera una novedosa disciplina, el 3x3, donde España se ha convertido ya en potencia mundial. Especialmente entre las féminas.

Algo impensable

«Cuando yo empecé era una disciplina en la que nos concentrábamos dos días antes para ir a torneos. Todo esto era impensable, sobre todo porque si nosotras mismas, que estábamos compitiendo por conseguir cosas importantes, no lo hacíamos, ¿cómo íbamos a pensar que chavales lo iban a acabar haciendo a estos niveles?». Es la reflexión de Ygueravide. Sintomática sobre una propuesta que va un paso por delante, y a la vez una muestra más de la fuerza con la que viene evolucionando una modalidad dirigida hasta no hace muchos a contados enclaves callejeros.

Ser partícipes directas de este clínic –celebrado en el remozado Pabellón Paco Álvarez de Santa Cruz– ha hecho que Ygueravide y Camilión se marchen con la sensación del deber hecho. Sabedoras de «haber ayudado a que los niños vean resueltas sus dudas, aprendan y se enganchen», pero también conscientes de que este nuevo estilo baloncestístico se encuentro todavía en una fase incipiente.

Mucho por crecer

«Queda mucho por crecer, pero es verdad que poco a poco se van dando pasitos», señala Sandra, sabedora igualmente que «la existencia de competiciones durante todo el año» haría más factible que «la disciplina se independice» del 5x5 tradicional. «Si ya en el baloncesto normal femenino cuesta, imagínate con el 3x3», expresa en voz alta Ygueravide.

La valenciana, como su compañera de selección Juana, se ve obligada «a hacer temporadas de 12 meses, para poder compaginar ambas modalidades». «Evidentemente es porque queremos, pero al final llega un momento que el cuerpo se cansa», expresa la mallorquina de adopción. «Vivir ahora mismo del 3x3 femenino es muy complicado; ojalá llegue a verlo, pero queda mucho», añade, con resignación y esperanza a partes iguales, la jugadora que volverá a militar en el Estudiantes este próximo curso 25/26.

Sandra Ygueravide, durante el clínic celebrado en Santa Cruz. / María Pisaca

Esa obligada dualidad la asumen ya las baloncestistas que más destacan en el 3x3 a nivel nacional. Así han sido los «últimos ocho años» de Ygueravide, a la que no le ha quedado otra que aprender a sacarle el lado positivo a este doble esfuerzo. Lo ha hecho en base a «aplicar en el 5x5 las cosas que se aprenden en el 3x3, y sabiendo encontrar y aprovechar esos momentos para descansar». Un caso idéntico, al menos en las formas, que el de Camilión, que estos dos veranos más recientes ha tratado de optimizar «ese poco tiempo» que encuentra para el relax.

Esfuerzo llevadero

Entre esa novedad que supone una disciplina en auge, y el privilegio de codearse desde hace unos años con las mejores a nivel mundial, ese esfuerzo del que hablan Sandra y Juana es algo más llevadero. Tanto, que hasta su temporada del 3x3 se convierte en una especie de aire fresco antes de volver a la pista.

«Siempre he dicho que he seguido jugando baloncesto 5x5 porque empecé en el 3x3. El verano de 3x3 me parecía una forma de liberar la mente, de pensar o de vivir el baloncesto de otra manera. Y es lo que me ha hecho seguir disfrutando de ambas disciplinas durante más años. Sin ninguna duda es algo que ha cambiado mi forma de entender este deporte», afirma con rotundidad Ygueravide. Es, su discurso, un ejemplo más de adaptación al entorno.

Cambios constantes

Una modelación en la que constantemente vive y se desarrolla este baloncesto 3x3. Atrás queda el germen nacional, enclavado en el barrio malagueño de El Palo, donde su equipo masculino destacaba por su enorme presencia física. «Todo ha ido cambiando mucho», admite Sandra. «El juego y los equipos», puntualiza la valenciana, que recuerda sus inicios con una selección en la que destacaba la presencia de «una jugadora grande, poco móvil, a la que se le metían balones dentro», rememora en relación a Aitana Cuevas. «Sí, era un poco la estructura que tenían también los de El Palo», insiste en una especie de paralelismo.

Con el paso del tiempo Sandra cree que el 3x3 en España «ha empezado a ser más rápido y dinámico» con el fin de «parecerse a las jugadoras» de buena parte del concierto internacional. Pero lejos de estancarse, Ygueravide advierte que «ahora hay otras selecciones que han vuelto a la figura de una jugadora grande, pero que además pueda tirar». «Todo va cambiando y en parte esta modalidad depende del estilo de las jugadoras que va encontrando cada país», añade la internacional española.

Componente especial

Pero al margen de esos estereotipos de jugadores y estilos hasta ahora cambiantes, tanto Juana como Sandra tiene claro que el 3x3 posee algo especial que termina por ser casi adictivo. Por un lado, lo complicado que puede resultar hacer pronósticos. «Desde fuera la gente lo disfruta mucho por eso, porque no hay una selección que se pueda asegurar que vaya a ganar siempre», señalan las internacionales españolas, para reconocer también que, precisamente por este aspecto, para ellas «no es fácil ir con la etiqueta de favoritas tras haber ganado el Europeo el año pasado». «Nunca sabes lo que puede pasar», apostillan.

Juana Camilión explica uno de sus movimientos. / María Pisaca

Esa dificultad en los vaticinios va estrechamente ligada al estilo de juego del 3x3, por mucho que los partidos duren unos 20 minutos y se disputen en media pista. «A mí me cansa más; en diez minutos acabo muerta... En 5x5 puedes defender muy fuerte y te cansas durante 24 segundos, pero luego vas trotando al ataque y puedes respirar. Aquí no, aquí te matas en la defensa y también tienes que matarte en el siguiente ataque, porque si no se queda corto el equipo», comenta Juana.

Cercano al público

Si a este ritmo vertiginoso se añade el escenario, el atractivo aumenta. «Lo bueno es que siempre se monta en sitios en los que la gente puede verlo», advierte Sandra. Si a ese acceso tan cercano suman otros alicientes como «la música», «celebraciones» por todo lo alto y también grandes resultados a nivel internacional, se puede entender por qué el 3x3 crece como la espuma en España. Tenerife no es una excepción. Ygueravide y Camilión, dos de las grandes culpables de ello, lo han podido comprobar.