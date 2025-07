Carlota, goles desde Japón para el Tenerife Femenino

Carlota Suárez fue presentada ayer por el CD Tenerife Femenino en las instalaciones de Toyota Canarias en un acto que sirvió también para firmar la renovación del acuerdo de patrocinio entre ambas entidades.

La futbolista aseguró sentirse muy entusiasmada y afirmó que este movimiento ha significado «un salto» en su carrera deportiva. «El Tenerife siempre ha sido uno de los equipos fuertes de la Liga F», dijo. «Cuando me llegó la oferta, no me costó decidir», añadió.

Carlota Suárez llega a la Isla procedente del INAC Kobe japonés y cuenta que su experiencia en el país asiático le aportó confianza en sí misma. «Además, pude conocer otra cultura», algo que considera que podrá aportar al grupo.

La delantera inicia esta etapa tras una campaña en la que fue la máxima anotadora de la liga nipona y esto, lejos de abrumarla, la motiva, ya que le gusta meterse presión e intenta «mejorar cada temporada». «Si el año pasado fueron trece goles, este año mínimo hay que repetirlo», se retó.

Esta mentalidad justifica su propia percepción como «una 9 muy referente, con hambre de gol» y que espera «darle las victorias al equipo» en el nuevo curso.

La viguesa, de 27 años, afronta esta nueva aventura como una oportunidad para reencontrarse con la Liga F tras haber jugado en ese nivel con el Granada. Aunque se siente «un poco nerviosa», asegura que tiene muchas ganas» de darlo todo en la temporada debut en el Heliodoro. n