Un espacio para todos

Hay lugares que no requieren pancartas para clamar por justicia social, ni pancartas, ni proclamas grandilocuentes. A veces, basta con una cancha de baloncesto, unos cuantos balones, muchas ganas y una sensibilidad a flor de piel para transformar las realidades de muchos niños. El Campus de Verano de la Fundación CB Canarias, que en este 2025 alcanza su tercera edición, se convierte en un microcosmos donde se cultivan destrezas deportivas, valores, vínculos y sueños compartidos.

Desde su punto de partida hace tres años, el ya afianzado proyecto aurinegro entrelazó una red de afecto que va más allá del mero entretenimiento. En la cancha del Complejo Deportivo de Tenerife Santa Cruz-Ofra –donde se celebra esta edición– confluyen menores con trastornos del espectro autista, discapacidades auditivas o motrices, niños provenientes de hogares de acogida, menores migrantes sin figuras familiares de referencia y otros tantos que, sin más etiqueta que sus ganas de jugar, encuentran allí su lugar. En total, 60 niñas y niños inscritos que, durante cinco horas diarias, dan vida a un espacio donde imperan el respeto, la diversidad y la alegría de todos.

Por eso, y en una época en la que lo urgente devora lo valioso, este campus enseña que el deporte, cuando se le concede el lugar que merece, puede convertirse en un catalizador de transformación genuina. Esa es la certeza que impregna cada rincón del campamento y la que más se pronuncia en la voz de Paula Claverie, directora de proyectos de la Fundación CB Canarias y alma vertebradora del campamento.

«Vamos a cambiar este mundo, pase a pase». Es la consigna que guía cada jornada en el campus canarista. «Nuestra misión era clara desde el principio», verbaliza Claverie. «Queríamos diseñar un entorno seguro y adaptado, donde niños con y sin discapacidad pudieran convivir a través del baloncesto», añade en este sentido. Esa premisa fue la chispa que encendió un proceso donde la inclusión se predica y se encarna. Cada pase, cada finta y cada carcajada compartida se transforma en un pequeño acto de justicia social.

Pero la Fundación no partió de la nada. De la mano del Cabildo de Tenerife, a través de Ideco, echó a andar un proyecto que tejió alianzas con asociaciones como Apanate, referente en el trabajo con personas con TEA; Funcasor, centrada en la comunidad con discapacidad auditiva; o ADEIN, entidad emblema del baloncesto en silla de ruedas de Canarias. Con ellas, fue forjando una sensibilidad distintiva hacia colectivos con menos acceso a espacios deportivos. «Hablando con familias nos dimos cuenta de que muchísimos niños no tenían opción de asistir a campamentos en verano. O no eran admitidos, o duraban dos días. Así que pensamos: ¿por qué no crear nosotros ese espacio?», explica Claverie.

La rutina que nunca se repite

La respuesta fue este campus, que nació entre la incertidumbre y hoy se afianza como una referencia en el Archipiélago. Lo verdaderamente revelador, empero, no reside en las cifras –aunque no dejan de crecer cada año–, sino en las historias que emergen dentro.

A diferencia de los campamentos convencionales, aquí la palabra rutina se escribe con lápiz. «Lo bonito es que no hay un día igual a otro», confiesa Claverie. Aunque existe una planificación general con juegos, ejercicios físicos y dinámicas de grupo, lo trascendental está en la flexibilidad. «Hay días en los que algunos niños vienen desregulados, nerviosos, cansados… Y no pasa nada. Adaptamos sobre la marcha, porque lo fundamental es que se sientan seguros y se vayan felices», cuenta.

Un enfoque humanista, casi artesanal, que no sería posible sin el equipo de monitores y profesionales que acompaña el día a día del campus. «Son adultos con vocación, con formación específica, y sobre todo, con una sensibilidad inmensa», subraya la directora. «Logran crear un clima de confianza donde todos los niños, sean cuales sean sus necesidades, encuentran su lugar», añade.

Y en ese pequeño ecosistema, la magia ocurre. No como un milagro, sino como una consecuencia natural de hacer las cosas bien. Niños que no pronunciaban una palabra se animan, de pronto, a soltar su primer «pásamela»; otros que apenas toleraban una hora en entornos compartidos, ahora completan las cinco con un entusiasmo desbordado. La Fundación recoge testimonios de madres y padres que, al presenciar transformaciones que creían inalcanzables, casi no dan crédito a lo que ven.

El objetivo de la Fundación no se queda en lo conseguido. «Queremos crecer, claro. Aumentar el número de inscritos, crear más ediciones del campus, llegar a más familias que lo necesiten», afirma Claverie. El respaldo institucional, como el de Ideco, trascendental para sostener esta propuesta gratuita, pero las aspiraciones van más allá de la logística.

La meta, por tanto, es que ningún niño se quede al margen por cuestiones económicas, funcionales o sociales. Que esta convivencia, lejos de ser una excepción, se erija como un modelo a replicar. Porque en el campus, el baloncesto ha dejado atrás sus etiquetas convencionales. Ya no es solo una práctica atlética ni una vía hacia la competición, es un lenguaje sin fronteras, un instrumento pedagógico y un puente que une almas de todo los tipos. Aquí se enseña a botar un balón, sí, pero también a escuchar lo que no se dice, a esperar sin desesperar y a ofrecer la mano sin miedo.

Tal vez por eso, el campamento emociona tanto cuando uno entra. Porque no vende humo ni busca casos de éxito para colgarse medallas. Porque no se trata de ganar , sino de ganar una oportunidad. Una oportunidad para ser uno mismo, para convivir y para celebrar diferencias sin necesidad de explicarlas.

Como dice Claverie, «es increíble lo que consigue el baloncesto cuando se le da el ambiente propicio». Y mientras lo dice, se escucha de fondo el eco de una pelota que bota y una carcajada que estalla. Y entonces se entiende todo.