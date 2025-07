El Victoria da la sorpresa y se adjudica el entorchado

Sorpresa para acabar la temporada. El Victoria se adjudicó anoche la Copa Cajasiete de Primera Categoría –organizada por la Federación Insular de Tenerife– al vencer en la final al Chimbesque, reciente campeón regional, por 12-10 gracias a que Javi García pudo con Eusebio Ledesma en el duelo de puntales A. Desenlace inesperado en un ambiente de lujo dentro de un torneo culminado en una final a cuatro –con el mismo formato novedoso que el adoptado por el certamen autonómico– celebrada entre el viernes y ayer en el terrero José Álvarez Gutiérrez de Santa Úrsula, donde anoche se congregaron más de 1.500 aficionados.

Tras su triunfo el viernes contra el Rosario –que no pudo defender título– la escuadra adiestrada por Salvador Pérez Soliño pareció decidida a ir por el triplete –tras ganar liga insular y regional–, y comenzó a adquirir notables ventajas gracias a las destacadas actuaciones de varios de sus juveniles, en especial Cristo León y Jonay Hernández (2-5). Sin embargo, Javi Ledesma recurrió a su media para que el Victoria fuera remontando poco a poco. Ahí fueron claves las prestaciones de Cristian Hernández, destacado B del cuadro sureño, y a la postre máximo tumbador del torneo.

Después de haber puesto en franquicia a los de San Miguel (8-7), y ya en el momento decisivo, el citado Cristian logró otro punto de vital importancia al dejar fuera de brega a Carlos Jerez, destacado C del Chimbesque. Otro momento que marcó la final fue la separada entre los dos destacados A de ambos equipos, Tino Matoso y Cristian Hernández.

Duelo de puntales

Con el marcador favorable al Victoria (11-10) llegó el duelo de puntales: Javi García y Eusebio Ledesma –que venía de tirar a Abián González y Nauzet Martín–. La primera agarrada resultó poco vistosa, llevándose ambos un par de amonestaciones, la primera por no adoptar posición de brega, mientras que a continuación Eusebio fue castigado por empujar a su rival, y García por rehuir la brega. En la segunda, y aprovechando que el luchador vallero no podía contemporizar, Javi García –pese a unas molestias en la mano izquierda, con varios puntos de sutura– no se descubrió en ningún momento y aprovechando una acometida de Ledesma, y casi en los límites del terrero, lo contreó para llevarlo a la arena y establecer el definitivo 12-10 –con Cristian Hernández por detrás–.

Desenlace de enorme valor, ya que García no solo provocaba el primer revés de Eusebio Ledesma, invicto a lo largo de toda la temporada, sino que le daba el título a su equipo en el regreso a Primera después de varias temporadas en Tercera –e incluso antes varios años desaparecido–, a la vez que se toma su particular revancha de la eliminación en las semifinales de la liga contra el propio Chimbesque. Despedida también a lo grande para el mandador Javi Ledesma, que cierra con un título su etapa en la escuadra de La Victoria.

En la final preliminar de cadetes el Campitos se llevó el título sin pasar apuros contra el Chimbesque (24-10), liderado por Iriome Fariña y Rodrigo Carballo –ambos máximos tumbadores–, mientras que el galardón a la lucha más espectacular se lo llevó Iriome Torres, también de la escuadra capitalina.