El nuevo talento de la vela tinerfeña que ya mira a los Juegos Olímpicos

A pocos días de regresar a la Isla, la tinerfeña Marta Mansito aún conserva intacto el orgullo de haber revalidado el título mundial por equipos en la clase Optimist, esta vez en las aguas de Portoroz, Eslovenia. A sus catorce años, la regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria se afianza como una de las joyas más fulgurantes de la vela española, y acumula ya dos oros mundiales por equipos, el mismo número de coronas planetarias individuales y un par de títulos nacionales. Con una madurez inusual para su edad, la atleta santacrucera se expresa sin adornos sobre los sueños que la empujan a seguir creciendo, mientras calibra su siguiente rumbo –con dudas entre el 420 y el 29er como próximas singladuras– tras clausurar su brillante etapa en el Optimist.

Culminar su paso por el Optimist con un campeonato mundial por equipos es un cierre perfecto.

Bueno, habría sido un cierre aún mejor ganando el femenino, pero no se pudo. Aun así, fue una experiencia increíble igualmente.

Parece que la octava plaza individual le deja un sabor amargo.

Sí, sinceramente creo que fue un campeonato que no reflejó el esfuerzo que venía haciendo durante toda la temporada, e incluso desde la anterior. No me quedo con el resultado porque sé que no refleja todo el trabajo realizado, pero al menos me llevo el título por equipos. Cometí muchos errores, pero aprendí de ellos.

Aun así, un título mundial por equipos no es poca cosa.

Sí, sabe muy bien, porque no es como ganar un título individual, es una victoria compartida. Somos cuatro personas en el equipo, y el año pasado ganamos el Mundial con un grupo distinto. Este año solo repetía yo, así que todo cambiaba mucho. Desde el principio sabía que éramos un buen equipo, pero ganar el Mundial fue, para mí, más inesperado que el año pasado. Fue increíble, además, porque volvimos a enfrentarnos en la final al mismo equipo. Me sorprendió muy positivamente cómo navegamos ese día y cómo trabajamos juntos. Así que, muy contenta.

Mansito, en el centro, con el equipo español. / El Día

¿Qué título fue más importante para usted, este o el de Argentina el año pasado?

El de Argentina, porque era la primera vez. La segunda sigue impactando, pero no es lo mismo.

Era la única que repetía de aquel oro, ¿más presión?

No, en realidad no. Estaba muy tranquila, no me importaba lo que la gente esperara. De hecho, no me importaba nada.

¿Cuál será su próxima clase?

No lo tengo claro todavía. Estoy entre dos barcos: el 420 y el 29er. Son barcos dobles.

Dos títulos mundiales por equipos, los mismos que en la categoría femenina y otra par de campeonatos nacionales, ¿se ha parado a pensar en las expectativas que hay sobre su futuro?

Me las puedo imaginar, pero, por ahora, no lo he pensado mucho. Sinceramente, en este Mundial salí al agua totalmente liberada, sin ningún tipo de presión.

¿Cuál es el secreto?

Lo mejor que puedo hacer fue no pensarlo directamente. Porque, si te paras a pensarlo, lo normal es que se te suba un poco a la cabeza.

¿Ya se imagina en unos Juegos?

Sí, a ver, a bastante largo plazo, pero sí. Yo creo que al final todos los deportistas sueñan con unos Juegos. Ahora mismo estoy centrada en el corto plazo, valorando mucho los próximos barcos, y aún no tengo nada decidido. Pero claro, los Juegos son algo increíble.

Y todo mientras lo compagina con sus estudios…

Los estudios no se me complicaron tanto como pensaba. De hecho, saqué muy buenas notas, así que estoy muy contenta.

¿Qué le gustaría mejorar?

No lo he pensado mucho, porque voy a empezar una etapa nueva y lo primero será conocer bien el barco. Como empiezo de cero, todavía no tengo claro en qué debo mejorar. Eso sí, estos últimos años en Optimist me han ayudado mucho a nivel mental. Me siento más preparada para gestionar la presión y las expectativas. Siempre hay cosas que mejorar, pero mentalmente me siento muy fuerte y muy preparada. Así que, de cara a lo que viene, creo que lo más importante será adaptarme al nuevo barco y a todo lo que implica.

Hábleme de su club, el Náutico de Gran Canaria, y el papel vital que ha jugado en su desarrollo.

Totalmente. Tuve que cambiar de club y fue una maravilla. En Gran Canaria me aceptaron muy bien: entrenadores, directiva, los niños… todos. Los entrenadores que me recibieron se han portado muy bien conmigo desde el primer momento y me enseñaron un montón de cosas. Así que sí, encantada desde el primer día.