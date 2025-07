El equipo que vence a los gigantes... y se organiza por WhatsApp

Homenaje a una tradición que se niega a desaparecer. No es un título cualquiera, ni una victoria más. Es la medalla que pesa más por lo que representa que por el metal con el que se forja. El Club Tenerife Echeyde se alzó el pasado fin de semana con el trofeo de campeón del X Torneo Internacional de Hockey para Veteranos Ciudad de Calafell, en un triunfo que rinde homenaje a la memoria del hockey sobre patines tinerfeño, que se niega a ser olvidado.

Desde Tenerife viajó una plantilla con once jugadores y una maleta llena de historias. Algunos de esos nombres resuenan aún en los vestuarios del antiguo Pancho Camurria, donde se escribió una de las páginas doradas del deporte insular con el Patín Tenerife, entidad ya desaparecida que militó en la División de Honor –hoy OK Liga–. Ferro, Dani, Ángel, Gerard, Jordi… Veteranos no solo por edad, sino por legado, formaban parte de aquel combinado de época. «Yo jugué toda la década de los 90 y parte de los 2000 –cuenta Adrián Brito, jugador y portavoz del Echeyde–, y en aquella época el hockey se vivía con una pasión tremenda. Veías a los jugadores entrenar en la pista donde tú acababas de jugar». Era otra época. Pero el espíritu, intacto.

«Cuando el Patín jugaba en casa, aquello era una fiesta. Había vínculo entre la cantera y el primer equipo. Algunos entrenadores eran también jugadores del equipo sénior», admite el portavoz. Un modelo que inspiraba, que alimentaba el sueño de los más jóvenes. Hoy, sin esa estructura, esos mismos jugadores se resisten a que la historia termine allí.

Derrotando al anfitrión

Llegar a Calafell, la cuna del hockey catalán, y ganar ya es una proeza. Pero hacerlo con un equipo mixto, en un torneo dominado históricamente por hombres y por clubes con tanto peso como el Barça, el Noia o el Igualada, lo eleva a categoría de gesta. Tres jugadoras –o mejor dicho, tres pilares del equipo– fueron Lorena, Elvira y Lizana. El Echeyde fue el único equipo mixto del torneo. «Llevamos jugadoras cuando no es lo habitual», relata Brito.

Disputaban el torneo por segundo año consecutivo –el anterior terminaron undécimos–, con más ilusión que certezas, y la sorpresa acabó por ser mayúscula. Primero tumbaron al Sporting Alcoi (1-2), luego al temido Noia (2-5), segundo en la edición anterior. Después al Igualada, en un partido de infarto (4-5). Y por último, al anfitrión CP Calafell. «No nos lo creemos aún», admite Brito.

En una final de las que se recuerdan para siempre, en el Joan Ortoll, con tensión hasta el final tras el empate a cuatro, el vencedor del choque no se dirimió hasta los penaltis. «Fue una final impresionante, muy rápida, con muchos ataques y contraataques. Arriba, abajo, sin tregua», rememora Brito. Y ahí se impusieron. Tres penaltis ejecutados con precisión quirúrgica y un portero que rozó la perfección. «La labor de los porteros fue decisiva. Aunque no metan goles, que no te los metan a ti cambia todo el juego», señala. Y en el hockey sobre patines, como en la vida, resistir también es ganar.

Soñar juntos

Ganó el Echeyde, el Patín Tenerife, pero sobre todo el deporte que sobrevive en la Isla sin una liga regular, sin rivales, sin apenas instalaciones ni apoyo estructural. Sobrevive con lo que hay: voluntad, pasión y un grupo de WhatsApp donde se organiza cada entreno. «Cada semana pasamos lista, preguntamos quién puede ir a entrenar. Porque no hay más equipos, ni siquiera para jugar amistosos». Así es como se mantiene vivo el hockey sobre patines en Tenerife.

Nadie entrena por obligación. Nadie cobra. Cada integrante del Echeyde encaja su amor por el hockey entre jornadas laborales, hijos, turnos y viajes. Juegan por lo mismo que jugaban de niños: por amor al juego. «No veo ningún otro deporte que me haga sentir igual», explica Adrián. Y no es para menos. El hockey sobre patines exige equilibrio, técnica, coordinación, fuerza, intuición. Y comunidad. Porque solo sobre esas bases un equipo puede llegar a lo que llegó el Echeyde el pasado fin de semana. Eso, y soñando juntos.