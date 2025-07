El apellido que domina la lucha canaria con mano de hierro... y mucho estilo

Un abuelo –Manuel– que fundó en 1943 el club de su barrio, aquel donde el deporte vernáculo es casi una religión; un padre que fue destacado bregador y durante muchos años su propio mandador; una madre criada entre una destacada estirpe de luchadores –los Chavales–; e incluso un primo, Javi, que durante varias temporadas fuera de lo más granado del panorama regional.

Por entorno en su Valle de Guerra natal y enriquecedores condimentos, hubiera sido complicado que Marcos y Eusebio no acabaran convirtiéndose en luchadores de enjundia. Con el primero ya en la recta final de su carrera (39 años) y el segundo (28) en plena madurez, los Ledesma no solo cumplieron con lo que marcaba la lógica, sino que son la pareja de hermanos más exitosa de la historia sobre un terrero, granjeándose ambos además, por méritos propios, la etiqueta de leyendas de este deporte.

Desde 2005

Una historia que se prolonga ya durante dos décadas y que por ahora ha tenido su último episodio hace escasos días. En 2005 Marcos, siendo todavía juvenil, fue el gran artífice del título regional conquistado por el Araya, gracias en gran medida a una presentación en sociedad a lo grande tumbando a Francis Pérez.

Ahora 20 años después, Eusebio, ya consagrado, le ha dado la gloria al Chimbesque. El mayor puede presumir de seis entorchados; el pequeño ya atesora cinco. En total, ocho entre ambos, ya que tres de estos trofeos de máxima relevancia fueron conjuntos al calor de los suyos, en el Rosario de Valle de Guerra.

Marcos Ledesma posa con una de los títulos regionales que ha conquistado. / Arturo Jiménez

Lejos de acabar imponiéndose por contundencia, los Ledesma se han empeñado siempre a ser luchadores con ciertas semejanzas básicas, pero especialmente por erigirse en bregadores diferentes al resto. Sobre todo desde su condición de puntales A, aquella que Marcos ostenta desde 2009 y Eusebio desde 2017. Quizá porque su estatura (1,84 y 1,80 respectivamente) les obligue a ello, en ocasiones los dos valleros han salido airosos de varios de sus trances más complicados gracias a mañas más propias de estilistas.

Arrastrado por la moda

Ese ha sido siempre el sello de Eusebio, y lo fue durante muchos años de un Marcos que acabó arrastrado por la tendencia en «un momento en el que casi todos los otros puntales, como Romén Luis, Francis Pérez o Cirio Santana eran demasiado grandes, tanto de talla como de peso». Eso lo llevó a aumentar kilos para seguir siendo competitivo. Una decisión que para el vallero, «mirándola ahora con perspectiva» resultó ser «un poco errónea». «Quizá me pasé de frenada, porque hasta perdí un poco mi forma de luchar», admite.

Ahora, en un deporte vernáculo sin tantos excesos de volumen, las muestras de agilidad vuelven a ser comunes. La más fresca y plástica se produjo hace apenas unos días ante el Aridane, cuando Eusebio, en esa técnica –un puente– que tantas veces empleó su hermano, llevó a la arena a Mamadou Camara. Una ejecución tan estética como casi imposible de imaginar y que se ha convertido en una de las definiciones más icónicas de los últimos años.

Eusebio Ledesma, en el momento de tumbar a Mamadou Camara en Vecindario. / FLC

«Es verdad que hago luchas que, cuando estás en altos niveles, es difícil que salgan», reconoce Eusebio sobre ejecuciones «más típicas de gente de poco peso, de juveniles o cadetes». «Afortunadamente a mí, de vez en cuando, me siguen saliendo», añade el puntal del Chimbesque, para el que lo diferente en este caso es haberla realizado «ante un rival de 1,90 y 150 kilos», añade el pequeño de los Ledesma.

El cuerpo fluye solo

Ese puente pareció más que buscado por Eusebio como vía de escape urgente a una situación delicada. Pero el puntal del Chimbesque lo niega. «Ahí tu cuerpo fluye solo. No sé si es memoria muscular o un automático que se te enciende», comenta. Una afirmación sustentada en su reacción inmediata. «Por eso cuando lo tiro me llevo las manos a la cabeza, porque verdaderamente no me creía lo que acababa de pasar», añade el vallero, para el que esa superlativa actuación en semifinales mucho tuvo que ver con «las repeticiones que se hacen en horas y horas de entrenamiento».

Eusebio posa con el título regional logrado a finales de junio. / Arturo Jiménez

Si el propio Eusebio quedó impactado por su propio desempeño, en la grada otro que se llevó las manos a la cabeza fue su hermano Marcos. «Fue un contraste brutal de emociones, ya que pasamos de un silencio total a un subidón enorme», describe el mayor de la saga, para el que la maña del otro Ledesma es de esas acciones que viéndolas, «incluso alguien que no sepa de lucha, se acaban erizando los pelos».

El precio de la lesiones

Momento de gloria que tuvo su culminación horas después con la conquista del título regional al derrotar al Saladar de Jandía. Premio y recompensa a un denodado sacrificio. Y también a esos lastres físicos que este deporte genera. Los que se ven y los que más merma producen, aquellos que se ocultan bajo la piel del luchador. Quizá por eso, en el momento del reportaje, Eusebio apenas le diera relevancia a las evidentes marcas que resaltaban todavía en su rostro. Heridas causadas por el fragor de dos intensas luchas en apenas 20 horas.

Eusebio, en una de las garradas claves contra el Saladar. / Andrés Cruz

Peaje más que asumible, sobre todo tras una temporada que a punto estuvo de dar por perdida. «Pensé que no iba a llegar», admite el puntal A del Chimbesque, que en menos de un año tuvo que lidiar con «una operación de rodilla, una protrusión discal provocada por una ciática, una ceja rota y una rotura de fibras en el tríceps».

Vale la pena

Desgaste continuo que no solo atañe al desempeño sobre el terrero, sino que también «acaba condicionando la vida personal y el físico» de un luchador. Hándicap sobre el que asiente Marcos mientras escucha a su hermano. «A cualquier luchador que lo metas dentro de una resonancia le vas a ver dos o tres protrusiones, las rodillas tocadas... Es un deporte muy duro y hasta llega un momento en que normalizamos las lesiones y te acostumbras a tener dolores todos los días. Yo digo que me levanto de la cama por partes», señala mientras ríe, y a la vez que recuerda una intervención en las cervicales que le lastró un buen periodo hace un par de temporadas. «Es con lo que naces y lo que llevas haciendo años y años», justifica sobre su amor a esta modalidad vernácula.

Un castigo constante, y hasta con secuelas, pero que en ocasiones pasa a un segundo plano. «Nada más por ver como todo el mundo se pone en pie vale la pena todo el esfuerzo que haces entrenando y lo que sufres con las lesiones», verbaliza Eusebio.

Plenitud deportiva

Con el conquistado en Vecindario entre los dos hermanos Ledesma ya presumen de 11 entorchados regionales. Las probabilidades de que la cifra aumente no son pocas. «Ahora mismo está en un momento de plenitud total, ya es totalmente maduro y responsable, y eso se notó cuando en la Final Four pudo con todo y no perdió nunca los nervios». Así define Marcos el momento actual de Eusebio tras anotarse su quinto título.

Y el pequeño de los Ledesma no lo niega. «Ya sé cómo funciona todo esto, y quizá los puntos más flacos que tenía antes, como lo que llegaban a doler las derrotas, ya los he mejorado bastante», afirma. Calidad innata, constancia y evolución que han llevado a estos valleros a reunir un palmarés que ninguna otra saga ha logrado. Al menos con un rendimiento casi por igual.

¿Quién es mejor de los dos?

Quizá por el momento la comparación entre ambos es casi obligada. ¿Quién ganaría, el mejor Marcos o el Eusebio de ahora y en plena madurez? «Con total honestidad creo que él», responde enseguida el pequeño. «Se enfrentó a puntales mucho más duros. Yo lo vi pegar con gente como Francis Pérez, Romén Luis, Juan Espino... y los tiró a todos», argumenta el vigente campeón regional.

Marcos y Eusebio dialogan en el terrero de Valle de Guerra. / Arturo Jiménez

Halagos que Eusebio refuerza en base a la «fuerza natural, que muestra sin casi necesidad de trabajarla», que exhibe su hermano. «Es como si estuviera tocado por una varita, y por eso creo que si el mejor Eusebio se enfrentara al mejor Marcos, ganaría él... Pero yo se lo pondría difícil», apostilla.

Marcos, sin embargo, no acepta los piropos y reduce la comparativa a «los momentos» y «las situaciones» de la lucha. «Para hacer un análisis con un poco de perspectiva habría que ver la carrera entera de cada uno, pero ni con eso valdría porque seguramente los rivales no serían los mismos», comenta el mayor de los Ledesma, que sí tiene claro un aspecto: «Llegar a ser puntal A no es un regalo, y los dos lo hemos logrado estando entre los mejores luchadores de Canarias».

Más detalles de los Ledesma La figura del padre En su momento puntal C durante más de una década y uno de los responsables de que el Rosario ganara la liga regional de Primera -segunda categoría en ese momento- en 1993, Chevo Ledesma ha tenido mucho que ver en el desarrollo de Marcos y Eusebio. Sobre todo en las labores de mandador, donde dirigió a sus vástagos durante bastantes años. "Yo salí de Valle de Guerra con 15 años, y desde ese momento él me acompañó porque yo era un niño. Incluso en el Valle también fue entrenador varios años. Pero llegó un momento que los dos tuvimos que tomar un camino diferente porque ya fuimos los dos puntales, y desde ese instante pasó de ser entrenador a nuestro seguidor... con el sufrimiento que ello implica", detalla Marcos. Su madre, Anabel, siempre ha sido el mayor respaldo de ambos. En casa, y en primera fila de la grada. Aquella, en Vecindario, desde la que volvió a sentirse orgullosa hace unos días viendo el enésimo triunfo de sus niños. Un título 36 años después Con el logrado en Vecindario el Chimbesque rompía una sequía de 36 años sin ganar el título regional. Lo había hecho liderado por Parri II en 1989. Un lapso de casi cuatro décadas que no fue motivo de la más mínima presión en el entorno del club. "Fue algo que ni se mencionó en la semana previa. De hecho fui yo, que me dio por buscar, encontré el dato, y antes de salir a la semifinal, en una arenga dentro del vestuario, le dije a los chicos que si se ganaba se hacía historia. Fue algo que nos dio un impulso extra", relata Eusebio. El formato de la Final Four Uno como protagonista estelar y el otro como aficionado, tanto Eusebio como Marcos Ledesma vivieron en primera persona el nuevo formato de Final Four para definir el campeón regional en un evento celebrado entre el sábado 28 de junio por la tarde y el domingo 29 a mediodía en el Pabellón Municipal de Vecindario. Al margen de coincidir en la necesidad de "dar más descanso a los luchadores entre las semifinales y la final", los hermanos Ledesma pulirían algunos detalles más. "Primero, el orden, porque se supone que tocaba hacerlo en Fuerteventura; y también el espacio, porque los luchadores preferimos un campo de lucha canaria, por el ambiente y el calor, que un pabellón, donde ese clima al que nosotros estamos acostumbrados se pierde más", expresa el hermano mayor. Ambos coinciden en que "ahora mismo apenas hay terreros para albergar luchadas que congreguen entre 3.000 y 4.000 personas". "Ese es el debate de lo qué preferimos, aforo o tradición", añade Eusebio. El futuro inmediato Tanto Marcos como Eusebio reconocen que están en sendos club donde se encuentran a gusto. Marcos parece tener decidido que cumplirá su séptimo año seguido en el Campitos, una continuidad que el veterano puntal A valora enormemente. Como también lo hace Eusebio con el hecho de "disfrutar de la lucha en la isla" en la que vive. "Poder entrenar aquí, son esos detalles que cuando los recuperas te das cuenta lo importante que son", añade el vigente campeón, que aún así no desvela si seguirá o no en el Chimbesque para el ejercicio 25/26.

Caminos divergentes

Hermanos y referente el uno del otro, Marcos y Eusebio saben que mientras conserven la condición de puntal A están condenados y verse las caras a lo largo de las temporadas. De hecho, este pasado viernes, y dentro de la Copa Cajasiete, ambos volvieron a agarrar cara a cara, llevándose el gato el agua el líder del Chimbesque gracias a una amonestación. «No es lo que más nos gusta, pero sabemos que no nos podemos borrar de las luchadas, y por eso hemos acabado normalizando nuestros enfrentamientos», apunta Marcos.

¿Luchar juntos?

Compañeros otrora en el Rosario de su pueblo (con el resultado de tres títulos regionales entre 2012 y 2016) y también un curso en el Chijafe, los caminos de los Ledesma podrían reencontrarse a medio plazo. Situación factible en la teoría cuando, por el inexorable paso del tiempo, Marcos perdiera la condición de puntal. El mayor de la saga, sin embargo, lo descarta. «Mientras sea puntal A y mantenga un buen nivel seguramente estaré luchando, pero el día que vea que flaquee o que ya no defienda la categoría, o la pierda, a lo mejor me plantearé echarme a un lado», asevera.

Una decisión que Eusebio comparte. Pero no por deseo propio, sino por mantener intacta la relevante figura de su hermano. «Me encantaría, pero por desgracia el aficionado a veces es muy cruel y siempre se queda con lo último. Para mí Marcos ha sido un luchador de los más grandes que ha habido en toda la historia, y creo que hacer eso podría hacer que mucha gente se quedara con lo último; me parecería muy injusto. Prefiero que se retire siendo lo que es, un grande», argumenta el puntal del Chimbesque.

Los hermanos Ledesma, junto a buena parte de los trofeos regionales conquistados. / Arturo Jiménez

Por caminos diferentes, pero los Ledesma seguirán engrandeciendo su leyenda dentro de los terreros. Esa historia de triunfos y exhibiciones que quedan clavadas en la retina, y que ya les ha permitido labrarse un destacado hueco entre los mejores de la historia. Un privilegio que se han ganado gracias a pertenecer a una saga que es sinónimo de éxito, pero también por llevar dentro ese gen único que va cogido de la mano de un sinfín de títulos.