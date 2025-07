David Delgado vuelve a batir el récord de España

David Delgado lo ha vuelto a hacer. El vallista del Tenerife CajaCanarias batió ayer sábado, 5 de julio, en Poznań (Polonia), el récord de España absoluto en 400 metros vallas, al parar el cronómetro en 48.45 durante su participación en el prestigioso Meeting Memoriał Czesława Cybulskiego. El isleño, que además batió el récord de la reunión, superó en la línea de meta al checo Vit Muller (48.73) y al catarí Bassem Hemeida (49.27).

Este registro no solo mejora su propia plusmarca nacional, conseguida a mediados de junio en la gran final de la Liga Joma de División de Honor -48.60-, sino que además cumple la mínima exigida por World Athletics para el Mundial de Tokio 2025 (48.50) y es el nuevo récord canario.

Delgado se consolida así como uno de los nombres más prometedores de la velocidad con vallas, no solo en el panorama nacional, sino también en el internacional. El canario ya es uno de los ocho mejores vallistas del continente y de los 20 del mundo en lo que va de año.

El blanquiazul debutó internacionalmente en 2018, en el Campeonato del Mundo Sub 20, y desde entonces no ha dejado de crecer. En 2019 participó en el Europeo Sub 23 de Gävle (Suecia), en 2021 fue octavo en el Campeonato de Europa de Estonia y formó parte de la selección nacional en el Europeo por Equipos, quedando quinto en su especialidad. En 2022 logró la medalla de bronce en el Campeonato Iberoamericano, y ha estado presente en las semifinales de los Campeonatos de Europa de Múnich 2022 y Roma 2024. Actualmente, es el campeón de España absoluto de los 400 metros vallas.