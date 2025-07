Sergio Noda, primera renovación del Cisneros

La primera renovación del Cisneros Alter es Sergio Noda. El hispanocubano, de 38 años y capitán la pasada temporada, seguirá liderando al equipo tinerfeño la próxima temporada 25/26.

En su regreso a la Superliga Masculina desde 2009, el receptor disputó todos los partidos del pasado curso, tanto en la competición doméstica como en la Copa del Rey y en la CEV Challenge Cup.

Siendo clave sobre la pista y a nivel de vestuario, contribuyó enormemente a los éxitos cisneristas.

Para Noda, la decisión de seguir en el Cisneros «no fue muy difícil de tomar». El ex internacional español indica se encuentra «superbien» y manifiesta ser «feliz en Tenerife, en el club y en el cole». «Además, esto me permite alargar un poquito más mi carrera y seguir pasándolo bien haciendo lo que más me gusta». También añade que lo que más le motiva es «seguir compitiendo al más alto nivel».

Con una nueva temporada en el horizonte, Noda confía en que cuidándose y preparándose bien, como ya hizo el año pasado, pueda poner su «granito de arena cada fin de semana».

El nuevo entrenador cisnerista es Miguel Rivera, un viejo conocido del receptor. «Nuestra relación siempre ha sido buena y profesional», asegura tras explicar que Rivera espera de él que sea «un ejemplo para los jóvenes». «Me pide que pueda ayudar y echar una mano en el día a día para que el grupo esté unido y listo para trabajar».

Por último, Noda manda un mensaje a la afición tinerfeña. «Son un jugador más del equipo y el apoyo que nos dan cada vez que jugamos en casa es primordial. Les espero con muchas ganas y nos vemos pronto en la cancha».

En las últimas horas, la entidad comunicaba la salida de cuatro de sus jugadores: Gastón Fernández, Arnau Masià, Navreet Singh y Germán Llorens. Antes lo había hecho de otros cuatro integrantes de la plantilla: Carlos Nieves, Óscar Rodríguez, Víctor Amorim y Bruno Vinti. Será un verano de muchos cambios. La base de un nuevo proyecto. n