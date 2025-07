El fútbol del Norte de Tenerife, en caída libre: una retirada de un equipo sacude la Preferente

Por primera vez desde su refundación en 2014, el CD Guancha no sacará equipo regional. El histórico del norte de Tenerife se ve forzado a despedirse de su conjunto sénior, víctima de una asfixia económica que ya es sistémica en el fútbol norteño.

Tras más de dos décadas de hibernación, el Guancha había regresado hace 11 años con la ambición de enraizarse en el panorama regional. Ahora, la insolvencia financiera que atraviesa la institución, unida a la falta de apoyo empresarial y recursos, obliga a su directiva –encabezada por Damián Delgado, presidente desde su refundación– a tomar la irreversible decisión de disolver la plantilla.

El club, que llegó a ser uno de los referentes de la zona –«uno de los gallos», como lo define el propio Delgado–, estuvo a punto de jugar la promoción de ascenso a Tercera. Hoy, sus jugadores se quedan sin equipo, su afición sin domingos de fútbol y la Preferente sin uno de sus tótems.

«Mejor no competir»

El detonante principal es, como suele ocurrir en este tipo de descalabros, el dinero. La entidad del Norte de Tenerife no dispone de los recursos necesarios ni ha logrado el respaldo empresarial suficiente como para mantenerse en una competición tan exigente como la Preferente. «Las administraciones, al final, lo que te dan es prácticamente para cubrir la base, nada más. Y eso si llega. Después hay empresas comarcales que te echan una mano, sí, pero no es lo mismo que una gran empresa que te cubra la temporada», verbaliza el máximo mandatario del club de Montefrío.

Competir en Preferente puede exigir hasta 40.000 euros por curso. Una cifra que, en el contexto actual del combinado guanchero, suena a quimera. «Se podía valorar sacar un regional no tan competitivo, pero por muy poco que inviertas, los viajes son largos, la liga es superlarga... al final te vas a gastar el dinero igual y dices: mejor no competir».

La razón oficial alegada por la directiva del CD Guancha para disolver su equipo regional es la «dificultad para obtener el presupuesto necesario para desarrollar la temporada en condiciones óptimas». Durante el último año, la institución intentó conseguir patrocinadores y apoyos económicos que garantizaran la viabilidad del proyecto, pero la falta de financiación fue insostenible. «Siempre estamos intentando buscar esas empresas o empresarios que puedan aportar, pero cuando pasa un año, tocas muchas puertas y no llega esa ayuda, tomas la decisión uno o dos meses antes del final de temporada», lamenta el presidente.

Pese al golpe, el CD Guancha no se desvanece del todo. La cantera verde permanece activa y, de hecho, goza de «buena salud», según palabras del propio presidente. «Ahora mismo tenemos todos los equipos de base y tenemos doblado el cadete y el juvenil», explica Damián Delgado en referencia al importante trabajo que continúa desarrollándose con los jóvenes futbolistas del Montefrío.

No obstante, la desaparición del primer equipo deja un vacío difícil de llenar entre su hinchada, que ya ha enviado mensajes de ánimo y comprensión al club. «La afición, que tan bien nos ha acompañado durante todos estos años en esta andadura del regional que partió en 2014... esto ha sido muy bonito. Hemos pasado por muchas dificultades», reflexiona Delgado.

El episodio de los jugadores

Una controversia que ha salpicado el cierre del regional del CD Guancha ha sido la forma en la que la plantilla fue notificada. Fuentes internas del vestuario aseguran que los jugadores se enteraron de la desaparición del equipo apenas unas horas antes del comunicado oficial publicado en redes sociales. Incluso, según indican, el mensaje enviado fue exactamente el mismo que se difundió públicamente vía Instagram. El presidente, empero, niega categóricamente esta versión. «No es verdad. Los primeros que saben de la disolución del regional son ellos. Lo saben antes que nadie», expone. ¿Falló la comunicación o fue un intento deliberado de maquillar los tiempos? Lo cierto es que, aunque desde el club norteño se asegura que los jugadores estaban informados, en el vestuario se percibe que la noticia llegó a última hora, con lo que eso implica –quedarse sin equipo a mitad de verano–. Otro matiz, en suma, que añade aristas a una situación ya de por sí compleja.

Radiografía de una crisis en el Norte

La desaparición del equipo regional de el Guancha no es un caso aislado. Basta con echar un vistazo al panorama actual del fútbol norteño para entender la gravedad de la situación. Realejos y Vera descendidos a Primera Regional, el Orotava a un punto de bajar a Segunda y el Icodense, también en horas bajas. «Todos los presidentes en el Norte hablamos el mismo idioma: no hay dinero, y tienes que adaptarte a lo que hay», sintetiza el mandatario del Guancha. «En el Sur tienen muchas más ayudas institucionales, hay un soporte más fuerte, sobre todo por el turismo. Aquí no tenemos eso. Tenemos que luchar con nuestras armas», lamenta. Esa brecha, ya convertida en losa, hace que la competitividad en el Norte sea cada vez menor, por pura desigualdad de medios. Y eso afecta de lleno al futuro de los clubes, que cada vez tienen menos margen de maniobra.