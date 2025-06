Una canaria, a la conquista del bodyboard mundial

En el panorama del bodyboard femenino internacional, pocas figuras pueden presumir de una trayectoria como la de Alexandra Rinder. Su carrera, marcada por títulos europeos y mundiales, encontró recientemente un nuevo punto culminante con su victoria en el Iquique Bodyboard Pro, una de las citas más relevantes del circuito IBC World Tour. Gracias a ese triunfo, la rider canario-austríaca asciende al primer puesto del ranking mundial, cuando solo resta una prueba para el cierre de la temporada.

Celebrado en las costas chilenas, el evento fue un auténtico duelo de titanes del bodyboard, donde el nivel técnico rozó lo vertiginoso. Ante un oleaje feroz, Rinder emergió con temple y destreza, imponiéndose en la final ante la talentosa Constanza Soto, promesa creciente del circuito. Más allá del botín en puntos para el ranking IBC, el triunfo adquirió una dimensión especial para la rider isleña. «Esta es una de las victorias más importantes en mi vida», analiza Alexandra.

A un paso del título

Aunque ya había saboreado el triunfo en Iquique en 2023, aquella conquista carecía del sello oficial del circuito mundial, lo que convierte esta nueva victoria en algo de otra estatura. «Todo el mundo que me conoce sabe que tenía mucha hambre para ganar esta prueba», declara. «Era una victoria que necesitaba. Hoy me siento una de las personas más felices y en paz del planeta», añade.

«Claramente voy a ganar el título y lo voy a traer a casa» Alexandra Rinder — Campeona del Iquique Bodyboard Pro 2025

El triunfo en el Iquique Bodyboard Pro cincela un salto cuántico que le impulsa hasta lo más alto del ranking femenino del IBC World Tour –circuito internacional oficial de bodyboard–. Con una sola batalla pendiente –en las aguas brasileñas, en septiembre–, le basta a la afincada en Adeje un empate para asegurarse el campeonato mundial. «Claramente voy a ganar el título y lo voy a traer a casa», asegura Rinder, con el ímpetu de quien conoce bien el camino. Sabe que la japonesa Namika Yamashita, segunda en la tabla, no lo pondrá fácil, pero también que está preparada. «Si no me lo creo yo, no se lo va a creer nadie», verbaliza.

Compite por Austria

Alexandra, aunque nacida en Gran Canaria y residente en el Sur de Tenerife, compite bajo la enseña austríaca por la nacionalidad de su padre, nacido en Graz, y porque las competiciones privadas limitan el uso de banderas que no sean de estados reconocidos.

La rider canario-austríaca celebra su victoria en Chile. / IBC World Tour

Eso sí, esta circunstancia nunca ha mellado su vínculo con sus raíces canarias; al contrario, lo fortalece. Asegura que «siempre va a representar a Canarias». Pese a defender la bandera austríaca en numerosos torneos continentales y mundiales, su esencia isleña permanece intacta, y es en el podio –como en su reciente triunfo en Chile– donde ondea la tricolor con más orgullo, reflejo del lugar que la vio crecer y forjarse.

Meta olímpica

Alcanzar los Juegos Olímpicos es el sueño latente de muchos atletas, y aunque el bodyboard aún no forma parte del programa olímpico, Alexandra Rinder conserva la ilusión de que ese anhelo algún día se materialice. «Es un sueño de todo deportista profesional el que su deporte sea olímpico», y para ella no es la excepción. A pesar de su posición entre la élite mundial de la disciplina, su camino no ha sido un sendero sencillo: «Ha sido una trayectoria muy larga y muy dura», admite sobre los años de esfuerzo que la han llevado a la cúspide. En 2025, Alexandra ha decidido saborear cada instante de su temporada. «Mi secreto está en disfrutarlo más que nunca», revela. Y esa es la clave de su éxito actual: no solo se entrena para ganar, sino que también se permite disfrutar cada ola, cada prueba, sabiendo que no sabe cuántos años más podrá hacerlo.

Futuro como patrona

Sin embargo, la vida de una atleta trasciende la simple competición. Con el paso de los años, las metas se transforman, y Alexandra Rinder ya vislumbra un horizonte más allá del bodyboard. Aunque su entrega al deporte que ama seguirá siendo absoluta, ya ha comenzado a trazar rutas hacia un destino distinto. Actualmente, se forma para obtener la titulación de patrón de barco. «Me gusta mucho el mar, así que quiero enfocarme también en tener un futuro en el mar», confiesa en este sentido.

La Caleta, su refugio

Al ser preguntada por su ola favorita, la rider canario-austríaca señala una que sigue siendo su refugio predilecto: la de La Caleta, en Costa Adeje, un rincón que fue testigo de sus primeros rolos y que la acompaña desde entonces. «Esa ola es mágica, sigue siendo mi favorita hasta hoy», recuerda con nostalgia, como si al hablar de ella le hiciera regresar a aquellos días en que empezó a surcar las aguas, con solo 8 años, cuando su hermano la introdujo en este deporte. Desde ese primer contacto, Alexandra se sintió en casa, conectada con el mar, y nunca ha dejado de perseguir triunfos.