Quico Cabrera, el curioso vínculo con Tenerife del nuevo entrenador del Haris

Experiencia... y mucha pasión para el banquillo del Tenerife Libby's Ciudad de La Laguna. El equipo blanquiazul, huérfano de forma repentina de un director técnico tras la marcha de Facundo Morando al Alianza Lima de Perú, ha encontrado en el 'Profe' Guillermo Orduna a un perfil que, sobre el papel, parece casar a la perfección con las necesidades del Haris: una amplia trayectoria en la élite, conocimiento perfecto de la Liga Iberdrola y una forma de entender el vóley idéntica a la línea en la que viene trabajando el club.

Orduna, natural de Buenos Aires, llegó a España a principios de siglo, para dirigir al UCAM Vóley Murcia y, más adelante, asumió el mando del Numancia Soria. Su curioso vínculo con Tenerife, no obstante, viene desde muy atrás y está relacionado con una leyenda de la gestión deportiva y figura clave en el voleibol nacional: Quico Cabrera. “Yo conozco Tenerife porque, cuando entrené al Murcia, me tocó jugar contra el poderoso Voleibol Tenerife [Marichal]. A Quico lo conocí muy bien”, recuerda Orduna con nostalgia antes de dar más señas.

“Lo conocí cuando antes del éxito con el Tenerife, cuando él era entrenador asistente de la selección española júnior. Fue uno de los primeros que ya tenía su computadora y era un apasionado de las estadísticas”, apunta el Profe.

Lamas, otra conexión

Además de esa conexión con el principal artífice del club deportivo más laureado de la historia del Archipiélago, Guillermo, que en los 90 ya entrenaba en Argentina, fue clave en la proyección de Romina Lamas, una pieza fundamental en el Marichal que conquistó la gloria europea con la Champions de 2004. “Hubo jugadoras que yo tuve en Argentina que vinieron a jugar al Marichal cuando Quico era entrenador. Tengo mucha historia con el Tenerife desde esa época. Una jugadora que tuve, que trabajó conmigo y pude desarrollarla como colocadora, fue Romina Lamas. 'Romy' empezó conmigo a los 13 años, la tuve en la base, en Argentina”, explica con orgullo en nuevo inquilino del banquillo blanquiazul.

La historia de amor entre Orduna y el voleibol comienza en su juventud, porque en Buenos Aires hay mucho fútbol, “pero también mucho vóley”. El argentino se desarrolló primero como jugador y, posteriormente, empezó a dirigir. “Soy licenciado en educación física, así que después hice mi especialización en voleibol y, como había jugado, realmente me sentí motivado para transformarme y especializarme como entrenador. Comencé mi carrera en clubes desde la base y llegué a dirigir los primeros equipos en diferentes clubes, más en femenino que en masculino. Y luego surgieron las posibilidades de dirigir selecciones. Estuve en varios periodos con de selecciones argentinas de base y al final con la sénior del 91 al 96”, repasa.

Después de una estancia en clubes, a Orduna le dieron de nuevo las llaves del combinado nacional albiceleste entre 2012 y 2018. Fue una bonita etapa que se saldó con numerosas participaciones en grandes torneos, entre ellos los Mundiales de Italia 2024 y Japón 2018, y, especialmente, la experiencia en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Guillermo Orduna, en su etapa con la selección argentina. / E.D.

Nadal, Bolt y Ginóbili

“Los Juegos son únicos”, contesta el técnico con emoción. “Son únicos porque uno convive con los máximos exponentes de todos los deportes. Imagínate, uno está en la fila para comer y al lado estaba Rafa Nadal. Luego, te sientas en la mesa a comer y allí está Usain Bolt. De repente, aparece la selección de baloncesto con Manu Ginóbili, o Juan Martín del Potro, o Djokovic... todos los deportistas ultraprofesionales quieren representar a su país. “Entonces, uno se encuentra con lo mejor del mundo y ahí no están por el dinero, ninguno de esos está por el dinero, están todos por lo que significa estar en unos Juegos representando a tu país. Eso me marcó”.

Tras cerrar su segunda etapa al frente al de la absoluta de su país, Orduna recibió la llamada de la Federación Española para hacerse cargo de la Permanente, nombre que recibe el programa de alto rendimiento para los jóvenes talentos nacionales de 14 a 17 años (a los que se reúne en Soria para combinar su formación académica con un proyecto de desarrollo deportivo y cuyo equipo compite en Superliga 2). El Profe aceptó y dirigió, además, a las diferentes categorías inferiores de la selección española en las diferentes competiciones internacionales que le encargó la Federación hasta que, hace unas semanas, recibió la llamada de David Martín, presidente del Haris.

Cambio de aires

Orduna, que entrenará a la Sub 19 en el Mundial de Croacia y Serbia que arranca en apenas una semana, aceptó en seguida. “Sentí que bueno, había cumplido una etapa y volver a dirigir sénior era también un nuevo desafío. Estaba motivado para volver a los grupos sénior y a la competencia. Sentí esa necesidad. Por eso acepté la posibilidad, a pesar de que en la federación me habían ofrecido continuar, decidí volver a los equipos profesionales. El Haris siempre está entre los primeros puestos, peleando por cosas importantes, siempre ha sido protagonista de los torneos y tiene una estructura importante de organización. Evidentemente, no dudé mucho al aceptar la propuesta de David”, confiesa el técnico.

La dilatadísima experiencia de Orduna no debe confundirse con cansancio. Al contrario, más de 40 años entrenando solo se justifican con la “pasión” que sigue sintiendo por su trabajo. “Es la pasión. A uno lo mueve la pasión y el amor por lo que hace. Eso lo trasladas después al la conducción de un grupo deportivo. Así que todavía me queda cuerda, el día que sienta que me pesa entrar en un pabellón, entonces lo dejaré”, replica el protagonista.

Conoce la plantilla

Habiendo sido entrenador de la Permanente y, a la vez seleccionador en muchas categorías (no todos los jóvenes talentos aceptan ir a Soria), por el radar de Orduna han pasado muchísimas de las jugadoras que ahora destacan en la Liga Iberdrola. Alguna de ellas estará a sus órdenes la próxima campaña. “Conmigo han estado Carolina Camino o Itziar López [dos recién fichadas]. A Antonella Fortuna la tuve en Argentina y a Yesiy Soto la sufrí como rival en la selección de Colombia, también conozco a Marga y a Pelland”, se detiene el estratega bonaerense.

De su conocimiento del plantel que tendrá a su disposición, se deduce que el elenco es del gusto de Orduna [muchas de las decisiones del Haris 25/26 se habían tomado mano a mano entre Morando y David Martín], quien confirma la sospecha. “Me siento cómodo con el grupo que se ha conformado. Siento que, si me hubiera tocado elegir a mí, hubiera elegido a las mismas jugadoras”. La coincidencia se explica cuando el Profe detalla cómo le gusta que sean sus equipos. En las señas que da, coincide plenamente con la idea de su antecesor. “Competitivos por encima del resultado. Se juega y se entrega al máximo. Se sigue cada balón, se pelea cada punto y cada set hasta el final y se deja todo en el campo. Esos son los equipos que yo trato de desarrollar, más allá de del resultado y de las cuestiones tácticas. No sabía que Facundo se había expresado así, pero es exactamente lo que pienso. La gente se siente identificada con ese tipo de equipos”, concluye Orduna.