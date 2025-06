Enrique Cruz, imparable: el piloto lagunero ya ve a tiro un nuevo título en el Mundialito

A solo tres capítulos de poner punto final al Campeonato de Canarias de Rallyes de Asfalto, y con una ventaja que supera los cuarenta puntos sobre su más cercano perseguidor, el piloto lagunero Enrique Cruz se perfila como el gran favorito para llevarse el Mundialito.

Otro triunfo más en el CCRA y el título cada vez más cerca.

Sí, yo creo que desde el Rally de La Palma encontramos un setup que me hace sentir cómodo. Creo que nuestra adaptación es cada vez mejor y los tiempos están saliendo. El de Telde es un rally con tramos muy circuiteros, de los que me gustan a mí, y creo que desde el primer metro pudimos marcar diferencias y dominar bien la prueba. Contento con otra victoria más y seguimos en la línea de ir cada vez más deprisa.

La cosa pinta muy bien.

Bueno, realmente sí: en cuanto a puntos, tenemos un colchón importante. Es verdad que, matemáticamente, todavía no se puede decir que seamos campeones, pero sí que está bastante encarrilado. Lo más importante es que ahora mismo creo que tenemos un poco más de velocidad que nuestros compañeros, y eso nos da tranquilidad, porque sé que vamos a pelear por ganar las siguientes pruebas. Creo que hay que seguir trabajando de la misma manera. Todo apunta a que la cosa está bien encarrilada.

¿Estamos viendo al Enrique más regular de su carrera?

Yo creo que estamos haciendo el mismo trabajo que siempre. Lo que pasa es que este año se dan los condicionantes para que todo funcione: un coche de primer nivel, un equipo motivado, unos patrocinadores volcados con el proyecto... Al final, si unes todo, salen estos resultados. Siempre he demostrado un nivel alto con los coches que he tenido, y con un coche campeón del mundo, creo que no iba a ser menos.

¿El rival más fuerte en el Mundialito es ya su hermano?

Bueno, yo creo que mi hermano está demostrando ser un piloto muy consistente: no comete errores y cada vez va más deprisa. Su objetivo este año no es pelear por el campeonato, pero sí está dejando destellos de su calidad con un coche que quizás sea el menos evolucionado de la parrilla, y aun así está peleando por los podios. Creo que eso dice mucho de él. Espero que siga demostrando lo rápido que es.

¿No acabar en Lanzarote este año puede jugar en contra de Yeray en la pelea por el título?

No creo. Al final, el campeonato está muy profesionalizado. Los pilotos preparamos las carreras iguales, sea en La Palma, en Lanzarote o en La Laguna. Creo que todos estamos a un nivel muy alto. En Lanzarote, por ejemplo, yo perdí el rally por tres segundos, que no es nada. Y ahora, en La Laguna, tampoco va a ser fácil ganar. Con eso quiero decir que no creo que influya en absoluto si un rally se corre antes o después.

Viene su cita más especial.

Sí, la verdad es que el Rally Ciudad de La Laguna es el rally de casa, le tengo un cariño especial y siempre me gusta hacerlo bien delante de mis amigos y de mi afición. Intentaremos hacer un rally con cabeza, sin olvidarnos de que el objetivo principal es ganar el Campeonato de Canarias, no solo este rally.

Parece que ya empieza a sacarle todo el jugo al Toyota.

Sí, hemos trabajado muchísimo con el equipo Copi Sport. Desde el principio sabía que el coche tenía un potencial increíble, una base muy buena, pero había puntos en los que no me sentía del todo cómodo o no lograba sacarle todo el partido. Durante estos meses, hemos hecho varios cambios, sobre todo en el tren trasero, y ahora voy mucho más confiado, más cómodo. He bajado los tiempos en todos los tramos y, lo mejor, es que sé que aún hay margen de mejora.

¿Qué falta por limar?

En líneas generales el coche va muy, muy bien en todos los aspectos, pero sí es verdad que todavía no estoy frenando tan bien como me gustaría. Así que hay que seguir trabajando en el tema de las frenadas. Ya estamos viendo dónde se puede mejorar. Por otro lado, el coche tiene un paso por curva increíble, tracciona muy bien, pero en zonas estrechas y con poca tracción no estoy siendo tan rápido como debería. Ahí me falta un poco de confianza, más por mi parte que por el coche.

Está arriba también en el Campeonato de España, es segundo.

En el CERA, la verdad es que estamos un poquito contrarios. No hemos podido pelear de tú a tú con Jorge en ningún rally. No he encontrado la velocidad que quería con el coche; incluso en casa, en el Rally de Adeje, nos costó muchísimo. Ahora estamos analizando las próximas pruebas, que son nuevas para los dos, para ver dónde podemos estar. Pero está claro que, de momento, el binomio Jorge-Alpine tiene un poco más de velocidad que nosotros.

Pero lo tiene cerca.

Sí, a 8 puntos, pero todavía no encuentro la manera de, por ejemplo, ganar cuatro tramos seguidos en un rally. Le gano uno, él me gana otro. Aún me falta un poco de velocidad para poder pelearle de tú a tú.

Lo que está claro es que pinta a ser uno de sus mejores años.

Sí, desde enero la intención era ser campeón de Canarias y de España. El campeonato regional lo llevamos bien encaminado, pero en el nacional todavía no hemos encontrado la velocidad necesaria para ganar al Alpine y a Jorge. Aun así, hemos sido muy competitivos y no vamos a tirar la toalla. Quedan tres carreras, y en Teruel, aunque es un rally muy rápido que favorece más al Alpine que al Rally 2, intentaremos pelear de tú a tú. El objetivo sigue siendo ser campeón de Canarias y de España, y vamos a ver qué conseguimos hasta final de año.