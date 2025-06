Canarias busca su sitio entre los gigantes en el Nacional de Fútbol Playa

La selección de Canarias afina su toque en la arena para afrontar una nueva edición de los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas de Fútbol Playa. Por primera vez, el Archipiélago desplegará su bandera en las seis categorías del torneo, que alzará el telón el 3 de julio bajo el sol de la Playa Victoria, en Cádiz. «Nuestra idea es competir al máximo y llegar hasta donde el campeonato nos lo permita», lanza el tinerfeño Néstor Ávila, timonel de Canarias en tres frentes (cadete masculino, alevín masculino y sub 20 Femenino).

Un total de 64 selecciones, llegadas desde 14 rincones del país, se darán cita entre el 3 y el 12 de julio en Cádiz, convertido por unos días en el gran teatro del fútbol playa nacional. Y allí, en cada categoría, estará Canarias, con hambre de protagonismo y resultados. En alevín masculino, que se disputará del 3 al 5 de julio, compartirá el Grupo C junto a Andalucía y La Rioja. En infantil masculino, previsto del 7 al 9, competirá en el Grupo B frente a Galicia, Ceuta y Extremadura. También del 3 al 5, el cadete masculino se batirá en el Grupo A con Andalucía, Cataluña y La Rioja, mientras que el juvenil masculino, entre el 7 y el 9, formará parte del Grupo A junto a Andalucía, Cantabria y la Región de Murcia. Ya en la recta final del torneo, del 10 al 12 de julio, las chicas del sub 17 femenino se medirán en el Grupo B ante Galicia y Baleares, y las del sub 20 femenino harán lo propio en el Grupo A frente a Andalucía y Extremadura. El Archipiélago pisa fuerte hacia el futuro de su fútbol playa. «Este es apenas nuestro segundo campeonato, pero llegamos con más tablas que el año pasado», asegura Néstor Ávila.

Enzo y Joel, talento y chilenas

De entre todas las categorías que defenderán la tricolor, hay una cargada de talento y ganas de trascender en Andalucía: la cadete masculina. Una escuadra forjada con tiempo, pulida con mimo y envuelta en una química que va más allá de lo táctico. Ávila deja claro que es el grupo más trabajado. «Muchos vienen de vestir la camiseta infantil el año pasado. Tenemos mucha ilusión con ellos», confiesa. Y dentro de ese bloque residen dos prospectos con mucho que decir: Enzo, del CD Marino, y Joel, del Atlético Victoria. «Son los que dominan el juego aéreo y las chilenas, aportan mucho espectáculo», afirma el coordinador isleño, aunque aclara que no les quiere «poner etiquetas de estrellas».

Llega la canaria con los deberes hechos, porque desde noviembre el cuerpo técnico de las categorías alevín, cadete y sub 20 femenina ha tejido con esmero una preparación a la altura del reto que se les viene. «Los entrenamientos se han intensificado en los últimos tres meses de cara a preparar lo más posible el campeonato», explica Ávila, que subraya también la coordinación con los clubes para no interferir en sus dinámicas. A ello se le sumarán unas últimas concentraciones justo antes de embarcar rumbo a Cádiz. «Este viernes tenemos concentración con los cadetes, el lunes con los alevines y también con las chicas», detalla el coordinador.

Fiel al estilo canario

Aunque se medirá Canarias a selecciones con un camino más largo y curtido, como Andalucía, Galicia o Murcia –muchas de ellas con equipos en Primera División de fútbol playa–, su propuesta, fiel al estilo con el que el fútbol isleño se ha dado a conocer al mundo, será la de un juego alegre y divertido. «Los chicos y chicas se lo tienen que pasar bien sobre la arena», comenta Néstor.

El próximo miércoles 2 de julio, las seis selecciones canarias emprenderán rumbo a Cádiz. La consigna, clara: competir, formar, crecer… e imprimir la esencia del fútbol playa canario en cada grano de arena gaditana.