De promesa a campeón mundial: Samuel García ya sueña con las Olimpiadas

Un chico de Valencia, curtido en el Echeyde, ha inscrito su nombre en la historia del waterpolo español. Por primera vez en 34 años, la selección española Sub 20 de la disciplina se proclamó campeona del mundo. Lo hizo en Zagreb, con una remontada épica frente a Estados Unidos, y con un equipo que desbordó carácter, calidad y determinación. Entre los protagonistas de esta gesta se encuentra Samuel García, jugador del Santa Cruz Tenerife Echeyde, que disputó minutos en todos los partidos, sumando un gol, forzando penaltis, forzando expulsiones jugadores rivales y firmando un campeonato para enmarcar. «Todavía no lo asimilo del todo», admite Samuel, aún con la adrenalina a flor de piel.

La final contra Estados Unidos fue de esas que solo los más grandes pueden manejar. La victoria llegó con un marcador de 14-11, y no fue fácil. Al igual que en las semifinales frente a Croacia, los españoles fueron de menos a más y resolvieron la contienda en una gran segunda mitad. Tras llegar a ir perdiendo 7-5 al final del segundo cuarto, los jugadores entrenados por Jesús Martín Lozano se impusieron en los dos siguientes por 1-3 y 3-6, respectivamente, lo que les permitió colgarse la medalla de oro. «La clave ha sido trabajar como equipo, competir al 100% hasta el final», afirma Samuel. Sobre el duelo, recuerda entre risas nerviosas los últimos minutos que «casi le da un ataque de taquicardia de los nervios». Fue una batalla física y mental que se saldó con un trofeo que queda para el recuerdo de la disciplina.

El trofeo más esperado

Porque el oro no llegaba desde 1991. El peso de la historia había caído sobre los hombros de esta generación, aunque Samuel reconoce que dentro del campeonato no se percibía del todo. «Estás tan metido en la competición que no asimilas el decir: Ostras, quizás has hecho historia», comenta, aunque sabe que ser parte de este título que faltaba desde hace 34 años es algo que marcará su carrera. El último equipo en lograrlo, en 2021, fue Serbia, que luego conquistó el oro olímpico. Palabras mayores.

García participó en cada enfrentamiento durante el campeonato. Un eslabón imprescindible en una cadena -el equipo de Lozano- que nunca se rompió, el papel del valenciano, aunque menos visible en el marcador, fue determinante en la lucha bajo el agua. «Al final lo dábamos todo en los tramos finales», comenta, refiriéndose a los momentos decisivos donde España construyó sus victorias, tanto ante Croacia en semifinales como ante Estados Unidos en la gran final.

El sueño olímpico

La medalla ya está en casa. Pero para Samuel García, en el «mejor momento de su carrera», esto no es el final de nada, sino el principio de todo. ¿Qué le sigue ahora? El joven boya no se detiene y tiene la vista puesta en el futuro, con una ambición que no conoce límites. ¿Y más allá? ¿Qué sueña ahora Samuel? La respuesta, inmediata: «Mi próximo sueño es ser convocado con la absoluta». Y claro, cuando se le pregunta por la cúspide de todos los sueños deportivos, no duda: «Olimpiadas», dice. Sabe que, para ello, debe dar pasos pequeños pero firmes. El camino no es fácil, pero está decidido a recorrerlo.

Sin embargo, no todo se queda en lo individual. Seguir conquistando títulos con el Santa Cruz Tenerife Echeyde, institución con la que seguirá vinculado la próxima temporada, es su siguiente meta. «Ahora a descansar, y pronto a volver a dar guerra con mi equipo», comenta. «Estamos clasificados para Europa y quiero dar lo mejor de mí», afirma en este sentido.

Aún con el oro de su medalla mundial reluciente, el cloro de la piscina croata pegado a la piel y la melodía del himno español resonando en la memoria. Samuel García, campeón del mundo sub 20, quiere seguir deslumbrando tanto en el Echeyde como en el ámbito nacional.