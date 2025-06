El San Fernando no asciende y condena al arrastre a San Miguel y Fuencaliente

Desenlace fatal para la UD San Fernando y también para el CD San Miguel y la UD Fuencaliente. El combinado grancananario no pudo con el Girona B en la eliminatoria definitiva por el ascenso a Segunda Federación y competirá de nuevo en Tercera la próxima temporada. El intento frustrado del Sanfer por subir trae consigo la activación inmediata del efecto arrastre, con consecuencias nefastas para San Miguel y Fuencaliente.

El San Fernando, que ya había logrado una épica remontada frente al Leioa en 2023, confiaba en repetir desenlace ante el filial del conjunto gerundense. En aquella ocasión levantó dos goles de diferencia, mientras que esta vez el Eleuterio Valerón solo debía ser testigo de un triunfo por un tanto para igualar la serie. El 1-0 de la ida, anotado por Dawda Camara, fue casi un anticipo de lo que estaba por suceder en Maspalomas.

Dawda, una pesadilla

Tras un primer tiempo igualado, de nuevo Camara emergió para, al borde de la hora de juego, anotar el 0-1 y encarrilar la final para los suyos. No bajó los brazos el Sanfer, pero no encontró acierto y, en un final caótico y accidentado (dos expulsados por el lado grancanario y uno por el catán, todos con roja directa), otra vez Dawda ajustició al equipo entrenado por Israel Quintana.

Plantilla y cuerpo técnico del Girona B celebran el ascenso. / Girona FC

Arrastre en cascada

De la decepción en El Tablero a la frustración en La Palma y el sur de Tenerife. El no ascenso del San Fernando condena al San Miguel a bajar a Preferente (de no ser así, y vistos los descensos desde Segunda RFEF de Unión Sur Yaiza y Atlético Paso, habría 19 equipos en Tercera, y no 18), puesto que los amarillos terminaron la temporada siendo quintos por abajo y ocupando así el puesto de arrastre.

Situación idéntica a la del San Miguel, pero una categoría más abajo, para el Fuencaliente. Los Palmeros concluyeron la campaña en la misma posición que el Sanmi, y con el descenso de los sanmigueleros a la Preferente, deben ser los sacrificados para abrir hueco. Una rectificación reciente de la Federación Tinerfeña les dio esperanza a los palmeros, pero dependían del éxito del San Fernando.

La élite de los banquillos, en el Eleuterio

Entre aficionados, directivos, simpatizantes y familiares de los futbolistas en el duelo definitivo entre San Fernando y Girona, destacaron en las gradas dos entrenadores de élite. Uno con pasado en la UD Las Palmas y otro que tuvo a bien acudir a animar al filial del primer equipo que ha dirigido con maestría en los últimos tiempos. García Pimienta acudió a la cita para tratar de empujar al Sanfer, mientras que Míchel Sánchez acabó festejando el éxito del Girona B y, quién sabe, tomando buena nota de los jóvenes que pronto podrían derribar la puerta del primer equipo.