David Delgado y su plusmarca nacional: "Estoy que ni me lo creo"

Dentro de la destaca actuación del Tenerife CajaCanarias en la tercera y última jornada de la Liga Nacional de Clubes de atletismo, celebrada el pasado sábado en Soria con el título de la División de Honor en juego, sobresalió David Delgado. A pesar de no tener las mejores sensaciones a pocas horas de su carrera –400 metros vallas– por el cansancio acumulado y las dificultades para conciliar el sueño por el calor reinante en la Península, el tinerfeño –nacido en Gran Canaria pero residente en la Isla vecina desde niño–, completó la distancia en 48’’60 y batió el récord español existente desde 2016.

«Estoy que ni me lo creo», reconoció después de un par de días asimilando el éxito. «Es una locura lo que estoy viviendo», añadió David, que nunca imaginó poder parar el cronómetro en ese tiempo, ni en sus «mejores sueños».

El relato de la carrera

Y eso que sus «sensaciones»no fueron las mejores cuando se dispuso a situarse en la línea de salida. «En las tres competiciones previas sí me había sentido mejor, más enchufado, pero esta vez venía de descansar muy poco y de no poder dormir bien por el calor», confesó el atleta. Al dar las primeras zancadas, notó esa carga añadida. «Salí más lento de lo normal», contó. Pero supo compensar ese inconveniente «apretando» en el tramo final. «Una cosa por la otra», resumió David, que no se había notado tan ligero en los metros finales de carreras anteriores. Dado el resultado, no sorprendió que fuera distinguido con como el MVP de la cita en Los Pajaritos.

David, durante la carrera del 14 de junio en Soria. / Real Federación Española de Atletismo

La satisfacción para Delgado fue doble. Aparte de batir el récord que había dejado el navarro Sergio Fernández en las semifinales de los Juegos Olímpicos celebrados en Río de Janeiro en 2016 (48’’87), ayudó para que el Tenerife CajaCanarias alcanzara su mejor posición en la máxima categoría masculina del atletismo español, el quinto lugar en la clasificación de la Liga de Clubes. «Le pongo un diez», remarcó David, que sigue los pasos de otro atleta del mismo club que también pudo superar una plusmarca estatal, el discóbolo tinerfeño Mario Pestano en el año 2008.

Sin mucho margen para el reposo, Delgado continuará con la hoja de ruta diseñada para hacerse con una plaza en el Mundial que tendrá lugar en Tokio en septiembre. Ya ha superado la marca mínima (49’’) fijada por la Federación Española y está a muy poco de la que exige World Athletics: 48’’50.

En el camino, David, que este 17 de junio cumple 26 años, irá sumando puntos en algún que otro meeting.

Con la selección española

No será su estreno con la selección absoluta. Debutó en la Superliga de Europa de 2021 con un quinto puesto en la prueba que domina. Al año siguiente subió al podio del Iberoamericano con la medalla de bronce colgada en su cuello y fue semifinalista en el Campeonato de Europa de selecciones nacionales, igual que en 2024 en la misma competición continental.

Para David, todo empezó en el mismo club al que sigue perteneciendo. La Escuela de Atletismo Base CajaCanarias vio crecer y madurar a un vallista que más que una promesa, es una realidad.