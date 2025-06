Cantera contra corazón en busca de la Tercera

Último billete hacia la Tercera División. Esta tarde (18:00 horas, Ciudad Deportiva Javier Pérez), el CD Tenerife C y el CD I’Gara Cabo Blanco se juegan el ascenso a la quinta categoría del fútbol español. Premio a once meses de trabajo, el de hoy será el broche final a una temporada exigente. Punto final… o principio de algo más grande.

Nunca antes el tercer filial blanquiazul ha pisado la Tercera RFEF. La plantilla de Cristo Marrero sabe que hoy, en su feudo, tiene la perfecta oportunidad para lograrlo. Pero también es consciente de que no será fácil. «No podemos olvidar que es una final y nos jugamos once meses de trabajo», reconocía el técnico blanquiazul en la antesala del choque.

Su equipo viene de una victoria ajustada en la semifinal –también en la Ciudad Deportiva– ante el Águilas (1-0), un duelo con más nervio que lucidez, definido por un solitario gol de Guille.

Formación del CD I’Gara. | CD I’GARA CABO BLANCO

«Llegamos muy bien a la final», asegura Marrero, aunque rápidamente matizaba que el I’Gara no será un invitado cómodo. Al contrario: es un equipo que «te espera atrás y sale con velocidad», con un tridente ofensivo (Isma, Kiko y Foster) que ya les hizo daño en la fase regular.

Sabe el filial que, salvo sorpresa, llevará la batuta en la final. Pero también que debe cuidar cada pérdida. «Nos ganaron en el primer partido con dos contras, una fue incluso tras un córner a favor», recuerda el entrenador blanquiazul sobre el choque liguero en el Antonio Fumero. La vuelta, en la Ciudad Deportiva, terminó 0-0, un partido que, según Marrero, «tuvieron ocasiones para ganarlo bien».

«Creo que vamos a ver un ambiente precioso: dos buenas aficiones, dos buenos equipos… ojalá todo el mundo lo disfrute», concluye el estratega blanquiazul.

I’Gara, 36 años después

Enfrente estará un equipo que también quiere hacer historia. El CD I’Gara busca regresar a Tercera División más de tres décadas después. Lo hace tras una contundente victoria (3-0) frente al Atlético Unión de Güímar en el penúltimo duelo por Tercera, y con «la gasolina en la reserva, pero en el mejor momento anímico». Así lo describe su presidente, Alejandro Bello, que admite que físicamente llegan «fundidos», algo comprensible tras una liga de 40 jornadas. Pero también intuye que este partido será «más mental que físico».

En Cabo Blanco se respira ilusión. Todas las camisetas especiales para el playoff están agotadas, y tres guaguas de aficionados se desplazarán a la Ciudad Deportiva. «La marea verde y blanca va a estar presente», afirma Bello. Y no duda: «El futbolista número 12 es nuestra gente. Son fundamentales».

El mensaje desde el Sur no ha cambiado desde la primera jornada de liga: humildad, trabajo y orgullo. «El I’Gara va a ir como siempre: muy trabajador y a pelear». Así ha sido durante toda la temporada, y hoy no será diferente. Delante, un C al que no temen, porque ya saben lo que es doblegarle. «Las estadísticas están ahí, pero el partido empieza 0-0. Lo de antes ya no cuenta», advierte su presidente.

El ascenso, en clave filial, sería vital en el proyecto de la cadena formativa del representativo. «Con todos los respetos a Preferente, no es lo mismo competir ahí que en Tercera», apuntaba Marrero, consciente de lo que representaría para los chicos que suben del División de Honor.

Para el cuadro de David Marrero, en cambio, se vive desde una cita con la historia. «Sería una alegría tremenda», decía Bello. Por los que están, por los que estuvieron. «Hace 36 años que no estamos en Tercera. Muchos jugadores no habían ni nacido». Quieren revivir ese sueño.

Aguarda una Tercera División –con solo un billete en juego– que no distingue de filiales ni de veteranía. No hay nombre que pese más que el otro y solo uno acompañará al Tenisca.