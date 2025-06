El Duggi, entre los más grandes de España

Un sueño con acento isleño y alma de barrio. Por primera vez en la historia, un equipo juvenil canario asciende a la cúspide del fútbol sala nacional. La AD Duggi, orgullo de Santa Cruz, se ha ganado un billete para medirse entre los ocho mejores equipos del país en la fase final del Campeonato de España Sub 19 de clubes. Desde hoy hasta el domingo –si alcanzan la final–, los tinerfeños competirán en el majestuoso Palacio de los Deportes de Murcia, escenario que ya acogió la Copa de España esta temporada. Allí arranca su inolvidable travesía, midiéndose hoy (16:00 horas) en cuartos de final al Trepalio León Sala, en una participación que ya se graba con letras de oro en los anales del fútbol sala isleño, pase lo que pase.

Pero para comprender la magnitud de esta gesta, hay que evocar el recorrido. Campeones de la División de Honor Juvenil de Canarias, el AD Duggi FS selló su pase a la fase final nacional con una aplastante victoria por 7-1 frente al CD Valle del Ebro en los octavos de final, en un Pabellón Quico Cabrera a reventar. Su técnico, Ayoze Peñate, sabe que esta clasificación no es fruto del azar, sino la culminación de un proceso «superbonito». «Hemos estado trabajando desde categorías inferiores y muchos de estos chicos llevan jugando fútbol sala toda la vida», señala. Formado por jugadores nacidos en 2007 y 2008, el conjunto chicharrero ahora quiere hacerse notar en la máxima escala nacional.

Un grupo unido

La conexión emocional entre los jugadores, el cuerpo técnico y la afición es otro de los pilares de este proyecto. «El grupo humano es fantástico», destaca el entrenador isleño, que subraya que ese ambiente de camaradería «se transmite en la cancha». Esa energía se palpó en la grada en el último partido, que vivió una de los días más mágicos que se recuerdan en la historia reciente del recinto santacrucero.

Lo dijeron ellos en sus redes sociales: «Este grupo de gigantes ha logrado algo que va más allá de un simple partido. Es un hito para todo nuestro archipiélago». Y lo dijeron con razón. Porque lo del Duggi no es solo una victoria. Es un rugido que nace en las islas. Un grito que ahora sacude el mapa del futsal nacional y un aviso de que en Canarias también se juega, se sueña… y se compite.

El arquitecto del sueño

Ayoze Peñate lleva cinco años vinculado al club. Cuando se le pregunta por su trayectoria en la categoría juvenil, matiza que es «debutante». «Le gusta trabajar en la base», por lo que este año también ha asumido las riendas del equipo alevín. Su recorrido es un reflejo de la cultura de cantera que promueve la entidad santacrucera. No es casualidad que gran parte del plantel que él mismo entrena haya sido también campeón de Tenerife en categoría cadete, campeón de Canarias y participante en una fase nacional en Extremadura.

Ese proceso ha sido continuo y coherente, algo que el técnico tinerfeño ha cultivado desde el inicio: «Empecé en esto cuando terminé mi etapa como jugador. Me gustó entrenar, hice los cursos… y hasta hoy. La verdad es que mal, mal no ha ido», bromea.

El primer escollo será el Trepalio León Sala, campeón de su grupo y viejo conocido del Valle del Ebro, el rival al que el Duggi ya superó. Peñate no subestima al adversario, pero tampoco se achica: «Es subir un peldaño más, pero es un rival a competir. No es un Barça ni un Pozo de Murcia, que están en otro nivel». Sus palabras destilan respeto, pero también convicción. La clave, para él, será seguir fieles a su identidad. «Lo importante es que seamos el equipo que hemos sido todo el año», sentencia. Y añade: «Las ganas y la ilusión no nos la va a quitar nadie».

¿Y si toca el Barça?

La otra llave del cuadro de la fase final del Campeonato de España Sub 19 enfrenta al CDE Móstoles Futsal con el todopoderoso FC Barcelona. Si el Duggi logra superar hoy al Trepalio, podría medirse a los blaugranas en semifinales (mañana a las 13:15). Un cruce que, para Ayoze Peñate, entrenador del club chicharrero, sería «el partido soñado por todos». El enfrentamiento entre «un equipo humilde de Santa Cruz» y todo un Barça en una semifinal nacional. Quimera o, más bien, un anhelo tangible que alimenta la motivación de todo un equipo.

Eso sí, pase lo que pase hoy, el AD Duggi ya ha firmado una campaña inolvidable. «Desde el punto de vista del club, la temporada es espectacular. Es un premio por todos los años en los que se ha trabajado en la base. En Santa Cruz se trabaja muy bien y esto es la recompensa», subraya Peñate. «Para algunos, esta experiencia será única en la vida», reconoce. Pero eso, lejos de ser una carga, es un regalo. Porque más allá de los resultados, los chicos del Duggi ya han saboreado la victoria.