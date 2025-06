La historia de Nelson Mitjans: obstáculos, granadas… y el oro

Victoria entre trincheras y cronómetros. Nelson Mitjans García y su inseparable compañero Aday López se subieron al podio para recibir lo que llevaban preparando con la disciplina de los viejos guerreros: la victoria por equipos en el Campeonato de España de Pentatlón Militar. Fue en Toledo, tierra de historia y resistencia, bajo un cielo castellano que no entiende de treguas. Allí, Mitjans escribió su propio capítulo.

La suya no es solo una victoria. Es una historia de revancha, constancia y una fidelidad inquebrantable a los valores del deporte militar. Porque antes de subir al podio, Nelson cayó. "El año pasado estaba preparado, pero una semana antes, entrenando, me rompí el radio y no pude competir", recuerda. Por eso, esta medalla brilla distinto; brilla como "una de las mayores alegrías que ha vivido a nivel deportivo".

Del Caribe al Teide

Su relación con el pentatlón comenzó como empiezan las buenas historias: sin plan, por intuición. "No sabía mucho sobre la disciplina, pero siempre me ha gustado el deporte, así que me apunté". Era 2021. El habanero que late al ritmo del Teide –se considera tinerfeño– acababa de llegar al Regimiento de Infantería Tenerife 49, y muy pronto se volcaría hacia una prueba que hoy le exige cuerpo, mente y alma. Una forma de vivir el deporte "desde los valores del soldado", para Mitjans, el "pentatlón militar es más que una competición".

Cinco pruebas que desembocan en mil batallas diarias. "Lo más complicado es, sin duda, dominar todas las disciplinas", confiesa. No se trata de atletismo puro. El ejercicio consta de tiro con fusil, recorrido de obstáculos, natación con obstáculos, lanzamiento de granadas y cross-country (8 km). Y eso sin contar lo que hay fuera de la pista. Porque la vida de soldado no se detiene para entrenar. "A eso hay que sumarle las responsabilidades del día a día como militar: maniobras, ejercicios, servicios... No siempre es fácil compaginarlo todo", señala Mitjans en este sentido.

Su preparación comenzó en otoño. "Empezamos a prepararnos desde septiembre u octubre, enfocándonos primero en los campeonatos de campo a través". Poco a poco, con la paciencia del que talla piedra, fueron afinando cada prueba, participando en campeonatos entre unidades de las Islas, como el Trofeo de la Brigada Canarias XVI o el JEAPRECAN, acumulando metros, errores y aprendizajes.

Atleta antes que soldado

Su alma de atleta no nació en los cuarteles. Viene de antes. Lleva "unos 15 años en el atletismo" –dice–, y eso se nota en la pista. "Lo más natural para mí es correr. Aunque los 8 kilómetros son duros, vengo de hacer distancias más cortas como los 400 metros". Pero no todo es llano en su camino: "La pista de obstáculos ha sido un verdadero reto" y si algo le arranca una mueca, es la precisión con las granadas: "sigo entrenando mucho esa parte, es un verdadero reto".

A su lado, como una sombra leal, siempre Aday López. Amigo, referente, compañero de armas. "Ha sido clave para mí desde que empecé en esto", dice con orgullo. Aday, nueve veces campeón nacional, es algo más que un modelo a seguir: "Siempre decimos, en broma, que cuando entrenamos es como echar un baile". Una coreografía invisible entre dos hombres que comparten el mismo sentimiento.

Noticias relacionadas Segundo doblete del Tenerife CajaCanarias

Formador dentro y fuera de la pista

Pero Nelson no es solo atleta. Es formador y guía. Como técnico superior en atletismo, ha formado a jóvenes en el Tenerife Cajacanarias, donde también es delegado del equipo masculino de División de Honor. "Uno de mis mayores logros ha sido llevar a varios chicos y chicas que he entrenado a campeonatos de España", verbaliza. Porque el éxito, para él, no es solo individual. Es también colectivo. Como esta victoria. "Trabajamos como equipo. Nos entendemos muy bien y compartimos la pasión por el deporte".