Los clubes de base, al fin en el foco

En Múnich para presenciar la exhibición de un canterano, del centrocampista más en forma de Europa. Así podría resumirse el viaje de Eladio Ramos, presidente del CD Alirón Escuela de Base Tegueste, a la capital bávara. Reconocimiento –«emocionante, inesperado y profundamente simbólico»– de una historia de esfuerzo, humildad y talento gestado en los campos del fútbol base tinerfeño. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) rindió homenaje a los clubes donde se formaron los actuales jugadores de la Selección. Entre ellos, el pequeño gran Tegueste que vio nacer futbolísticamente a Pedri, y que, con el respaldo de su Ayuntamiento, se sigue alimentando un proyecto cargado de sueños desde la base.

Escenario de leyenda, el Allianz Arena, coliseo muniqués que constituye una de las obras modernas más emblemáticas del siglo, albergó la final de la UEFA Nations League entre España y Portugal –que concluyó con la derrota de los de De la Fuente en penaltis ante un Cristiano eterno–. Allí, entre personalidades del fútbol, dirigentes federativos y representantes de clubes, se encontraba Ramos, con una mezcla de orgullo, nervios y ese inevitable «mal sabor de boca» de que la Roja no se trajera un título «que estaba ganado».

Comenzaba el viaje para el máximo responsable del Tegueste de forma inesperada. «No se le ocurre otra cosa a Rafael Louzán que hacerme el reconocimiento a 3.000 pies», verbaliza. En pleno vuelo hacia Baviera, le entregaron una camiseta de la Selección con el nombre de Pedri. Historia simbólica y reivindicación de los equipos de barrio, de los campos humildes y de todos esos entrenadores que aman el fútbol más allá de las luces y el ruido.

«A pesar de llevar varios años vinculado al fútbol... esto fue espectacular». Para el dirigente, que ha pisado estadios míticos como el Camp Nou o el Wanda Metropolitano, esta experiencia, marcada por «la enorme intensidad con que las aficiones de ambos países viven la contienda y la competición», fue incomparable.

Laporta, cercano y cálido

«A mí este gesto de Rafa Louzán y su junta directiva me ha parecido una genialidad. Nunca antes hubo una iniciativa que reconociera a esos clubes que han aportado estrellas y, sin embargo, nunca se les había valorado», valora el gestor del club teguestero, que no escatimó elogios para quienes orquestaron el acto. Habló con calidez de Joan Laporta y del presidente de la RFEF: «Me parecen dos cracks del mundo del fútbol. Louzán es tremendamente sensible, inteligente, trabajador... un hombre que irradia generosidad». Sobre el máximo mandatario culé destacó su humanidad y cercanía: «Se acercó para darme las gracias por Pedri, con esa sencillez, ese cariño, ese afecto».

La jornada también dejó estampas inusuales, como una comida informal con música en directo cerca del estadio: «Había un acordeón y empezó a tocar canciones españolas. La Cucaracha, Viva España… y vimos a Laporta cantando y bailando con todos». Pero el centro de la historia, como no podía ser de otro modo, fue Pedri. Ramos no pudo saludarlo –por la estricta concentración–, pero eso no impidió que hablara desde el corazón al final de la jornada: «La verdad es que nunca soñamos algo así... la lotería le tocó a Pedri, pero porque tiene talento, calidad y humanidad».

Recordó los inicios, los años en que el metrónomo del Barça era solo «un niño que fluía», sin presiones ni expectativas irreales: «Aquí hay una filosofía de trabajo que consiste en que no puedes acosar a un jugador, sobreexplotarlo ni exigirle un rendimiento para ganar 10 a 0». En el Tegueste, el talento se cuida y se deja crecer; «nace, pero también se hace». De ahí los Pedri, los Mascarell, los Jeffren, los Joaquín -ahora en el Atlético B- e incluso los niños de la base que ya apuntan maneras: «Entre benjamines y alevines ya hay chicos que destacan». Fue claro al repartir méritos y admitir que «el éxito está en los entrenadores», para él «las figuras más importantes que tiene un club».

¿Balón de Oro?

¿Merece Pedri el Balón de Oro? Firme y sin titubeos, el mandatario del club isleño considera que el mayor galardón individual del mundo debe ir para el tinerfeño: «No porque sea Pedri ni porque sea del Tegueste, sino porque lo merece». Constató los efectos de su sustitución ante Portugal: «Noté que el centro del campo cambió totalmente cuando Pedri no estaba». Para Ramos, el juego se descompuso con la salida del canario: «Puedes tener un extremo, un delantero superestrella... pero si no hay centro del campo, no hay estrella que brille».