Kousková sobrevive al drama y levanta el trofeo

El Tenerife Women’s Open 2025 vivió ayer una jornada final a la altura de un campo espectacular como Abama Golf. El triunfo fue finalmente para Sára Kousková, que firmó una tarjeta de 71 golpes (-9 al total) para sellar su segunda victoria consecutiva en el Ladies European Tour tras imponerse hace dos semanas en el Jabra Ladies Open. La checa, que partía como líder con un golpe de ventaja, volvió a demostrar su excelente momento de forma con una mezcla de solidez, estrategia y unos nervios de acero en los dos últimos hoyos.

Kousková comenzó su vuelta con un ritmo imparable, sumando birdies en los hoyos 1 y 2 para abrir rápidamente brecha respecto a sus perseguidoras. Otro birdie en el hoyo 6 la colocó con -11 al total, pero acto seguido se veía en problemas desde el tee y sumaba su primer bogey del día en el 7. Tras otro birdie en el 10 y un espectacular putt en el 11 desde más de siete metros, la checa parecía haber sentenciado el torneo. Sin embargo, el recorrido final se le complicó inesperadamente: un bogey en el 15 y un doblebogey en el 16 apretaron la clasificación de nuevo en una jornada rocambolesca. Kousková supo recomponerse con temple para cerrar con dos sólidos pares en el 17 y 18 y hacerse con la victoria con un acumulado de -9 en la isla de la eterna primavera.

«Estoy sin palabras, todavía procesando lo que ha pasado», declaró Kousková emocionada tras la entrega de trofeos. «Este campo puede darte mucho… o quitártelo todo en un instante. En el 16 tuve un mal swing, pero debía centrarme en el siguiente golpe. Mi caddie me ayudó mucho, me mantuvo ligera, hablándome de otras cosas para no pensar demasiado. Estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho», señala. La checa suma así su segunda victoria consecutiva en el circuito. Dos victorias en el Ladies European Tour y cuatro victorias en el LET Access Series constituyen el palmarés de una jugadora que se postula junto a Mimi Rhodes (3 victorias este año) como favorita para llevarse la Orden de Mérito del circuito.

En segunda posición terminó Helen Briem. La joven alemana volvió a dejar muestras de su tremendo potencial y fue una de las que más presión puso a la checa con su birdie en el hoyo 17. Con una vuelta de 70 golpes (-2) y un total de -8, se quedó a tan solo un golpe del playoff y de luchar por la que podría haber sido su segunda victoria en el circuito tras su victoria en La Sella en 2024.

Por su parte, la malagueña Ana Peláez volvió a rendir a buen nivel en la última jornada del Tenerife Women’s Open. Pese a no poder repetir la sensacional vuelta de 66 golpes que firmó en la tercera jornada, la andaluza tiró de control y templanza para cerrar su participación con una tarjeta de par del campo (72). Un birdie en el hoyo 10, tras una primera vuelta de ocho pares y un bogey, le permitió terminar el torneo con -7, tercera empatada con la austriaca Emma Spitz y la finlandesa Noora Komulainen.

«Hoy ha sido un día para pelear y mantenerse firme. No he estado tan acertada desde el tee, pero he intentado jugar cada golpe con intención», explicó Ana.

Junto a Ana Peláez, Marta Martín volvió a mostrar solidez con una tarjeta de 73 golpes (+1) para terminar con -2 al total en la vigésima posición empatada. La madrileña protagonizó algunos de los golpes más espectaculares de la semana y mantiene su progresión en el circuito. Blanca Fernández y Luna Sobrón terminaron con +2, empatadas en el puesto 30, mientras que Amaia Latorre (+6) y Clara Moyano (+12) no lograron mejorar en la ronda final. n