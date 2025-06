Aire para la Preferente: la Federación Tinerfeña cambia de criterio y mitiga el 'efecto arrastre'

Aire para la Preferente tinerfeña. La Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife ha modificado las bases reguladoras de la competición con el objetivo de minimizar las consecuencias del 'efecto arrastre' en la categoría. De esta manera, en lugar de descender seis equipos (o siete), lo harán, finalmente, cuatro (o cinco).

Los problemas de la Preferente comenzaron tras la pandemia, cuando las federaciones territoriales se vieron obligadas a dar por concluidas las competiciones. Con el objetivo de proteger a los clubes, el criterio general fue el de respetar los ascensos y bloquear los descensos. ¿La consecuencia? El aumento del número de equipos en todas las categorías.

Una reestructuración reciente

La idea original era la de, con cierto margen de maniobra para las territoriales, recuperar la normalidad en poco espacio de tiempo. Y así fue. Salvo en la Preferente, en la que la vuelta a la coyuntura prepanedima se solapó con una reestructuración por la que, tras la 23/24, se pasó de 30 clubes a 21 en un grupo único para todos los equipo de la provincia.

Aun así, la FIFIT tenía como objetivo seguir adelgazando la categoría para que la 25/26 arrancara con tres integrantes menos (18). Las cuentas estaban claras. Inicialmente bajarían cuatro equipos, dos ascenderían a Tercera (uno al ser campeón y otro vía 'playoff') y tres subirían desde Primera regional. De 21 a 24 por los tres ascensos, pero a 20 por los descensos de los cuatro últimos y 18 con el salto a Tercera del campeón y el vencedor de la promoción. ¿Un trabajo redondo? De eso nada.

Una 'cascada' imparable

El problema estaba por encima y, lamentablemente, se escapaba por completo al control de la Intersinular de Tenerife: el efecto arrastre. Esto es, en el caso probable de que descendiera alguno de los equipos tinerfeños o palmeros desde Segunda Federación, empezarían a no salir las cuentas. Y no salieron porque Buzanada y Los Llanos terminaron en zona roja. De cuatro a seis descensos. Pero eso no es todo, porque Unión Sur Yaiza y Atlético Paso bajaron desde Segunda Federación, mientras que, por ahora, solo ha subido Las Palmas Atlético. Si el vencedor del duelo entre Tamaraceite y San Fernando no acabara ascendiendo (quedará pendiente una eliminatoria a cara o cruz contra un combinado peninsular), el damnificado sería otro equipo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife: el San Miguel. Para hacer hueco a los amarillos, tendría que eliminarse a otro equipo más de la zona baja: de seis, a siete.

Quejas a la Federación

Con todo, y ante tan delicada tesitura y a la vista de las quejas que los clubes potencialmente afectados venían formulando durante meses, la Junta de Gobierno de la FIFT, acordó esta semana suavizar sus intenciones de reducción de la Preferente de cara a la 25/26. En lugar de 18, habrá finalmente 20 equipos. Dos descensos menos. Bajarán cuatro equipos, si el vencedor del Tamaraceite-San Fernando acaba subiendo a Segunda RFEF, o cinco, si no lo hace y el San Miguel cayera a Preferente.

Cambio en las bases reguladoras de la Preferente. / FIFT

Cambio de planes

En su escrito (la Circular Nº 99), la institución presidida por Alejandro Morales Mansito reconoce que con la normativa vigente hasta hace unas horas se propiciaría “un escenario con un número de descensos notablemente superior al fijado en la previsión inicial”. Así, en atención a esta “extraordinaria circunstancia de fuerza mayor y dada la urgente necesidad de dar respuesta a la incertidumbre de los clubes afectados”, la Junta de Gobierno ha acordado modificar el número de equipos fijados en el apartado 3.2 de las normas específicas de la competición Interinsular Preferente de Tenerife. Esto es, de descender “tantos equipos como sean necesarios para que el grupo único esté formado por 18 equipos”, a la cifra de 20.

La Palma y Bahía Santiago respiran

Descendidos de forma segura Realejos, San Lorenzo, Vera y Marino, la noticia ha sido recibida con tremenda felicidad por la UD La Palma, séptimo equipo por abajo y que dependía de resultados de terceros para evitar el descenso pese a haber dejado a seis equipos por debajo. También se salva el Bahía de Santiago de La Gomera, que celebró su inesperada permanencia con un escueto comunicado en redes sociales. En tremenda incertidumbre queda, mientras tanto, la UD Fuencaliente. El combinado palmero pasa de estar descendido a tener la esperanza de que alguno de los citados grancanarios acabe dando el salto a la cuarta categoría nacional. A los fuencalenteros les tocará agitar la bufanda de San Fernando o Tamaraceite en la eliminatoria definitiva.

Un calendario "más sostenible"

El responsable de comunicación de la FIFT, Sergio Aguilar, ha valorado positivamente el cambio de criterio de la institución y recordado que, el hecho de que haya un equipo menos en la 25/26 (de 21 a 20), permitirá elaborar un calendario “más sostenible”. “No parece gran cosa, pero lo es porque habrá 38 jornadas, cuatro menos que hasta ahora. Lo de este año ha sido excepcional”, aseguró en declaraciones de Radio Marca Tenerife.