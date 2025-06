La huella de Marc Salvador, un tinerfeño de Tarrasa

Llegó a Tenerife en el verano de 2019, con 19 años, decidido a impulsar su carrera como waterpolista cogiendo rodaje en un Echeyde que llevaba dos temporadas en la División de Honor y que veía en jóvenes talentos como él a los refuerzos ideales, mezclados con la experiencia de los más veteranos. Así, sin poner plazos y atraído por la oportunidad de vivir un tiempo en Canarias, Marc Salvador salió del club de su ciudad natal, el CN Terrassa, para comenzar una aventura que no solo ha durado más tiempo del que había imaginado, sino que le ha marcado como deportista y como persona. Pero él también deja su huella. Aparte de ser uno de los pilares del plantel tinerfeño, se involucró en la captación y formación de canteranos coordinando la base del club y entrenando al equipo filial. En su adiós hubo lágrimas y también la sensación de que no es una ruptura, sino un hasta luego. «Me marcho porque siento que tengo que dar este salto, pero mi cuerpo y mi mente quieren quedarse aquí». Lo dice un egarense medio tinerfeño.

Ficha por el CN Terrassa

Después de seis temporadas siendo local en la piscina Acidalio Lorenzo, Marc recibió una oferta que no podía rechazar. Ni más ni menos que continuar en la División de Honor como fichaje del Terrassa. Un regreso a sus orígenes demasiado seductor. «Surgió otro proyecto que tanto en lo individual como en lo profesional, me hace mucha ilusión», cuenta refiriéndose a la propuesta de un club que fue tercero en la clasificación de la máxima categoría nacional en el curso 2024/2025.

En parte, relaciona esta oportunidad de retornar a casa con el aprendizaje adquirido a las órdenes de Albert Español, inicialmente su compañero en el agua y luego su entrenador. Toda una figura del waterpolo y el cerebro de un Echeyde que no deja de avanzar. «Si él no hubiese llegado, seguramente no habría tenido la oportunidad de volver a casa para jugar con el equipo de mi ciudad», admite Salvador, destacando «todas las cosas positivas»que tiene y sabe transmitir Español.

El técnico fue uno de los primeros en saber que Marc iba a poner fin a su productiva relación con el Echeyde. A partir de ahí empezó una paulatina despedida en la que «cada día que pasaba era un poco más triste que el anterior». Tanto, que incluso «cayeron lágrimas» en los últimos partidos. El final del trayecto coincidió con el enfrentamiento con el Galatasaray por la medalla de oro de la Nordic League celebrado el pasado sábado en la piscina municipal de Santa Cruz de Tenerife, con triunfo para la escuadra turca. «Aquí he hecho muy buenas relaciones con todo el mundo», asegura Salvador, cuya pareja es de la Isla. «Es verdad que ahora me voy a casa, con mi familia y a un equipo en el que estuve muy bien, pero para mí ha sido muy complicado dejar al Echeyde», revela con el convencimiento de que el futuro le permitirá abrir otro ciclo vital en el lugar que ahora deja. «Tenerife me ha marcado mucho».

De momento, la campaña venidera regresará para ser visitante en la Acidalio. «Seré rival en el agua, pero cuando salga, tan amigos como siempre», aclara Marc.

Éxitos y personas

Haciendo un balance de estos seis años, el lateral-extremo se queda con los «éxitos deportivos» conquistados «tanto en lo individual como en lo colectivo», pero pone por delante a «la gente» del Echeyde y, en general, de Tenerife. «Vine con 19 años y todos me acogieron muy bien», señala antes de poner un ejemplo: «Las personas que trabajan en el Club Waterpolo Santa Úrsula, al que nos unimos para formar una cantera más potente, me trataron siempre como a un canario más, como si llevara aquí toda la vida».

En realidad, la conexión saltó por casualidad. En 2019 le pareció que seguir su carrera deportiva en el Echeyde iba a ser beneficioso para él. Así ha sido. «En aquel momento pensé que podía ser una buena oportunidad. Era joven, estaba empezando a crecer como jugador y necesitaba minutos, y el Echeyde surgió como una muy buena opción. Aparte de eso, me encantan las Islas y todo cuadró».

Noticias relacionadas Doble éxito del Echeyde en la piscina Acidalio Lorenzo

Salvador se va con la tranquilidad de saber que el Echeyde «ha experimentado una evolución bastante grande». Se trata de un proceso del que él pudo participar. «Creo que en cuestión de pocos años, el club ha crecido muchísimo: está compitiendo en Europa, ha organizado torneos internacionales... Nada que ver con lo que había cuando vine». Ahora cada uno seguirá su camino, pero como advierte Marc, con un probable punto de reencuentro.