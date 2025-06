El Tenerife B se lleva el título en los penaltis

Temporada redonda para el Fundación CD Tenerife B. Tras proclamarse campeón de Tercera RFEF y ganarse el correspondiente ascenso de categoría, el filial blanquiazul coronó el curso con la Copa María José Pérez. Se impuso al San Antonio Pureza en una final celebrada ayer en la Ciudad Deportiva Javier Pérez y que se tuvo que resolver en la tanda de penaltis, después de un 1-1 en los 120 minutos de juego.

El San Antonio se adelantó en el 17’ gracias a un tanto de Michelle. A partir de ahí, se centró en conservar su ventaja desplegando todo su potencial defensivo. Pero se quedó a las puertas del éxito. La insistencia del Tenerife B le dio resultados en el minuto 85 con un tanto de Leiva. Sin margen para mucho más, la final continuó en una prórroga en la que se mantuvo la tónica y no se añadieron goles al marcador.

El desenlace quedó pendiente de los lanzamientos de penalti. Ahí, el Tenerife B fue más eficaz. De hecho, no falló ninguna jugadora. Estela Jaramillo, Sara Prego, Leiva y Nuria Pon colaron el balón en la portería. Y no hizo falta un quinto intento, ya que el San Antonio Pureza no estuvo tan afortunado. El chut de Ainhoa salió pegado al palo de Acerina en el primer disparo, Carolina y Michelle cumplieron y Dyanda remató al poste en el cuarto penalti. En definitiva, un 2-4 en la tanda de una final dirigida por la árbitra Diana Luna González, que estuvo asistida por Rocío Mora, Drusila Ziade y Daniela Murillo.

Ricardo Rodríguez, entrenador del Tenerife B, quiso «felicitar» al rival por su capacidad para llevar «al límite» a su equipo. «Hicieron un partidazo», reconoció. «Lo intentamos y contamos con opciones para ganar antes, pero nos costó y tuvimos que llegar a los penaltis», dijo Rodríguez, «contento» por la respuesta de las jugadoras en la final.

En declaraciones a los canales de comunicación de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, Nisamar Couto, preparadora del San Antonio Pureza, se mostró «muy orgullosa» por la actuación de su equipo. «Las chicas hicieron un trabajo enorme. Sabíamos que iba a ser muy complicado por jugar en césped natural y porque tenemos una plantilla corta. Esta derrota no tiene que ser una carga; intentaremos volver con más ganas», declaró la entrenadora del subcampeón de la Copa María José.