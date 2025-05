Jairo Paule y Johana Ardel lideran El Talentón

La plaza del Cristo de La Laguna fue el escenario de una jornada única el pasado sábado 24 de mayo, donde el espíritu emprendedor se mezcló con la música, la diversión familiar y la pasión por el deporte. Más de 600 personas, entre niños, jóvenes y adultos, participaron en la Carrera por el Emprendimiento El Talentón, un evento organizado en colaboración con el Organismo Autónomo de Deportes del Ayuntamiento de La Laguna, que ya se consolida como una cita imprescindible para la ciudad.

Dentro del ambiente festivo y lleno de actividades, el momento más esperado llegó por la tarde con la espectacular carrera de 5 kilómetros, una prueba que ofrecía un sorteo entre los seis finalistas más rápidos (tres mujeres y tres hombres) para ganar un viaje de diez días a China.

En la categoría masculina, Jairo Paule Martín se impuso con un tiempo de 15’59’’, seguido por Christian Jesús Hernández (16’47’’) y Adrián López (16’52’’). Por el lado femenino, Johana Ardel (18’32’’) se alzó con la victoria, mientras que Marina Romero (20’04’’) y Débora Sigut (20’13’’) completaron el podio.

El evento arrancó por la mañana con la magia de los más pequeños, que fueron los principales protagonistas en la emocionante Carrera de los Sueños. Niños de las categorías sub 8, sub 12 y sub 16 llenaron el recorrido de entusiasmo y energía. Más tarde, el ritmo tomó el escenario con la actuación musical de Güicho, mientras los niños disfrutaban de las actividades infantiles que se desarrollaban en paralelo. A medida que esto ocurría, los food trucks ofrecían opciones para todos los gustos.

El evento tomó un tono más reflexivo e inspirador alrededor de las 15:00 horas, con la grabación y retransmisión en vivo del pódcast Juntos al Éxito. Este espacio, dedicado a charlas motivacionales y relatos de experiencias personales, atrajo la atención de los presentes, que se acercaron para escuchar las historias compartidas.

En los instantes finales de la jornada, la música tomó el protagonismo absoluto. La noche concluyó con la actuación en directo de La Cagaste Burt Lancaster, una banda tributo a Hombres G, que animó al público con sus canciones. A las 21:00 horas, Ni un Pelo de Tonto cerró el día con su presentación. De este modo, la Carrera por el Emprendimiento El Talentón puso punto final a un encuentro que, con la combinación de deporte, conciertos y actividades, se ha consolidado como un evento que muchos esperan repetir.

El presidente del Organismo Autónomo de Deportes (OAD), Badel Albelo, señaló que desde el Consistorio sienten «una enorme satisfacción de poder colaborar mano a mano con esta gran iniciativa innovadora que fusiona el deporte con el emprendimiento». Al mismo tiempo, Albelo apuntó que este evento posiciona al municipio lagunero «como un referente en el emprendimiento y en la práctica de hábitos saludables».

Sobre el desarrollo de la jornada, destacó que «es un orgullo ver a tantas familias compartiendo y disfrutando de iniciativas como esta. Desde temprano, animando a los más pequeños en la Carrera de los Sueños, hasta participar en las actividades y acompañar la emocionante prueba de los 5 kilómetros». «Lo vivido hoy es un reflejo de lo que podemos lograr como sociedad», concluyó.