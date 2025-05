En la élite... entre cuatro paredes

El Tabor Añavingo reescribe su historia con letras mayúsculas. Lo hace tras una espectacular liga regular disputada en un escenario que apenas cumple los requisitos mínimos, enfrentándose a rivales con estructuras profesionales, y en un duelo por el ascenso en La Orotava que comenzó torcido pero terminó con abrazos, lágrimas y un salto a la Superdivisión –la élite del tenis de mesa– que retumba en toda España.

El 0-2 inicial frente al CD Nervión en el duelo por la promoción parecía un final anticipado. Pero el combinado tinerfeño tendría su última palabra. Con un Quiquirá lleno y en ebullición, Mafe Perdomo entraba en escena para cambiar el destino del cuadro sureño. «Sabría que mi punto podía ser clave para levantar el ánimo del equipo», cuenta. Y lo fue.

Un 3-0 sin titubeos. Tranquilidad –casi quirúrgica– que resultó contagiosa para que luego Lorena Gil devolviera la vida al marcador con otro duelo a cinco sets. Apretó los dientes y tiró de carácter. «Este ascenso es de las chicas», diría más tarde el entrenador Richard Díaz. Y vaya si lo fue. Porque volvió Mafe. A arrasar y a demostrar que estaba «en un estado de fluidez total». Otro 3-0. Lety Leydis González, con la responsabilidad de decidir entre el dobles o la gloria, no falló y cerró el telón. Llegó el 4-2, el ascenso. Y la locura.

Pero el verdadero partido del Tabor no se jugó solo ese sábado, ni durante la que acaba de concluir como su primera temporada en División de Honor, con 15 victorias en 18 partidos. Se libra cada día entre las paredes de un local alquilado por 850 euros mensuales, costeado gracias a las subvenciones del Gobierno, el Cabildo y el Ayuntamiento de Arafo, pero que no cumple con las medidas mínimas exigidas para competir en Superdivisión. «No da el ancho suficiente para jugar», reconoce Richard, con una mezcla de orgullo y agotamiento, sabiendo que el triunfo deportivo de hace unos días contrasta con la caja de Pandora que se abre en lo estructural. «Ahora sale un abanico de posibilidades: a ver qué hacemos, dónde vamos a jugar, dónde podemos entrenar...», se plantea su líder en el banquillo.

En Arafo no hay instalaciones polideportivas bajo techo. Lo más cercano a algo útil es una cancha de cemento en el colegio. Impracticable porque la máxima categoría del tenis de mesa nacional no permite jugar sobre el mencionado material. Por ello, el riesgo de tener que abandonar el municipio para poder competir está sobre la mesa. «Aunque nos tuviéramos que ir del municipio, que espero que no, seguiríamos manteniendo nuestra identidad de Arafo, de nuestras raíces», explica Díaz.

Ascenso como puente

En cualquier caso, sí que puede interpretarse este ascenso como una señal. Una victoria que, además de celebrarse, invita a reflexionar sobre las condiciones en las que compiten los deportistas del municipio. Ante esa tesitura, Richard matiza que «no quiere que esto vaya encaminado a una demanda, sino a festejar que el equipo ha subido y a intentar buscar soluciones».

Lo que no admite dobles lecturas es la realidad. La situación es frágil. Un club que toca la élite y no sabe donde podrá jugar. El ascenso cincela una heroicidad. Pero también un desafío colosal. Más aún cuando «las subvenciones no llegan para principio de temporada. Llegan a un año vista». Así, el Tabor debe «afrontar el curso con la capacidad económica que tiene actualmente».

Pero lo más valioso del Tabor no se mide en marcadores ni se encierra entre paredes. Está en su alma. En la piel de sus jugadoras y en los latidos de su gente. El día del ascenso, el Quiquirá se convirtió en un volcán en erupción. «La afición fue descomunal, increíble, cómo estaba ese ambiente en las gradas», recuerda Richard, con la emoción aún a flor de piel. Y añade: «Con el 4-2, bueno, ahí los llantos de emoción... Madre mía, me salieron por todos lados».

Mafe Perdomo fue el nombre propio de la remontada. Firme cuando la promoción pendía de un hilo, ganó sus dos partidos por 3-0. «Lo que pasaba por mi mente era que, con el equipo, ya habíamos pasado por esos momentos durante la temporada… Siempre me mantuve positiva», recuerda Mafe, que, desde que llegó a la entidad arafera, «volvió a tener ilusión por el deporte» y describe al club «como una familia».

Con la Superdivisión ya en la mano, el ascenso abre interrogantes sobre la estructura de la plantilla. Pero, al parecer, esa es una cuestión que está más que resuelta. «Las chicas que han subido al equipo deben tener la oportunidad de jugar en la máxima división», afirma Richard, convencido de que «la continuidad de las jugadoras marcará el 90 por ciento de la plantilla del próximo año».