El prodigio isleño que conquista España y mira al mundo

Campeón mundial júnior en 2023. A punto de volar a Brasil para medirse contra los mejores. En el pico de su forma. Y ahora, en la cima del país. Iván Delgado Dekany, el joven talento tinerfeño del tenis playa, ha conquistado la arena nacional al proclamarse campeón de España Mapfre en Marbella, junto al catalán Pol Filella. Historia de fe en un deporte que aún busca su lugar al sol. Fe en uno mismo cuando el cuerpo duda. Y fe en que los sueños, si se persiguen con los pies descalzos, acaban cumpliéndose.

«Empecé en el tenis con ocho años, pero todo cambió cuando un entrenador italiano me dijo: Vamos a la playa, a probar un deporte nuevo». La arena como aliada y el mar como testigo engendraron la pasión del futuro campeón. Su carrera en el tenis tradicional no se quedaba atrás. Iba en ascenso, pero una lesión en la muñeca a los 14 años lo obligó a replantearse el camino. «Al tener el revés a dos manos, no pude continuar», recuerda Iván. Esa misma limitación, sin embargo, lo empujó de lleno al tenis playa, donde el revés con una mano le permitió seguir compitiendo sin dolor. El resto, como suele decirse, es historia. El santacrucero encontró una nueva forma de brillar que hoy lo proyecta al estrellato mundial con solo 20 años.

Un deporte diferente

El tenis playa es un deporte relajado, su esencia en pareja, excelente antítesis a la soledad y la presión del tenis tradicional. «Lo que me enganchó fue el ambiente. El tenis es muy individualista, aquí no; el ambiente es más cercano», afirma Iván. En esta modalidad, más allá de la competición, el atleta isleño encontró su binomio ideal en «viajar y conocer sitios nuevos» mientras hacía «deporte en la arena».

Alegría tras la final en Marbella. / @ivandelprestamo / SHOW TIME

La victoria en Marbella no fue un accidente ni un golpe de suerte. Iván, con el catalán Pol Filella como escudero, aterrizó en tierras andaluzas con las ideas claras. El objetivo era «llegar a la final». No era su primer baile en una pista grande –venía la pareja de ganar un torneo en Almería–, pero sí uno con pasos aún por ensayar. «Era el segundo torneo que jugábamos juntos, así que había dudas. Pero la conexión fue perfecta desde el primer momento», recuerda Iván. Y esa chispa inicial terminó por dar forma a una dupla imparable.

Paso a paso hacia la cima

Los triunfos cayeron como fichas de dominó. Uno tras otro. Y la final, una batalla mental jugada bajo un calor abrasador, como colofón. «En los momentos de bajón de Pol, yo estaba ahí. Y cuando yo caía, él me levantaba. La clave fue la cabeza. En situaciones de presión, la mente es lo que marcó la diferencia», reflexiona el campeón tinerfeño sobre un triunfo que no eclipsa su mayor logro, el Campeonato del Mundo Sub 18 en 2023. «Eso es lo que siempre soñé, ser campeón del mundo. Al final, todo el trabajo, todo el sacrificio, se ve reflejado en esos momentos», afirma.

Y lo que le queda. Porque el joven prospecto canario se encuentra tan solo en su segundo año en categoría absoluta. Este verano cruzará el océano, rumbo a Brasil, donde el tenis playa es el segundo deporte más popular. «Voy allí a jugar una serie de torneos y a entrenarme. Es el país donde más se juega, y tengo la oportunidad de seguir creciendo», anuncia. Por otra parte, Delgado apuesta por ser el motor de la progresión de este deporte en casa y expone que quiere seguir «ayudando a formar nuevos jugadores en Tenerife».

El tenis playa aún no abarca portadas, pero cada torneo le permite ganar terreno en el panorama deportivo nacional. Un deporte en alza, vibrante, con aroma a sal. Una modalidad «en auge, con puntos son atractivos», afirma Iván, con la convicción de quien ya lo siente como hogar. En Canarias, donde el sol nunca se cansa, la arena y el clima escenifican la perfecta atmósfera para que este deporte florezca. «Se le está dando mucha visibilidad», celebra el reciente campeón de España, que idolatra a Antomi Ramos, su referente. Otro isleño. Otro soñador que alcanzó la cima del mundo.