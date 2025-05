Jefté Betancor, el delantero español del momento en Europa es canario: "Creo que Luis de la Fuente ni me conocerá"

Junto a Ayoze Pérez y Samu Omorodion, el ariete canario Jefté Betancor es el jugador español con más goles en Europa. Ya fichado por el Olympiacos de Mendilibar, el exblanquiazul vive el mejor momento de su carrera.

Usted ha cerrado el curso como máximo goleador de la Superliga de Grecia en un equipo que luchó por la salvación. ¿Qué supone?

La verdad es que cuando empezó todo el tema de ir sumando goles, la gente me preguntaba: ¿Y ahora que estás arriba, vas a pelear por el pichichi? Salvando las distancias, yo juego en un equipo mucho más pequeño que los que están arriba, pero claro que lo iba a luchar. ¿Creía que lo podía lograr? Yo confío en mí. ¿Era probable? Pues muchas posibilidades no había, la verdad. Pero al final lo conseguimos, y es un sueño. Ser el máximo goleador de la Superliga griega, que está entre las ligas más fuertes de Europa después de las grandes, es algo supergrande.

Ha anotado la mitad de los goles del Panserraikos. ¿Dónde radica el secreto de su rendimiento?

Creo que son varias las cosas que han influido para que haya rendido así. Con el cambio de entrenador, llegó uno nuevo, español, que me dio mucha confianza. Pero también el primero que estuvo me la había dado, así que en parte es gracias a los dos. Me sentí respaldado, y también conecté bien con el equipo. A partir de ahí, hice mi trabajo y todo salió bien.

¿Conoce que, con sus 19 goles, empata con Ayoze Pérez y Samu Omorodion como el español con más goles en las ligas europeas?

Me enteré ayer porque me mandaron un mensaje. La verdad es que es un orgullo, son palabras mayores. Poder terminar ahí, junto a dos bestias como Ayoze y Samu, que son jugadores de la selección española, es algo muy grande.

¿Ha hablado ya con Mendilibar, su entrenador en Olympiacos?

Sí, he hablado algo. No tanto con él directamente, he hablado más con sus ayudantes, porque al final ya sabes que los entrenadores suelen estar más en su mundo.

No cabe duda de que el objetivo es pelear por un puesto en la delantera.

Sí, ese es mi objetivo: luchar cada día. Ahora toca prepararme en verano como si no existieran las vacaciones y pensar solo en lo que se viene, porque es algo muy bonito. Creo que vale la pena esforzarse al máximo este verano para llegar en la mejor forma posible, pelear por el puesto y que luego el míster decida.

La Liga de Naciones está cerca, y con Ayoze en duda por lesión y Morata con poca participación en el Galatasaray, ¿le sorprende que no se haya hablado más de su posible convocatoria?

¿Qué te voy a decir de la selección española? Son palabras mayores. Suena fácil, suena sencillo, pero sinceramente creo que el míster ni me conocerá. Es lo que pienso. Al final, juego en Grecia, en una liga menos mediática. A lo mejor puede ser que sí me conozca, y yo creo que, por todo lo que he hecho este año, al menos tendría que haber escuchado mi nombre. Pero no creo que esté compitiendo al mismo nivel mediático que los que juegan en ligas más fuertes. Eso sí, lo que tenga en mente el seleccionador ya es otra cosa.

Jugar la Champions le situará más en el escaparate.

Sí, Olympiacos ya es otro nivel. Creo que mi nombre ahora va a tener más peso que antes y puede sonar más fuerte.

Como exblanquiazul, ¿ha seguido al Tenerife desde la distancia?

Sí, siempre suelo seguirlo. He visto muchos partidos del Tenerife esta temporada.

¿Le sorprende el descenso a Primera Federación?

Sí, la verdad es que sí. ¿A quién no le sorprende ver al Tenerife descender? Siempre ha sido un equipo de la Liga Profesional.

A pesar de sus dígitos en el filial, nunca tuvo oportunidad con el primer equipo. ¿Qué faltó?

Al final, yo también estaba en un momento complicado de mi vida. Creo que no tenía la cabeza bien puesta y, simplemente, Dios no quiso que se diera en ese momento. Esa es mi explicación. No entro en si ellos no me veían capacitado o en cualquier otra cosa. Siempre prefiero mirarme a mí mismo en ese tipo de situaciones y pensar: 'Es mejor que no te hayan visto y no te hayan subido cuando no estabas muy bien mentalmente'.

¿Le gustaría volver algún día?

Yo no le cierro la puerta a nada en la vida. En el Tenerife pasé dos años muy buenos y muy bonitos. Guardo relación con muchos compañeros, como Ayoze y Jairo, y la verdad es que teníamos un muy buen equipo ahí. Pero ahora solo pienso en Olympiakos, en dar todo para ganarme mi puesto, y después, que sea lo que Dios quiera.