Samuel García: "Estoy en la etapa final de mi carrera... pero me encanta seguir compitiendo"

Debe ser difícil el regreso después de la paliza transoceánica.

Sí, llegué ayer. Lo que pasa es que, con tanto cambio horario, al final es un viaje duro. Hoy ya hice el primer entrenamiento, pero muy suave. Creo que hasta el viernes no podré hacer uno exigente.

¿No se cansa de sumar logros?

Tengo un equipo que me ha ayudado a llegar hasta aquí, a lo que ya no escondo: estoy en la etapa final de mi trayectoria. No sé si durará este año, dos más… pero ya no soy un jovenzuelo. Aun así, me sigue encantando entrenar, viajar y competir por todo el mundo. Sabíamos que estábamos bien, pero no tanto como para ganar una ronda del Mundial.

¿Cómo vivió la carrera?

Teníamos muy trabajado el tema del cambio. Recibí el testigo, no en las mejores condiciones, pero logré colocarme en tercera posición. En la contrarrecta intenté pegarme al chino y adelantarlo. Tuve la fortuna de conseguirlo y me lancé a por el alemán. Finalmente, se lo entregué a Blanca en una posición bastante idónea, en modo tren, uno detrás de otro. Encima, Blanca llegó con fuerza suficiente para ganar la serie. Y estamos supercontentos. Yo era el único que había formado parte del récord anterior, que se consiguió en los Juegos, así que repetir ese hito al inicio de la temporada, ya corriendo en esas marcas, fue una gran sorpresa y una alegría enorme.

¿A dónde debe aspirar el equipo en el Mundial de Tokio?

Las posibilidades del equipo, obviamente, deberían ser luchar por estar entre los seis primeros, incluso. Pero, sobre todo, meternos en la final, que son los ocho mejores. Más allá de eso, ahora hago un reset y pienso en mi temporada personal: con el equipo, el Tenerife Cajacanarias, y también con los mítines internacionales del circuito europeo y mundial.

Después de algunos problemas físicos el año pasado, ¿cómo se encuentra ahora?

Es verdad que vengo de un año que, sinceramente, no fue un desastre, pero no como me habría gustado. Tuve que salir de la órbita del equipo nacional, y cuando quise volver, me resultó muy difícil competir por una plaza en París. Al final fui como reserva, pero fue duro. Estuve todo el ciclo olímpico aportando y, justo en el año más importante, no pude estar. Por eso valoro mucho más este momento.

¿Siente que el relevo mixto le brinda una nueva perspectiva?

A ver, al final es una oportunidad más, eso desde luego es indudable. Pero más allá de eso, no diría que me ha dado otra vida, porque siempre ha estado el relevo masculino. Sí es una nueva posibilidad, pero también te diría que, si no existiera el mixto, habría estado en el relevo como en años anteriores. Así que el hecho de que exista ahora no significa que no habría sido internacional, por ejemplo, en este campeonato. Creo que hubiera participado igual.

Cuénteme sobre su equipo en China.

Son compañeros a los que ya conozco desde hace mucho tiempo. Son bastante jóvenes. Yo tengo 33, y en algunos casos les saco casi diez años. Pero quizás por eso también encajamos bien, porque aporto algo de experiencia al grupo. Obviamente, si no tienes el nivel, no estás ahí. Nadie te regala nada. Pero esta modalidad también permite que chicos y chicas nos mezclemos más, que normalmente entrenamos o competimos por separado. Y esto hace que vivamos experiencias muy chulas.

Samuel García, Blanca Hervás, Carmen Avilés y David Zurita, el cuarteto récord en China. / El Día

¿Cómo valor el relevo generacional del atletismo español?

Pues una auténtica locura. Sabíamos que en los últimos años estábamos subiendo el nivel, pero este campeonato fue la explosión. Tengo contacto con responsables federativos de otros países y me preguntan: ¿Qué están haciendo? Y muchas veces no se trata tanto de hacer algo distinto, sino del trabajo que se lleva haciendo desde hace años en la sombra. Ahora están saliendo los resultados.

Sí, desde luego que sí. Mi idea siempre es ir año a año y, al acabar esta temporada, valorar. Creo que no quiero imponerme una decisión ahora. No se trata de decir este año lo dejo sin más, sino de terminar la temporada y preguntarme: ¿Puedes con otro año más? ¿Te compensa, no te compensa?. Ahora mismo la sensación es que sí, que puedo seguir. Pero la decisión la tomaré cuando toque, al final de la temporada, no a mitad.

Le quiero preguntar por La Palma Training Camp, su centro de atletismo. ¿Cómo marcha?

Pues estamos encantados. Cada vez viene más gente. Además, contamos no solo con el respaldo de entidades públicas, sino también con el interés de empresas privadas de renombre que quieren unirse al proyecto, y eso también es muy importante. No solo para mí, como emprendedor, sino para la isla. Siempre lo hemos concebido como una oportunidad para enriquecer La Palma, atrayendo talento que, en sus países, es muy reconocido. Traer a esos deportistas aquí, que estén 15 días comiendo, entrenando y, sobre todo, generando hábitos de vida saludables, crea un entorno ideal.

¿Qué selecciones se han pasado por allí?

Curiosamente, el relevo alemán con el que corría es de los mismos compañeros con los que entrené en La Palma. De Alemania, prácticamente toda la selección de velocidad se ha pasado por allí, al igual que la selección suiza y algunos grupos ingleses. Es sorprendente cómo, a pesar de ser una Isla pequeña, la gente se interesa por venir, incluso sin vuelos directos.