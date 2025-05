Mario Mola impone su ley en los 5K de la Spring Run

La Spring Run 2025 rompió todos los registros. La prueba, que recorre la emblemática Milla de Oro de Playa de Las Américas en un circuito homologado por la Real Federación Española de Atletismo, reunió a 600 participantes entre sus dos distancias competitivas, además de un importante número de niños que corrieron la popular Kids-Run en una mañana de domingo que se brindó al espectáculo gracias al buen tiempo.

Mario Mola llega a la meta de la Spring Run 2025. | EL DÍA

Había mucha expectación por ver cómo se desenvolvía en carrera Mario Mola, padrino de la prueba. El tres veces campeón del mundo y tres veces olímpico en triatlón se enfundó el dorsal para participar en la prueba de los 5 kilómetros, que también estaba señalada como Campeonato de Tenerife de la distancia. Mola había advertido en la previa que iba a dar lo mejor de sí para competir por el triunfo, y así lo hizo.

Con un desempeño espectacular, corriendo a 2:57 minutos por kilómetro, el atleta internacional español llegó primero tras compartir la cabeza de carrera con varios atletas locales, hasta que su mejor ritmo marcó las diferencias. Mola ganó con un tiempo de 14’57’’, por delante de Raúl González del Toro (15:09) y Pablo Cánovas (15’34’’). Jairo Paule fue cuarto (15’42’’) y Aday Salas entró quinto (16’26’’).

Yurena Domínguez fue la primera clasificada entre las féminas con un tiempo de 18’56’’, llegando por delante de Adaya Martín (19’54’’) y Diana Pérez (20’18’’).

A la prueba de 10 kilómetros tampoco le faltó emoción, siendo José Francisco Meneses el primer clasificado con un tiempo de 36’04’’, aventajando en 26 segundos a Dionisio Guillén (36’30’’). El tercer puesto del podio se lo llevó Fernando Izquierdo (37’07’’), en un mano a mano final con Rubén Moreno (37’08’’), que fue cuarto.

Entre las chicas, la más rápida fue la atleta sevillana Carmen Bueno (42’59’’), con una buena ventaja sobre la segunda clasificada, María José Pueble (45’25’’), y con Mónica Victoria López completando el podio (45’53’’).

«Ha sido una carrera muy bonita, muy recomendable y con un circuito muy bien diseñado y atractivo, donde te sientes arropado por la gente en todo momento. Además, me he encontrado muy bien, muy cómodo, y he disfrutado corriendo junto a todos los participantes. Así que es todo un honor poder ser el padrino de esta Spring Run», señaló Mola al final de la carrera. n