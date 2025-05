El rey de los dardos canario: de Arona a Las Vegas

Tenerife ya cuenta con un nuevo deportista de postín. Brilla desde el Sur, en concreto desde Cho (Arona), un dardero llamado David Marichal que se coló recientemente entre los mejores jugadores del mundo en el Campeonato Mundial de Las Vegas.

Junto a Brandon Marrero, el isleño firmó un histórico noveno puesto en la modalidad de parejas. En lo individual, alcanzó el puesto 25. Números que hablan. Y que sueñan. Porque, para Marichal, este resultado sobresaliente marca solo un punto de partida.

David Marichal

Hay quienes juegan a los dardos por diversión, por pasar el rato. Y luego está David Marichal. A sus 36 años, este tinerfeño ha escalado desde las máquinas de plástico en un bar familiar hasta compartir espacio con jugadores de élite mundial. Y no se limita a estar: en el nivel 1, donde juegan los mejores, él se ha hecho un sitio. A pulso. «El que menos lleva, lleva 15 años jugando. Yo aún no he cumplido ni diez», señala.

Durante el Mundial celebrado en Las Vegas, Marichal y Marrero se abrieron paso entre lo mejor del planeta. En un deporte sin cimientos firmes en España, donde ni siquiera existe una estructura oficial, la gesta de los isleños supone un fogonazo. «Para mí fue algo impresionante, aunque te quedas con ese sabor agridulce porque podías haber llegado a algo más, y tú dices: Si lo hubiera hecho mejor allí o allá…», confiesa. Desprende ambición, pero sabe que pocos pueden presumir de semejante resultado: «¿Quién me iba a decir a mí, cuando empecé con los dardos, que iba a quedar noveno del mundo en parejas? Nadie».

El premio no fue gratuito. Para llegar hasta Las Vegas, David tuvo que ganarse un lugar en España a base de victorias. En octubre de 2024 se proclamó campeón nacional por equipos con el Rincón de Karina, club que él mismo fundó. El equipo estaba formado por cuatro jugadores canarios: Cristo Fumero, Goyo Mesa, Brandon Marrero y el propio Marichal. También fue subcampeón en parejas y quedó quinto en el ranking individual; en otras palabras, el mejor canario del torneo.

Del Bar Chinea a la élite

Su historia no comienza en una sala de entrenamientos profesional, sino en un entorno mucho más humilde. «Mi familia tiene un bar en Guargacho, el Bar Chinea, y siempre han estado ligados a los dardos», recuerda. En su infancia apenas mostraba interés, aunque echaba «sus partiditas con los amigos». No fue hasta diciembre de 2016 cuando, por la insistencia de un amigo, se dejó arrastrar al juego competitivo: «Me dice: Coño, ¿por qué no vienes con nosotros y empiezas a jugar? Y le digo: Pues venga, vale». Todo cambia desde entonces para el aronero. Arrancó su andadura en El Médano con el equipo Magma, pasó por el Altavista y, más tarde, fundó su propio club con el que escribiría su capítulo más valioso hasta la fecha.

Pese a jugar en una modalidad considerada menor (puntas de plástico), su rutina es todo menos informal. Entrena seis días a la semana, entre tres y cuatro horas: «Cuando tengo competición, me lo tomo muy en serio. Solo descanso un día». Alterna sesiones matutinas y partidos por la noche.

La diferencia entre las modalidades de plástico y acero, según expresa Marichal, se asemeja a la existente entre el fútbol y el fútbol sala. «¿Quiénes ganan más, los jugadores de fútbol o de fútbol sala? Pues aquí es igual. Se gana mucho más dinero siendo un jugador de punta de acero que el que juega con punta de plástico», explica.

A sus 36 años, Marichal no solo ha alcanzado un lugar en la élite, sino que ha puesto a Tenerife en el mapa de los dardos internacionales.