De Barlovento al Adriático: la increíble aventura de Pedro Rodríguez en una de las carreras más duras del mundo

Nueve veces campeón de Canarias, primer canario en disputar una Copa del Mundo de XCO (Cross Country Olímpico) y, ahora, top 10 en una de las pruebas por etapas más exigentes del mundo. Pedro Rodríguez Mesa (Dimurol Orba)es el nombre de un ciclista que no necesita presentación. Ni en Canarias, ni en España, ni en senderos de todo el mundo. Es palmero y, esta vez, quiso que su estela quedara grabada en la legendaria 4 Islands Epic de Croacia (mountain bike). Una carrera de resistencia y sudor. De polvo y salitre. Junto a Ismael Ventura, un veterano curtido en mil batallas, el ciclista de Barlovento firmó un noveno puesto que sabe a cima. Mejor pareja española, pero, sobre todo, heroica versión de sí mismos. Y más allá de los números, quedó la historia. Barcos como casas e islas como etapas en una travesía tan atípica como hercúlea. Como lo que es: una de las pruebas más prestigiosas del globo.

4 Islands Epic: cuatro enclaves del Adriático

«Ha sido una experiencia única, de 10», remarca Pedro sobre la 4 Islands Epic. Y no exagera. Porque la carrera se celebra en el corazón del golfo de Carnaro, con el Adriático como escenario, y con cada pedalada cincelada en un verso de roca y espuma. «Lo que más le llamó la atención», confiesa Pedro, «fue la cercanía entre los participantes y el cuidado de los detalles por parte de la organización». Eso, y disfrutar de una carrera «en un barco». Así, como suena. Pedro durmió sobre las olas y zarpó cada día hacia una isla nueva.

La 4 Islands Epic se disputa en cuatro enclaves del Adriático: Krk, Cres, Rab y Lošinj. Una «experiencia increíble», como resume el ciclista isleño. «Dormir en un barco y desplazarte entre islas durante una carrera es algo muy peculiar», confiesa. Y tan peculiar, porque hablar de competir en una carrera internacional mientras se duerme en un barco fondeado en una isla del Adriático suena más a película que a realidad. Krk, Cres, Rab y Lošinj le regalaron paisajes que, según él, «merecen muchísimo la pena y convierten la carrera en un éxito rotundo».

Pero no todo fue tan romántico como suena. El clima obligó a cambiar los planes, y la pareja española no compitió en «las mismas condiciones que otros corredores». «Teníamos que levantarnos mucho más temprano que los ciclistas que dormían en el hotel, desayunar muy temprano, hacer transfers en guagua porque la salida estaba al lado del hotel… y eso, tras cinco días, se nota», explica. Detalles que condicionaron su rendimiento: «Cuando terminas una etapa, lo idóneo es tomarte el recovery y rodar 20 minutos, pero eso no lo hicimos en ninguna etapa», lamenta.

Un top 10

Pedro e Ismael acariciaron la gloria. «Justo antes de volar a Zagreb», recuerda el palmero, «firmaban un top 10». Pero una vez dentro de los diez primeros, «cuando vas octavo quieres ser séptimo, y cuando vas séptimo, quieres ser sexto». Sin embargo, errores tácticos y logísticos les robaron minutos valiosos. El golpe más cruel llegaría justo en plena remontada hacia el sexto lugar. «Estábamos con bastante fuerza… y de repente Ismael raja la cubierta. Llegamos a meta como pudimos, él en llanta», rememora.

Más allá del noveno puesto final, cada pedalada supo a lección en el Adriático. Desde detalles técnicos como el uso correcto de las bombonas de CO2, hasta tácticas de carrera como «saber cuándo hay que colocarse delante para no perder contacto visual con tu pareja». Todo cuenta y todo se aprende cuando «vas al límite de principio a fin».

Tras Croacia, Pedro Rodríguez no baja el ritmo. Su calendario está cargado. «No fallaré en los campeonatos de España ni de maratón ni de rally». Y con Ismael, más Epic Series: Andorra, Suiza, y quién sabe cuántas más. «Todavía queda bastante calendario por delante y quiero seguir viviendo esta experiencia», concluye.

