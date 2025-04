Tenerife dobla su apuesta por la élite

Oportunidad de oro para el voleibol isleño. La Superliga Femenina 2 baja el telón de su fase regular y enciende hoy los focos de su espectáculo final: arranca la fase de ascenso a la Liga Iberdrola. Seis equipos en busca de dos coronas. Y el Juan Ríos Tejera, convertido en coliseo, como el mejor testigo. Entre los elegidos, dos gigantes tinerfeños que no vienen a mirar desde la grada. Fedes Ascensores La Laguna y Santa Cruz Cuesta Piedra no se conformarán con soñar en un certamen que arranca esta misma tarde con el debut de los dos representantes de la provincia occidental.

Caprichoso como siempre, ha querido el destino que esta fase decisiva se juegue «en casa». Al menos para uno de los que sueñan con subir. El Fedes Ascensores La Laguna, dueño de la fiesta, peleará en su bastión. Y eso, como bien apunta su técnico, Renzo Sánchez, puede inclinar la balanza a su favor: «Conocer la pista, las dimensiones… nos da un plus». El Juan Ríos Tejera será trinchera, escudo y cómplice de un conjunto lagunero que, seis años después, quiere escribir su regreso al olimpo del voleibol español.

Llega el equipo de Sánchez tras vencer en una guerra sin cuartel, donde tres equipos pelearon hasta el final de la liga regular en un fuego cruzado que parecía no tener fin.

Disputada la jornada 18 y con cuatro fechas por delante, el club de Aguere lideraba el Grupo A de la Superliga 2 con 47 puntos. Justo por detrás, igualados, Alcobendas y Leganés, con 46. Lo curioso es que los tres ganaron todo lo que quedaba. Cerraron la liga regular con 59, 58 y 58 puntos, respectivamente, y el orden no se movió. El Leganés, perfecto pero tercero, se quedó fuera.

Plantel del Santa Cruz Cuesta Piedra. | EL DÍA

Por haber salido indemne de ese conflicto y haber perdido solo dos partidos en toda la temporada, el técnico argentino sabe que su equipo llega con argumentos de sobra, además de una filosofía de juego consolidada y un grupo que compite y cree. «Tenemos una idea de juego muy importante, y eso es lo que me deja tranquilo de cara a la fase final», asegura Sánchez, que también advierte que «saben que no va a ser fácil», pero van «a dar todo para poder lograrlo».

Y como buen anfitrión, quiere que su pabellón sea un volcán en erupción, que cada grito y cada aplauso cuente entre las paredes del Juan Ríos Tejera. «Queremos que toda La Laguna esté con nosotros, que apoye a este deporte», lanza Renzo encendiendo la chispa en la antesala del debut de sus jugadoras.

El Cuesta Piedra quiere volver

De cerca, pero sin el cartel de anfitrión, se encuentra el otro tinerfeño. El Santa Cruz Cuesta Piedra, imbatido, dominador absoluto del Grupo C con 64 puntos y apenas ocho sets entregados a lo largo de la temporada. Poderío arrollador que convierte a las capitalinas en las favoritas indiscutibles del Grupo B. Sin embargo, Francis Hernández, su estratega, guarda cautela: «Nos ha tocado un hueso. Alcobendas viene de hacer una segunda vuelta espectacular y para Melilla será su tercera intentona seguida de poder ascender».

Pasarán buena parte de las opciones del Cuesta Piedra por evitar relajaciones. Así lo corrobora Hernández, que afirma que el reto no es otro que el de mantener el nivel. Porque, si lo logran, el ascenso estará al alcance. «Si estamos centrados y jugamos como lo hemos hecho, tenemos muchas papeletas para estar en la Superliga», sentencia. Lo dice con cautela, porque sabe que el peor enemigo puede estar en casa: «El peor rival somos nosotros mismos».

Querrán aprovechar el factor de jugar en suelo tinerfeño. «Jugamos en casa, no por el tema del público, sino por el descanso. No es lo mismo dormir en tu cama que estar en una de hotel, sumado a todos los desplazamientos que puedes tener si te toca jugar en la Península. Aquí estaremos en casa: cuando nos toque jugar, acudimos al pabellón y es como un día normal en la vida del deportista», reconoce su técnico.

Lo cierto es que el Cuesta Piedra llega a esta cita con el recuerdo reciente de su paso por la Liga Iberdrola. Y con el anhelo de volver. «Sería una oportunidad para intentar establecerse. Pero si subimos, hay que apuntalar el equipo», señala Francis, que ya mira al mercado extranjero en caso de un hipotético ascenso ante la escasez de jugadoras nacionales libres, debido a que la fase regular de la Superliga acabó hace cerca de un mes.

Más allá de lo táctico, hay algo emocional en juego. Esta generación del Cuesta Piedra no solo quiere subir. Quiere hacerlo a lo grande. Porque, como reconoce su técnico, «ya la temporada es espectacular». Ganaron sus 22 partidos de liga.

17 cursos después, el sueño de revivir aquella histórica campaña 09/10 cobra fuerza. Entonces, tres escuadras tinerfeñas pugnaron en la cima del voleibol nacional. La misma hazaña que busca asomarse esta semana, con Haris –ya en Superliga–, Aguere y Cuesta Piedra.

Pero la ruta no será fácil. Desde hoy hasta el domingo, el formato no dará tregua. Dos grupos, tres equipos por cada uno. Una liguilla sin margen para el error. El sábado, las semifinales; el domingo, la final. Los tinerfeños no se enfrentarían hasta ese hipotético desenlace, cuya presencia ya asegura la plaza de ascenso a la Liga Iberdrola.

El Fedes La Laguna arranca hoy frente al Sant Just. Mañana se medirá al Guía CDV UFPC, el representante grancanario. «Los equipos que llegan aquí han hecho una gran temporada. Cada partido será una final», resume Renzo Sánchez.

Del otro lado, el Cuesta Piedra abrirá fuego ante el Alcobendas, equipo recién descendido de la Liga Iberdrola. «Será duro, muy duro», repite Francis. Después, el CV Melilla, veterano en esta fase y aspirante al ascenso por tercera vez consecutiva. «Melilla es un campeón. Es otro equipo a tener en cuenta», advierte el entrenador tinerfeño.

La gestión del ritmo competitivo tras casi un mes sin partidos –desde que acabó la fase regular– puede marcar la diferencia. «Nos enfocamos en entrenamientos lo más parecidos posible a un partido», explica Renzo. El conocimiento de la pista es una ventaja para el Fedes, que espera aprovecharse del empuje del Ríos Tejera. Del otro lado, la brújula táctica apunta al norte de la experiencia: Francis Hernández, con tres ascensos en la mochila y la convicción clara de «culminar lo bien que se ha trabajado en la liga regular».

En cualquier caso, la posibilidad de una final entre Fedes Ascensores La Laguna y Cuesta Piedra se vislumbra como una realidad más que palpable. Y sería la mejor postal del voleibol canario. Dos equipos que han hecho los deberes, que lideraron sus grupos, que juegan en casa y que representan buena parte de la tradición del voleibol en la Isla. Los dos, a un paso de la élite del voleibol femenino español. Y Tenerife quiere darlo con los dos pies.

