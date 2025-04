Miguel Rivera: «Quiero tener un equipo competitivo que pueda ganar cada partido»

¿Le picaba el gusanillo de volver a entrenar en España?

Sí, sí, claro. Al final, tenía ganas de volver a la Liga. Han sido ya varios años fuera de la Superliga masculina y, sinceramente, me apetecía volver.

¿Qué le hizo decir sí al Cisneros?

Pues varias cosas. Lo primero, siempre es positivo que un club que quiere crecer y aspira a mirar hacia arriba piense en ti como cabeza del proyecto. Se dieron una serie de circunstancias que me convencieron y me gustaron del proyecto. Hay varios factores que me atrajeron y que, en parte, coinciden con lo que yo buscaba para volver a entrenar en España. Principalmente, la buena sintonía con Tomy. Creo que eso ha sido una de las claves. El modo de trabajo que buscaba es bastante parecido al que ellos quieren implementar. Luego, también valoro mucho la libertad a la hora de poder trabajar y tomar decisiones. Eso es algo que cualquier entrenador desea cuando define un proyecto. Y, por último, me atrajo el hecho de que el Cisneros es un club con mucha tradición, no solo en el voleibol canario, sino también en el español. Su rama formativa también me llamó la atención: el hecho de ser un equipo colegial, que apuesta por la cantera. Vamos a intentar no solo enfocarnos en la competición del primer equipo, sino también en el desarrollo de jugadores jóvenes. Esa parte del proyecto, con el equipo de Superliga 2 y toda la estructura de base, fue importante para haberme convencido de trabajar allí.

La semilla se plantó el verano pasado cuando asesoró al club con la cantera.

Bueno, cuando se produce mi salida del Haris, me quedo en la isla durante el resto de la temporada por temas familiares. Estaba viviendo en Tenerife con toda mi familia, y mi hijo mayor era alumno del colegio Cisneros. Ya tenía contacto con el club, y cuando se confirma mi salida del Haris, ellos se ponen en contacto conmigo para ver si podía echarles una mano o involucrarme de alguna forma. Les dije que sí, y empezamos a colaborar. Lo primero que hice al incorporarme fue hablar con Matías, para que no se sintiera amenazado por mi presencia, sino todo lo contrario: para que pudiéramos trabajar con buena sintonía y armonía, siempre en beneficio del club. Creo que eso se hizo bien y fue positivo haber podido compartir esos meses con ellos. Y, claro, el hecho de conocernos previamente seguramente facilitó mi llegada ahora en esta “segunda etapa”, aunque esta vez como entrenador principal.

¿Cómo es trabajar codo a codo con Tomy López, su presidente?

Bueno, yo creo que, lógicamente, siempre debe haber sintonía entre la parte técnica y la parte directiva. Si no, los cimientos de la casa están mal puestos, y la casa se acaba cayendo. Ya conocía personalmente tanto a Tomy como a su hermano Héctor de mi estancia previa en la Isla. Cuando me llamaron para ver si estaba en disposición de volver a entrenar en España y si me ilusionaba dirigir su proyecto, lo primero que hicimos fue sentarnos, hablar, poner sobre la mesa las ideas de cada uno y ver si podían casar. Porque si no es así, estás empezando con una base poco sólida. Creo que la sintonía personal ha sido positiva desde el primer momento, y eso también es importante. No solo la profesional. Que los criterios profesionales vayan de la mano es importante, pero también lo es tener una buena relación personal, poder charlar, discutir, intercambiar pareceres en lo que a la toma de decisión se refiere.

¿Ha hablado con Matías Guidolin, su antecesor en el cargo?

Con Matías, durante este proceso, no he hablado, esa es la realidad. Pero sí que charlamos durante la temporada anterior, cuando coincidimos en la isla. Pudimos hablar varias veces, incluso tomarnos algún café juntos y compartir impresiones, intercambiar pareceres. A mí me gusta mucho hablar con otros técnicos, con otros entrenadores, y creo que en ese sentido Tenerife, y Canarias en general, tiene la suerte de contar con mucho voleibol, con muchos entrenadores y gente muy preparada. Matías, en ese sentido, el año pasado fue muy abierto y pudimos compartir impresiones varias veces.

¿Ha seguido al Haris desde su salida?

Bueno, sí, en cierto modo sí. Lógicamente, cuando salgo del equipo, me quedo en la isla y seguí bastante los resultados. También por el vínculo que se genera con las jugadoras, principalmente, y con el cuerpo técnico que se quedó allí trabajando cuando yo salí. Esta última temporada es verdad que las he seguido un poquito menos porque, estando en Corea, no he podido ver muchos partidos; el cambio horario lo complicaba bastante. Aun así, sí que iba siguiendo los resultados. Ya cuando volví a Madrid, también retomé un poco más ese seguimiento. La verdad es que no te puedo decir mucho sobre la temporada que han hecho, pero, como cualquier entrenador interesado en el campeonato español, sigo los resultados de la liga.

No logró concluir la temporada, ¿qué falló de aquella etapa?

Al final, cuando un proyecto no sale bien, todos tenemos que mirar hacia dentro y asumir responsabilidades. Seguramente, todos tomamos decisiones equivocadas aquella temporada: el club, yo mismo como entrenador y también las jugadoras. El rendimiento del equipo fue demasiado irregular para el potencial que le veía, tanto al grupo como a las jugadoras individualmente. Creo que es difícil de explicar la diferencia de nivel que mostraba el equipo en casa respecto a los partidos fuera. Pero, como digo, todos tuvimos nuestra parte de responsabilidad en que los resultados no se dieran. Con mi salida, que fue un intento de revulsivo por parte del club, algo habitual cuando las cosas no funcionan, tampoco se logró una gran mejora en los resultados. La realidad es que, seguramente, se pudieron hacer mejor las cosas en todos los ámbitos.

Volviendo a su fichaje, ¿cómo se imagina su Cisneros Alter?

Bueno, lo principal es que el equipo sea competitivo, que pueda afrontar cada partido con opciones de ganar. Esa es una de las características más importantes que buscamos todos los entrenadores: que los equipos compitan al máximo. No es algo que busque únicamente yo, es algo común a todos los entrenadores. Creo que la liga está cambiando. He estado tres temporadas fuera de la Superliga Masculina, y al seguirla durante este tiempo, he notado que la competición se ha vuelto más exigente. Cada vez hay un nivel más alto, los equipos se refuerzan mejor y cada partido es una batalla. Y eso es lo que quiero transmitir al equipo: prepararnos para competir, estar listos para cada jornada y siempre luchar por los tres puntos.

¿Hay margen para soñar en grande?

El proyecto va para arriba, y la idea del club es seguir creciendo. Una de las cosas que te comentaba al principio, y que creo que demuestra la buena sintonía que tenemos, es que hay que crecer, sí, pero sin prisa. Creo que es muy peligroso cuando un equipo llega y, desde el primer día, quiere estar arriba, ser el número uno y ganar. El crecimiento debe hacerse paso a paso. Y en eso, el club acierta. Tomy, como cabeza más visible del proyecto y presidente, acierta al tener claro que el crecimiento no debe ser acelerado ni artificial. En ese sentido, como te decía antes, Tenerife, y en concreto el Cisneros, es un proyecto que tiene mimbres para mirar hacia arriba.

¿Es pronto para marcarse objetivos?

La idea con la que estamos trabajando, tanto el club como yo, es mejorar progresivamente los resultados año tras año. El objetivo principal del club es intentar clasificarse para la competición europea en la próxima temporada. Pero claro, eso no es fácil. Como mencioné antes, la liga está cada vez más competida y los equipos se refuerzan mucho. Esto hace que las plazas en los puestos altos sean muy caras. Pero bueno, los retos complicados son los que traen mayor satisfacción cuando se logran.

¿Qué mensaje le da a la afición?

Bueno, creo que estamos construyendo un proyecto bonito y atractivo, y me encantaría que eso ilusionara a la afición. La mejor manera de demostrarlo sería llenar las gradas del pabellón. Podemos generar un sentimiento de pertenencia tanto al club como al colegio, y estoy convencido de que el equipo va a competir al máximo y, ojalá, lograr buenos resultados. Entonces, desde luego que el apoyo de la afición va a ser decisivo y determinante. Hay que aprovechar el hecho de que Tenerife es una isla con gran cultura de voleibol, y con eso, tenemos la oportunidad de enganchar a la afición al Cisneros la próxima temporada.

