«Lo más importante del ascenso es cómo lo hemos conseguido»

El Fundación Canaria CD Tenerife goleó al Levante, se garantizó el campeonato de Liga y su ascenso a la Primera Federación femenina. ¿Cómo lleva el subidón?

Intentándolo llevar con naturalidad, pero también intentando disfrutarlo, porque estos logros hay que saborearlos en el poco tiempo que los tienes. Es verdad que el logro queda para la historia, pero los momentos de disfrute son muy efímeros y hay que aprovecharlos.

¿El mayor logro de su carrera?

Hombre, yo diría que es uno muy importante y muy gratificante, porque además lo logro en el club de mi tierra. Pero es verdad que todos han sido importantes.

Lo que está claro es que es un hito que marca un antes y un después en la historia de la sección.

Lo más importante de haber conseguido esto es el cómo lo hemos conseguido. Lo hemos logrado con jugadoras que están con nosotros desde los inicios del área, hace seis años, y con la mayor parte de la plantilla formada por jugadoras canarias. Jugadoras que tienen más de 100 partidos, y otras que están muy cerca de alcanzarlos. Todo esto en un momento en el que el área ha crecido tanto que, en nuestras categorías de fútbol femenino, no podemos aceptar más jugadoras porque no nos caben. No es que no queramos, es que no nos caben. Imagínate cómo ha crecido el área.

Después de la oportunidad fallida de la semana pasada, ¿sentía el equipo que era necesario certificar el ascenso cuanto antes?

Es verdad que llevábamos varias jornadas empatando. Jugábamos contra rivales muy difíciles y se estaba atascando un poco. Pero era más producto de lo externo. Nosotras éramos conscientes de la dificultad que tiene ser campeón de liga. En los años anteriores, el campeón se decidía en la última jornada. Es una cosa tremenda. ¿Qué pasa? Que nosotras teníamos la oportunidad de ser campeonas cinco jornadas antes de que terminara la liga. Pero sabíamos que eso no era lo real. Lo real era lo reñido que ha sido todo. Ser campeón no es barato. Hay que sufrir mucho y tener regularidad durante toda la temporada.

No hubo mejor forma de materialiar la alegría.

Ha sido en el día señalado, en Semana Santa, cuando no había ningún otro partido. La grada estaba llena; no cabía nadie más. Era impresionante lo preciosa que estaba la Ciudad Deportiva. El equipo hizo su mejor partido, tanto a nivel defensivo como ofensivo, en el último mes. Yo pienso que daba igual el rival que hubiera estado ese día: el equipo no quería que se escapara ya más. No quería esperar más.

¿De qué decisiones acertadas se acuerda?

Yo creo que hemos hecho muchas cosas bien, pero, fundamentalmente, ha sido clave el grupo de trabajo de la Ciudad Deportiva. Es un éxito del propio club, de la propia Fundación. Porque tenemos claro cómo debemos hacer las cosas y qué camino seguir. Es un logro que viene gestándose desde la 19/20.

¿Era el objetivo?

No, no. Nuestra prioridad era mejorar las prestaciones del equipo, que ya la temporada anterior había quedado tercero en la liga. La idea era mejorar. Recuerdo, por ejemplo, los cinco primeros partidos de liga: de 15 puntos, sumamos ocho. Y no nos desesperamos. Tuvimos tranquilidad y seguimos trabajando. Si en las cinco primeras jornadas pierdes siete puntos, es muy difícil pensar que vas a luchar por ser campeón.

¿Cuánto significa para el club?

Es algo extraordinario. Ayuda a que las que vienen desde abajo empiecen a tener referentes femeninas, no masculinas. Había que ver cómo estaba toda el área femenina el sábado. Las chicas, normalmente, no suelen quedarse a ver los partidos, pero en este estaban todas. Todas queriéndose sacar fotos con las jugadoras del primer equipo.

¿Y para usted, que estuvo presente desde el nacimiento del área?

Sí, bueno, yo llevo en el fútbol femenino desde el año 97, apostando por él, promocionándolo y aportando mi granito de arena desde esos años. Siempre he creído en él, y aunque han pasado algunos años, sigo creyendo en él. Tiene un margen de crecimiento brutal y, como es evidente, el fútbol femenino todavía no ha llegado a su techo. Nos queda mucho por hacer en Canarias, pero desde el Club Deportivo Tenerife y desde la Fundación han demostrado que sí se puede.

¿Aún es pronto para hablar de la Primera Federación?

Te comento lo mismo que le digo a las jugadoras: nos quedan dos partidos. Tenemos que terminarla lo mejor posible. Evidentemente, la línea siempre la va a marcar el club, ¿por qué? Porque tiene que ser así, y debe ser así. Yo soy una persona de club, y lo más importante siempre es lo que el club considere que es lo mejor. Así que vamos a esperar a que el club se manifieste.

¿Entendería que lo ideal fuera darle continuidad a este grupo?

Bueno, desde el club, lo que sí te puedo decir es que siempre nos han transmitido la tranquilidad, no solo a nosotros, sino también a las jugadoras, porque el presidente ha hablado directamente con ellas. El presidente ha sido una persona que ha venido a entrenamientos y siempre ha transmitido la tranquilidad y el apoyo que siempre vamos a tener. Entonces, sinceramente, no tenemos ninguna preocupación en ese sentido. Nosotros siempre nos hemos centrado en el aspecto deportivo, que es lo que controlamos, y es para lo que estamos.

¿Pero quién mejor que usted para liderar la nave blanquiazul?

Bueno, a ver, yo te puedo asegurar una cosa, y te lo digo como te lo dije antes: soy una persona de club. Sé que eso a lo mejor es difícil de entender para otras personas, pero yo soy una persona de club. Estaré para lo que el club considere. Si el club considera que la persona ideal tiene que ser Andrés Clavijo, estaré para lo que el club decida. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante en el club, en el área femenina, es que, independientemente de las personas que estén, tenemos claro cómo debemos trabajar.

