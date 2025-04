Matías Guidolin, tras su salida del Cisneros Alter: "Es como si una avalancha se me hubiera venido encima"

Cuatro temporadas después de su llegada a la Isla, el técnico argentino Matías Guidolin abandona el Cisneros Alter por decisión propia. Lo hace con dolor, pero convencido de que es lo correcto visto el "desgaste" que se ha producido. Bajo su batuta, un ascenso a Superliga, una Copa Príncipe, dos clasificaciones a la Copa del Rey y otras tantas al 'play off' por el título y una histórica participación europea.

Se marcha del Cisneros de forma inesperada y tras cuatro exitosas temporadas. ¿Cómo se encuentra?

Estoy bastante tocado. A mí, y a mi familia, el Cisneros nos ha dado una oportunidad única de vida. Para cualquier persona vinculada al deporte, tener la posibilidad de entrenar en un equipo en crecimiento, con una institución que también lo estaba, tener expectativas de llegar al máximo nivel... También está la familia. Mi hija pequeña es más tinerfeña que rosarina. Me quedo con tranquilidad por el nivel de trabajo y la profesionalidad, pero con cierta preocupación porque tengo dudas de que pueda seguir desempeñándome como profesional al nivel al que estaba avanzando. Creo que sí, alguna oportunidad va a salir, pero el nivel al que estábamos trabajando era alto.

Entonces, ¿cuáles son los motivos de su marcha?

Creo que soy una persona muy intensa en cuanto a tratar de cumplir objetivos, formar jugadores y querer profesionalizar la estructura del club. Esa intensidad puede tener factores muy productivos, se han logrado muchas cosas buenas, pero también desgaste. Desgaste, tanto con los jugadores a los que desarrollas, como con la dirección del club. Estoy muy agradecido porque han abierto una nueva etapa de mi carrera y de mi vida. Había algunas diferencias entre las dos partes que me hizo, honestamente, tomar la decisión de dar un paso al costado. Quizá otra persona, otro profesional, pueda vincularse mejor a esos objetivos que se ha marcado el club.

Ojalá el Cisneros vuelva a elegirme como entrenador en un futuro; más allá de mi decisión de no continuar, lo cierto es que las diferencias no eran insalvables

Tomy López, el presidente, llegó a asegurar que la voluntad del club era convertir a Guidolin en el Ferguson del Cisneros. ¿Qué ha cambiado? ¿Esas diferencias de las que habla, eran tan insalvables?

Es una pregunta difícil porque prefiero ser reservado en alguna de las cuestiones internas del club. Esa reflexión, recuerdo que me sorprendió porque yo soy de los que creen que una persona no debe perpetuarse en el cargo. A día de hoy, te digo que ojalá el Cisneros vuelva a elegirme como entrenador en un futuro. Más allá de mi decisión de no continuar, lo cierto es que las diferencias no eran insalvables. Lo que sucede es que soy una persona que me ocupo de muchas cosas y, a veces, asumes ciertas responsabilidades por las que debes responder y te toca dar un paso atrás. Había ciertas apuestas ambiciosas en cuanto a jugadores jóvenes que quizá no eran acompañadas desde el punto de vista del club. Ahora no hay marcha atrás pero, ojalá nuestras carreras se vuelvan a encontrar en el futuro.

Soy una persona muy intensa en cuanto a tratar de cumplir objetivos, formar jugadores y querer profesionalizar la estructura del club. Esa intensidad puede tener factores muy productivos, se han logrado muchas cosas buenas, pero también desgaste

Y llegados a este punto. ¿No cree que su etapa en el Cisneros merecía otro final?

Lo que sucede es que soy yo el que decide salir. Puede que el club sí esté agradecido con la aportación que he hecho hasta ahora. Me he vinculado de la forma más intensa con el proyecto: tener jugadores tinerfeños, obtener resultados... Ahora es una cuestión, la de seguir creciendo, que está más vinculada al presupuesto por las perspectivas que vienen en la Liga. Con un dinero moderado va a ser complicado estar arriba. La Superliga está creciendo en todos los niveles: más dinero, mejores jugadores, estructuras más profesionales, más equipos que quieren jugar Europa... Eso hace que cada año sea más difícil. El Cisneros ha crecido mucho, hay equipos de Superliga que se fijan en la forma en la que trabajamos. Lo más importante es que las personas que trabajaron brindaron su mejor esfuerzo. El Cisneros sigue siendo un lugar perfecto para que cualquier jugador pueda crecer. Hay cosas que han salido muy bien y otras que han costado más. Ahora toca mirar desde fuera.

En enero, el equipo llegó a perder seis partidos consecutivos. ¿Le hizo daño a usted esa mala racha?

Perder seis partidos consecutivos es un mal dato. Genera dudas, cierta desconfianza. Los que estuvimos dentro sabemos cómo se implicó el grupo al máximo en tratar de salir del bache y cómo se implicó la propia institución. El club nunca renunció a sus aspiraciones, sino que fichó a dos jugadores, uno por necesidad y otro, Mateusz Frac, que seguramente sea la incorporación más importante que hizo el Cisneros durante mi etapa. Por la calidad y por la propia cotización del jugador. Hay que tratar de que las dudas solo las genere el resultado, no atender a rumores, comentarios y demás cuestiones que perjudican. Por suerte, cortamos la mala racha con una victoria histórica cuando ganamos como locales al Guaguas. Pero ojo, si hacemos una comparación entre la pasada campaña y la actual, en temporada regular solo hay una victoria de diferencia. No es que el rendimiento fuera descaradamente inferior. Los números no dicen eso.

¿Y qué pasó?

La Liga creció. Obtuvimos un 20% más de puntos que la temporada pasada. Quizá se pusieron en duda algunas cosas. Ojalá que, cuando se analice la temporada, se consiga que lo malo no vuelva a ocurrir y, de paso, se destaque y mantenga lo bueno.

Con una ruptura tan tardía, imagino que le resultará imposible encontrar un banquillo en Superliga para la 25/26. Al menos de salida.

Sí. Para mí ha sido muy duro porque me encantaría seguir entrenando. Ahora mismo no es posible porque no hay banquillos disponibles, así que me tocará esperar mi nueva oportunidad. Trataré de estar preparado para cuando llegue. Bien en España o bien en otra liga. Para mí, es como si una avalancha se me hubiera venido encima. Entiendo la situación porque ahora quedo expuesto, y relegado, por ciertas funciones que asumí. Nos tenemos que sentir orgullosos de lo que logramos.

Ahora mismo no es posible porque no hay banquillos disponibles, así que me tocará esperar mi nueva oportunidad

¿Ya se ha despedido de la plantilla?

Nos despedimos después del último partido. Esta semana nos toca la comida de final de temporada antes de que los jugadores se marchen. Digamos que la despedida que falta será más personal. Será la más difícil. Siempre es duro, pero hay que afrontar el momento con orgullo y la satisfacción de que hemos trabajado muy bien y cumplido objetivos.

Usted estaba participando en la confección de la próxima plantilla. ¿Su salida cambiará muchas cosas? ¿Habrá que empezar de cero?

Yo creo que eso no va a afectar mucho. Quiero decir, mi salida en cuanto al mercado de fichajes. Mi idea era trabajar con un equipo más joven y algo más largo. Quizá la idea ahora sea formar una plantilla más corta. El nuevo entrenador matizará el perfil del equipo. Los objetivos serán los mismos: competir bien, sacar gente de la casa, la clasificación para la Copa y el 'play off'... La nueva conformación pasará, entiendo, por algunas renovaciones clave y el criterio del nuevo técnico.

Miguel Rivera, posible sustituto de Guidolin en el Cisneros. / El Día

López ha reconocido que Miguel Rivera es la principal opción para el banquillo. ¿Lo conoce personalmente? ¿Qué le parece?

La entidad siempre ha buscado a una persona que pueda vincularse al propósito de la entidad. Hablo de competir, ser protagonistas en la Superliga, formar jugadores y crear un vínculo en las áreas del club. A Miguel lo conozco poco, pero sí hemos compartido algún café. Lo primero, me parece una buena persona. Tiene un perfil élite dentro del alcance del Cisneros, con experiencia en Teruel durante muchos años e incluso en la selección española. Es el perfil que creo que busca el club ahora.

Suscríbete para seguir leyendo