La Bluetrail se tiñe de talento canario

Dos nombres, dos gestas y dos podios inolvidables. Alexis Martín y Yoel de Paz inscribieron sus nombre en la historia de la Tenerife Bluetrail con sendos segundos puestos en la Ultra 110K y la 47K, respectivamente. En la edición de más nivel de su historia, el tinerfeño y el palmero demostraron que Canarias no solo forja atletas, sino leyendas mundiales.

Alexis Martín

La de Alexis Martín es la historia de un idilio con la Blue. Volvía a casa. Y, como siempre, a convertir su tierra en fortaleza. El tinerfeño, que dio sus primeros pasos en la montaña precisamente en esta misma prueba, se reafirmó entre los más grandes del mundo con un brillante segundo puesto en la reina de las distancias: la Ultra de 110 kilómetros. «Puedes soñar con ciertos resultados, pero muchas veces se quedan en eso, en sueños», confiesa. El suyo se hizo realidad.

La batalla fue la de un pulso contra el reloj, la montaña y los mejores corredores. Tom Evans, el británico que ya tocó la gloria el año pasado, atacó en Vilaflor y no miró atrás. Detrás, Alexis escribía su propia epopeya, corriendo con cabeza y venciendo a la fatiga. «Este año el nivel era brutal, pero estar ahí, en el podio, entre la élite mundial... Es difícil de explicar», confiesa. Y así, zancada a zancada, cruzó la meta en 13:18’36’’, con margen suficiente para saborear el momento. «Desde el hotel Maritim hasta la meta disfruté como nunca. Sabía que tenía un colchón con el tercero y pude empaparme del ambiente, de los ánimos, de mi gente», recuerda.

Yoel de Paz en un tramo de la Tenerife Bluetrail by UTMB. | TENERIFE BLUETRAIL

El lazo de Alexis con la Bluetrail es especial, casi sagrado. Decía en la previa que su conexión con la carrera «ya era estrecha», pero este año ha sido «aún más». Y lo demostró al cruzar la meta con la bandera de Tenerife ondeando en sus manos. Un gesto de orgullo, de identidad. Su hermana tuvo la idea. «Era una forma de decir que aquí, en Canarias, hay corredores que sentimos mucho nuestra Isla, que la cuidamos», verbaliza.

El esfuerzo exigió su máximo, y la recuperación no es fácil. A nivel cardiovascular, dice sentirse «mejor», pero sus músculos aún arrastran «fatiga». Para el norteño, no hay mejor bálsamo que el calor de los suyos. «La mejor recuperación es en casa, con mi familia, con mis hijos. Comer bien, un paseíto... No hay nada mejor», apunta.

Su próximo reto se ve alterado por un cambio de planes. Inscrito en la Transvulcania, su hoja de ruta da un giro con la llamada de la selección canaria para el Campeonato de España. Un cambio de enfoque que no duda en abrazar. Porque, como él dice, representar a Canarias «siempre es especial».

Yoel de Paz

La 47K de la Tenerife Bluetrail by UTMB se convirtió en un pulso sin descanso. Una guerra de piernas y corazón. Entre la élite mundial, Yoel de Paz, el guerrero de La Palma, volvió a demostrar por qué ya es uno de los más grandes de la disciplina. Llegaba con dudas, sin la mejor preparación. Pero el subcampeón del Valle de Arán del Ultra-Trail del Mont-Blanc se sobrepuso a todo y, con una carrera impecable, se alzó con un segundo puesto. Otra gesta en su vertiginoso ascenso.

Desde el primer metro, Yoel peleó codo a codo con la élite. Junto a Roberto Delorenzi y Aritz Egea, impuso un ritmo feroz. «Nos dimos tantos palos que nos fuimos desgastando», recuerda. Hasta El Asomadero, el juez implacable. Allí, Yoel lideraba, pero el sendero realejero quiso decir su última palabra. «Me motivé demasiado, intenté abrir más hueco y, a 200 metros de coronar, me colapsé con calambres. En la bajada tuve que andar en muchos tramos, los calambres eran brutales. Pero poco a poco fui recuperando, aunque el polaco [Marcin Kubica] ya había tomado la delantera», admite.

El podio fue una sorpresa. Un 3:50’41’’ que ni él mismo imaginaba. «Ni de broma pensé que haría una carrera tan buena. No estaba en las mejores condiciones», confiesa. Sabe que la montaña no regala nada, y que es un resultado que lo reafirma en la élite. «Sé que luchó contra los mejores del mundo. En carreras de maratón estoy en el top mundial sin duda», afirma. La dedicatoria, como no podía ser de otra forma, para su familia.

