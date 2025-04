El mejor ‘9’ español es tinerfeño

Mientras se está llevando a cabo el debate sobre si el mejor mediocentro de LaLiga, y del mundo, es el teguestero Pedri González, Ayoze Pérez sigue demostrando ser el mejor delantero español de la competición. Y no, no es una exageración, solo hay que atender a los datos que está registrando y al juego del Submarino Amarillo cuando el de María Jiménez está en el campo. En su ausencia, ha podido sacar adelante únicamente dos de los siete partidos que se ha perdido por lesión.

El Villarreal está vivo en la lucha por uno de los huecos de Champions League y, en gran parte, es gracias a la espectacular temporada que está realizando el tinerfeño. Quinto clasificado, a seis puntos del Athletic, con una jornada menos –la aplazada contra el Espanyol, que se jugará el 27 de abril- y enfrentándose precisamente a los bilbaínos en esta próxima jornada 29, el domingo, en el Estadio de La Cerámica.

Veintitrés puntos son los que le ha dado Ayoze al Villarreal, exactamente la mitad de los que lleva hasta el momento. Es decir, sin el canario, el Villarreal estaría peleando el descenso hundido en la penúltima posición de la tabla.

Marcó el gol de la victoria en Sevilla, en Mallorca, ante el Espanyol (doblete) en Barcelona, en Valladolid, en Gran Canaria, en Vallecas y ante el Getafe en Madrid este fin de semana. Además de marcar el gol del empate en la ida frente al Rayo y en Mestalla. Únicamente dos de sus 12 tantos ligueros no han tenido trascendencia en el resultado y fueron en la derrota por 1-5 ante el Barça y el que abrió la lata en la goleada por 5-1 al Pucela en casa. Esto sin contar el partido de Copa ante el Poblense que, de no haber sido por su hat-trick y su doblete de asistencias, habría acabado en empate.

Es su mejor temporada goleadora, igualando la que fue su primera campaña en Segunda, defendiendo los colores del Tenerife, en la que alcanzó las 16 dianas. Este año va camino de superar con creces esa marca, quedando diez partidos por disputar todavía.

Lo que está claro es que Ayoze Pérez no para de agrandar su imagen y no deja de mejorar, asentándose incluso en la selección, en la que podría acabar siendo titular si sigue manteniendo el mismo nivel, y es que de continuar así, no solo no tendrá rival en esa carrera por ser el máximo goleador nacional, sino que pondrá muy difícil la pelea por su puesto tanto en su club como en el combinado español, algo que todos los canarios estarían encantados de ver.

Suscríbete para seguir leyendo