Javier Rabanal: «Vine aquí para medirme contra los mejores del continente»

¿Qué balance hace de sus primeros meses al mando del Independiente del Valle?

La verdad es que, a nivel de organización y fútbol, el balance es bastante positivo. Por momentos, estamos jugando el fútbol que queremos, aunque el déficit de puntos nos deja algo decepcionados en lo competitivo. Pero bueno, partidos como la primera parte ante Liga de Quito o la victoria 0-4 contra el líder, el Barcelona de Guayaquil, nos dan confianza.

Es su primer curso al mando de un primer equipo. Antes estuvo en clubes de talla mundial como el PSV, donde fue asistente de Ruud van Nistelrooy, o en el Willem II como jefe de metodología, además de dirigir en las Islas, pero nunca en un escenario como el actual. ¿Qué es lo que más ha cambiado en su día a día?

Es un trabajo mucho más absorbente. Hay más gente en mi entorno, tengo que delegar más y, a nivel personal, hay menos espacio para otras cosas. Antes tenía algo de tiempo para leer o formarme fuera del fútbol, pero ahora, desde que me levanto a las seis menos cuarto hasta que termino por la noche, todo gira en torno al primer equipo: entrenamientos, análisis del partido anterior, preparación del siguiente, medios de comunicación y relaciones con distintos departamentos. Los pocos momentos personales los encuentro en los parones FIFA, como estos tres días que me pude tomar para desconectar en una cabaña, o en la media hora que intento reservar cada noche para ver un capítulo de una serie.

¿Cómo lleva la presión?

La llevo bien. Me pilla en una buena edad y con un buen bagaje. El hecho de haber estado en una previa de Champions League, en Europa League y haber trabajado con gente como Ruud van Nistelrooy me ha dado experiencia. Siento que la afronto con madurez que me permite mantener la calma durante los partidos y gestionar la presión durante la semana.

¿Y su entorno?

Tengo la suerte, aunque siempre me quejé de ello, de que mi madre no sabe nada de fútbol. Mi padre, que era el más futbolero, falleció hace muchos años. Mi hermano tampoco tiene idea, ni siquiera sabía que Pedri era de Tenerife. Y mi novia pasa bastante del fútbol, solo ve algunos partidos y, por lo general, lo único que hace es seguir los resultados por Google. Así que nadie en mi familia se ve realmente afectado. Sí que es verdad que hay una parte fea de ser primer entrenador de un equipo, y más aquí en Sudamérica, y es que todas las alineaciones que haga siempre conllevan insultos y algunas cosas que no deberían ser así. Pero bueno, ellos no lo sufren, y si ellos no lo sufren, para mí, fantástico, porque yo sé llevarlo bien.

Mañana (03:00 hora canaria) visita al Barcelona de Guayaquil en su debut en Copa Libertadores (el torneo más prestigioso a nivel de clubes de fútbol en América), con el precedente más reciente de la victoria por 0-4 en liga.

Bueno, eso les va a dar una motivación extra. Ese partido íbamos ganando 0-1 cuando se quedaron con un jugador menos. Va a ser una revancha para ellos, que les dará un plus de motivación. Están muy bien trabajados por Segundo Castillo y, jugando en su campo y en la Libertadores, en el año de su centenario, quieren sumar su primer trofeo internacional. Es el año perfecto para ellos: van primeros en liga, solo han cedido tres puntos contra nosotros, y creo que esa motivación jugará un papel importante, sobre todo en el inicio del partido. Debemos intentar que no se nos caiga el campo encima en los primeros 15 o 20 minutos e intentar dominar como hicimos la última vez. Ese 0-4, si condiciona en algo, es en darles un plus de motivación a ellos.

Cuénteme sobre aquel día. Quizás, uno de esos momentos que quedarán grabados para siempre en su carrera.

Sí, a ver, esperemos que haya más y que se quede como uno de los grandes. La verdad es que marcamos muy pronto. Luego vino la expulsión, después volvimos a marcar y, en la segunda parte, incluso contra diez, lo estábamos pasando un poco peor de lo que debía haber sido. Hicimos el 0-3 en una contra y, después, el 0-4. Luego, bueno, llegas al vestuario, está todo el mundo contento, la música, los chicos se quitaron un peso de encima porque veníamos sin ganar. Y nada, cuando conectas el teléfono en la guagua, te empiezan a llover los mensajes y te acuestas bastante más relajado. Soltamos un poco la tensión y con la satisfacción de haber conseguido un resultado histórico, el que dicen que es la mayor goleada en la historia de la Liga en el campo del Barcelona de Guayaquil.

Volviendo a la Libertadores, otro de los rivales en su Grupo B será River Plate, uno de los gigantes del fútbol mundial.

Yo era partidario de que, al menos, nos tocara un rival muy grande. Al final, no sabes cuántas veces vas a disputar la Libertadores en tu vida. He tenido la suerte de enfrentarme en partido oficial al Arsenal de Arteta, al Rangers, de jugar contra el Sevilla de Sampaoli… Ese tipo de encuentros han enriquecido mi carrera como entrenador, y eso es lo que yo quería. Personalmente, y es una de esas declaraciones que ha generado cierto interés, yo dije abiertamente que quería a River Plate. Bueno, ha salido publicado en Argentina, pero es que realmente quería a River Plate. Vine aquí para eso: para medir nuestro nivel como staff, como equipo y como club contra los mejores del continente.

El primer partido será en casa, y la vuelta, en mayo. ¿Qué siente al saber que va a dirigir en el Monumental?

Ahí te vas a tener que ver en la banda. Es algo que siempre les digo a los chicos, y los que llevan más tiempo ya lo saben: en estadios así, desde la banda no se te oye nada. Es otra manera diferente de dirigir. Con el paso de los años me he ido acostumbrando a este tipo de escenarios. Cuando estuvimos en el campo del Rangers con el PSV, tampoco se escuchaba nada. Hay muy pocos estadios de máximo nivel donde realmente se pueda oír bien. El campo del River va a ser una presión añadida, pero es la clase de presión en la que siempre hemos querido estar. Veremos cómo llegamos a ese partido, si nos estamos jugando la clasificación o si ya está todo decidido. Habrá que ver qué hay en juego e intentar, dentro de lo posible, disfrutarlo.

¿Qué objetivo se pone el equipo para esta primera fase?

Nuestro objetivo es intentar que, en algún momento, se nos dé la final de la Libertadores que este club ya jugó en sus pocos años de historia, aquella que perdió contra Nacional por un gol. Lo que queremos es avanzar en la copa local, meternos en el hexagonal final de la liga y, al mismo tiempo, compaginar todo eso con superar la fase de grupos de la Libertadores, ya sea como primeros o segundos. Entendemos que River es el favorito, pero nuestro objetivo es clasificarnos y seguir en la Copa una ronda más, seguro.

