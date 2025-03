David Martín: "Ya tenemos avanzada la planificación del próximo curso"

El CV Haris ya está en el "día 1" de la temporada 25/26. El pasado domingo finalizó su participación en al 24/25 con la derrota en los cuartos de final del título de la Liga Iberdrola y en el club tinerfeño no se detienen. En realidad, lleva planificando la campaña venidera desde hace meses con el objetivo de volver a competir por títulos, incluso en el circuito europeo. Su presidente, David Martín, da algunas de las claves.

¿Qué sensación le dejó la eliminatoria por el título de la Liga Iberdrola con el Heidelberg?¿Se impuso la lógica, teniendo en cuenta que se enfrentaron el líder y el octavo de la fase regular?

En general, fue una temporada atípica. Cumplimos nuestro décimo aniversario en la máxima categoría y pasamos por muchas dificultades desde el primer momento. Las fuimos sorteando, pero la falta de regularidad fue un inconveniente casi constante. La campaña fue dura, de muchas lesiones. Por eso me gustaría destacar el grupo humano. A lo mejor, en otro club o con otra estructura, ahora estaríamos hablando de un fracaso, de no habernos clasificado para la Copa de la Reina o para el playoff por el título de Liga, de no haber avanzado en Europa... Y nos ilusionamos hasta el punto de quedarnos a un paso de clasificarnos para las semifinales de la Liga.

Porque el triunfo en la apertura de la serie en el Pablos Abril ante el Heidelberg, abrió la puerta a la sorpresa. ¿La vio posible?

Nos ilusionamos con ese primer partido. Fue una tarde especial. Pensamos que podía ser un punto de inflexión, pero el Heidelberg había quedado primero en la Liga regular y era y sigue siendo el favorito a ser campeón. Está claro que, al final, el ritmo de juego y la regularidad que han tenido durante toda la temporada se notaron en los dos partidos en su casa. Eso es justo lo que nos faltó a nosotros. Casi nunca pudimos repetir un sexteto a lo largo de esta campaña y eso dificultó el crecimiento.

¿Lo achaca solo a las lesiones?

También se produjo la incorporación tardía a la pretemporada de algunas jugadoras, tuvimos una preparación corta, el problema de los visados, las lesiones fortuitas y no de mala preparación de Lisbet, primero en el hombro, después una fractura, luego una rotura parcial en un dedo... Si a eso le sumas que Eugenia Nosach, que vino a sumar muchos puntos siendo la máxima anotadora en Portugal el año pasado, se rompió el cruzado al final de la primera vuelta y que vino una opuesta como sustituta –Adeola Owokoniran– y sufrió un esguince de rodilla con un edema óseo... Fueron muchas lesiones. Hasta la líbero cayó con un esguince y tuvo que jugar vendada. Gracias al banquillo que tuvimos, pudimos ir sorteando tantos baches.

¿Qué nota pondría?

Pondría un siete y medio. Si hubiéramos alcanzado las semifinales, la nota sería ahora de ocho. Pero, dadas las circunstancias y teniendo en cuenta lo poco que pudimos asistir a clase, sacamos muy buena nota: superamos rondas en Europa, cumplimos diez años consecutivos clasificándonos para la Copa de la Reina y para el playoff de Liga. La pena fue no haber escalado alguna posición en la segunda vuelta del calendario para haber tenido otro cruce en la ronda previa a las semifinales, ahora que el equipo se estaba recuperando.

Estamos empezando el mes de abril y ya han terminado el curso. ¿Se les hará muy larga la espera hasta el inicio del nuevo ejercicio?

El equipo no seguirá entrenando. Ahora es todo planificación, algo que ya habíamos comenzado. Por suerte, soy previsor y empezamos a preparar la siguiente temporada en diciembre. Hemos ido viendo los acontecimiento para saber qué tipo de perfiles necesitamos para la campaña venidera. Ahora toca escuchar a las jugadoras, sentarnos a hablar con ellas, reflexionar sobre esta temporada y terminar de confeccionar la plantilla. En ese aspecto, tenemos el trabajo bastante avanzado.

¿Es pronto para saber si cambiará mucho la plantilla?

Nos hemos ido reuniendo con las jugadoras. Lo primero era dar una oportunidad a las que han estado aquí esta temporada. Pero también hemos estado sondeando el mercado y ya tenemos algunas incorporaciones atadas. Vamos a hacer una plantilla muy competitiva. Estamos en esa mezcla se renovaciones y fichajes con la idea de darle estabilidad al proyecto.

¿Que planes tiene con el cuadro técnico?¿Seguirá Facundo Morando al frente de la plantilla?

Estamos contentos con el trabajo del staff. Ha sido un lujo venir al pabellón Pablos Abril y verlos entrenar cada mañana. La estructura ha sido la de cualquier club europeo y eso me parece algo envidiable. Como conocedor de este deporte, creo que no se han podido recoger los frutos del trabajo realizado. Hay muchas opciones de que Facundo continúe. Estamos puliendo algunos detalles, pero todo indica que va a ser posible.

Las dos partes quieren...

Sí. Facundo también quiere. Solo falta ultimar los detalles.

¿Repetirán en Europa?

Llevamos ocho ediciones y es probable que repitamos. Es algo que todavía está abierto. Si finalmente no podemos por los méritos deportivos de esta temporada, sabemos que se está preparando un cambio de formato y que se jugarán unas eliminatorias previas. En el peor de los casos, sí entraríamos por esa vía. No obstante, ya hemos tramitado una solicitud a la Confederación Europea para que tengan en cuenta nuestra trayectoria en nuestros 15 años de existencia.

Al club le conviene.

Sí, por supuesto. La competición europea nos da un salto cualitativo. Jugar ante grandes equipos también hace que mejoremos. El nivel de exigencia es alto y eso facilita nuestro crecimiento, aunque económicamente sea un gasto. Si no, haremos una plantilla para volver a Europa en la siguiente.

Hablando de estabilidad, ¿con qué apoyos contarán? ¿Seguirán de la mano de Libby’s?

También estamos ocupados en esa faceta, buscando estrategias, no solo pensando en el patrocinio institucional sino de empresas como Libby’s, con la que seguiremos otro año. Es probable que se pueda sumar alguna más para ayudarnos a dar el salto cualitativo que nos hará falta para poder competir por títulos, que es lo que estamos buscando. Ya estamos en el día 1 de la temporada 2025/2026. No solo queremos hacer una gran plantilla, sino también trabajar alcanzar objetivos importantes.