Primero España, y ahora, por Europa

El karate es un arte marcial muy arraigada a la vida cotidiana, no solo en esa defensa personal que se enseña a sus deportistas desde sus inicios, sino también en la mentalidad que adquieren todos los que viven esta actividad desde cerca. En Eduardo Bazo Solorzano hay una de estas historias en las que se puede encontrar uno de los mayores valores que el karate deja en cada uno: levantarse y seguir intentándolo sin importar el número de veces que caigas.

Con una vida dedicada al karate y una relación con esta disciplina que comenzó hace 13 años, este tinerfeño, que el pasado fin de semana se proclamó campeón de España absoluto en kumite, es un ejemplo muy claro de esta realidad y dentro de un proceso «ha sido bastante largo» hasta la consecución de esta medalla de oro.

«Fue en 2020 cuando me propuse conseguir un oro nacional» cuenta. Desde ese entonces ha entrenado por y para ello, «disfrutando del proceso pero, también, sacrificando ciertas cosas para poder llegar al objetivo». A Bazo nadie le ha regalado nada y prueba de ello es su palmarés, en el cual se distinguen, entre sus 16 medallas en campeonatos de España, cuatro platas en combate, reflejando la persistencia del hoy campeón nacional que había rozado la gloria en esas cuatro ocasiones. «Me acuerdo de mis padres, mi hermano y toda mi familia. De mis entrenadores, de mi club, de mis amigos y de mi pareja. Ellos siempre me apoyan y me ayudan a ser mejor cada día», asegura.

A pesar de que este es su primer oro a nivel individual y en combate, Eduardo ya sabe lo que es el peso de la medalla dorada, ya que consiguió dicha distinción en 2018, cuando ganó el campeonato español de clubes en la modalidad de katas.

Pero Eduardo no emprendió este camino solo, y gracias a ello es que ha podido posicionarse donde se encuentra hoy en día. «Lo más importante que me llevo son las personas que han estado a mi lado, apoyándome, ayudándome a mejorar día a día, levantándome cuando lo necesitaba», relata de este recorrido. «Sin ellos esto no sería posible y esta medalla es tanto mía como suya», remarca.

Un chico muy de casa que siempre ha entrenado en «su club», el Shurite (La Laguna), de la mano de Tete, su entrenador. Con los años, han ido implementando nuevas capacidades en su entrenamiento, combinando «la parte del karate con la preparación física adaptada a este» la cual considera «fundamental» para su desarrollo. Además, destaca que a principios de temporada añadieron a su preparación el ámbito fisioterapéutico y psicológico, con la ayuda de Airam Ramos y Cynthia Maan, equipo conocido en las redes sociales como fipsique.fisio y fipsique.psico, respectivamente, los cuales le «han ayudado a mejorar muchísimo» para llegar a sus competiciones «en las mejores condiciones posibles».

Destaca Bazo sobre su disciplina que «es un deporte rico en valores como el compañerismo, el respeto, la resiliencia y la confianza en uno mismo», lo que le ha permitido adquirir esa capacidad de no rendirse cuando tiene un objetivo en mente. «En el karate, como en la vida misma, tendremos que superar retos difíciles, pero con esfuerzo y constancia ahora sé con certeza que podemos conseguir lo que nos propongamos», expresa.

«El karate para mí lo es todo», añade. Ha pasado de ser solo un deporte a ser su vida entera. «Tengo el privilegio de ser monitor, por lo que también doy clases», detalla sobre todo el tiempo que pasa en el gimnasio. Algo que le apasiona, pudiendo también disfrutar de los triunfos de sus alumnos, con la gratificación que supone que él forme parte de ese proceso.

Eduardo apenas ha tenido tiempo de saborear este oro nacional, pues hoy mismo pondrá rumbo, junto a su equipo, a Madrid, para asistir a una preselección en la que luchará por hacerse un hueco en el equipo nacional y representar a España en el próximo Campeonato de Europa, que tendrá lugar en Armenia del 7 al 11 de mayo.

Un escalón más que le acerca a su sueño, el conseguir el oro mundial. Un reto que, «aunque lo vea lejos», sabe que si sigue «trabajando duro, sacando la mejor versión cada día y disfrutando del camino, se puede conseguir». n

