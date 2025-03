Asier Gayoso: «Siempre creí que este equipo tenía nivel para estar más arriba»

El Arona Tenerife Guanches se impuso por 3-0 al Tres Cantos en la última jornada. Con el triunfo, y a falta de dos jornadas, el equipo continúa en descenso, pero abandona el último puesto, supera al propio Tres Cantos y alcanza al Hockey Floors Las Rozas. ¿Cuánta falta hacía la victoria?

Era un partido a vida o muerte. Si hubiésemos perdido, prácticamente se confirmaba que tendríamos que jugar el playout de descenso. Pero bueno, preparamos muy bien el partido. Nos centramos en el aspecto defensivo, porque somos el equipo más goleado de la liga. En los últimos partidos en casa hemos recibido un gol en el penúltimo y ninguno en este último, así que basamos nuestro trabajo semanal en eso y se reflejó.

¿Fue el partido más completo?

Puede ser. No sé si el más completo, porque en ataque no creo que haya sido el mejor, pero sí el más serio. Era una de las cosas que pedía al equipo: que fuera un partido serio, que siguiéramos el plan, sobre todo en defensa, sin faltas de concentración, sin despistes y sin conceder. Es la primera portería a cero en 16 partidos, así que, a nivel defensivo, ha sido el mejor.

Pero ha venido el parón.

Quizás hubiese sido mejor seguir con la liga y haber jugado el pasado fin de semana. Pero, bueno, seguro que el parón nos viene bien. Esta semana estamos trabajado mucho, especialmente en el aspecto físico, porque para los dos partidos que quedan va a ser importante llegar en buena forma.

El Guanches visita este sábado, a las 20:00 horas, al Molina, líder de la Liga Élite. Luego, en la última jornada, recibe al Espanya, tercero. No es el final de temporada ideal para un equipo que lucha por la permanencia.

Sí, por supuesto. De todos los equipos de la parte baja, nosotros tenemos los dos rivales más complicados. Aunque cualquiera puede ganar prácticamente cualquier partido. Es verdad que el Molina está un par de escalones por encima del resto. Pero ya han asegurado el primer puesto, así que esperamos que puedan relajarse un poco. Nosotros vamos a preparar el partido con el único objetivo de ganar porque necesitamos los puntos. La última jornada es contra un rival que se juega el acceso al playoff, aunque ojalá lleguen a la con las cuentas hechas. Son dos rivales complicados, eso está claro.

«La situación del pabellón mejoró, pero por nuestra cuenta; tomamos medidas para poder entrenar»

Dos victorias en las últimas tres jornadas, un 4-1 al Metropolitano y, en general, mejores sensaciones. ¿Qué ha cambiado?

Bueno, es cierto que, desde febrero, con la incorporación de Sergio Medina, hemos dado un salto de calidad. Nos ha aportado mucho. La otra cosa es que todos hemos puesto de nuestra parte para solucionar esta situación. Obviamente, hemos reaccionado tarde. Siempre he creído que este equipo tenía nivel para estar mucho más arriba, pero a veces toca pelear por esta lucha. Aún estamos a tiempo de salvarlo, pero todo pende de un hilo. La situación es complicada.

¿Siente que el equipo llega en su mejor momento al tramo decisivo?

Puede ser, pero ya te digo, en esta liga cualquier cosa puede pasar. Tanto Tres Cantos como Las Rozas tienen muy buen nivel. El Castellón, que ahora está dos puestos por encima, hace unas jornadas estaba por debajo de nosotros. Es una lucha dura. Ahora mismo, los cuatro equipos que estamos peleando por la permanencia estamos en esa misma situación. No creo que ninguno esté por encima de los demás.

Ahora mismo quedarían emparejados en el posible playout por el descenso con Tres Cantos. Y ya saben lo que es ganarles.

Bueno, al final, en una eliminatoria, cualquier cosa puede pasar. Ellos nos ganaron en su casa con un resultado abultado. Nosotros les ganamos aquí, pero eso no tiene nada que ver. Ojalá no tengamos que llegar a esa situación, pero si sucede, no puedo hacer pronósticos con ningún equipo.

Gran parte de culpa de la situación del equipo se debe al mal estado del Jesús Domínguez Grillo.

La situación ha mejorado, pero por nuestra cuenta. Estábamos teniendo muchos problemas para entrenar porque siempre lo hacíamos por las tardes, que era cuando podía la mayoría del equipo. Pero claro, en ese horario la humedad era peor, así que decidimos cambiar algunos entrenos a la mañana. Por parte del ayuntamiento, no ha habido ningún acercamiento ni intención de mejora. Su apuesta es terminar el pabellón de Las Galletas, que parece estar en buen camino, aunque tampoco me atrevo a asegurarlo. En principio, la próxima temporada estaríamos allí. Esta temporada no han hecho nada por mejorar la situación. Hemos tenido que tomar nuestras propias medidas para poder entrenar.

