La élite canaria, en casa contra los mejores del mundo

Los corredores isleños Manuel Alexis Martín, Yoel de Paz y Moana Kehres llegan con hambre de triunfo a la Tenerife Bluetrail by UTMB. Cada uno, en su respectiva distancia, está listo para enfrentarse a los mejores atletas del globo en el monte tinerfeño. Arranca la semana ‘Blue’.

Se enciende la semana de la Tenerife Bluetrail by UTMB. La Isla se viste de gala ante la llegada de una de las citas predilectas en el calendario del corredor. 3.200 corredores de 65 países se alistan para enfrentarse a los senderos volcánicos tinerfeños entre el 27 y el 29 de marzo.

De entre ellos, 90 de los mejores del mundo, nombres que quieren grabarse a fuego en una de las pruebas con más tradición en el Archipiélago. En esta ocasión, los ojos de la afición miran hacia sus figuras locales, más concretamente, hacia tres de los titanes que cuentan con más opciones de billar. Alexis Martín, Yoel de Paz y Moana Kehres.

Alexis Martín.

Para Martín, la Bluetrail es más que una prueba. Es su hogar, allí fabricó parte de su legado como corredor. «Fue mi primera carrera de montaña, la que me enamoró por donde pasé», dice. Desde su debut en la media maratón de 2013, solo faltó a dos ediciones, y fue por lesión. Ahora, se prepara para una edición con «ganas», «ilusión», pero, sobre todo, con «nervios por correr en casa».

Este año, regresa el norteño para enfrentarse a la modalidad que más domina. En la reina de las distancias, 110 kilómetros, Martín se medirá a un cartel de lujo, con nombres como el británico Tom Evans, el nepalí Sange Sherpa y el mallorquín Tòfol Castanyer. «Intentaremos estar lo más arriba posible. Que nadie dude de que daré todo lo mejor que tengo». Su objetivo lo tiene claro: «Si la pelea nos permite estar entre los diez primeros, que así sea. Pero siempre con la ambición de dar mi mejor versión».

Sabedor de la feroz competencia internacional, el runner oriundo de La Orotava prefiere eximir favoritismos. Al contrario, admite que los rivales extranjeros pueden tener un nivel «superior». Luchará por lo que está a su alcance, centrado en «estar dentro del grupo canario, e intentar estar lo más adelante posible». Al ser preguntado por un recuerdo con la cita isleña, su voz se carga de la nostalgia del «primer podio». Fue en 2021. «Soñarlo tantos años y lograrlo fue un regalo que nunca olvidaré», confiesa.

Alexis Martín, en acción durante una edición pasada de la Bluetrail. | TENERIFE BLUETRAIL

Yoel de Paz.

Entre la incertidumbre y la esperanza se encuentra el palmero Yoel de Paz, suspendido en una cuerda floja entre su mejor versión y la realidad del momento. Si estuviera al cien por cien rugiría como el principal favorito en su distancia. No hay duda. Lo demostró en 2019, cuando conquistó la media maratón –desde entonces no ha vuelto a participar–. Pasa que no llega en su estado óptimo. «No llevo una buena racha con los entrenos, ha sido duro mentalmente», admite.

Entre enfermedades y sensaciones extrañas, su cuerpo le ha jugado malas pasadas y le ha dificultado el llegar en su mejor forma. «Todavía arrastro molestias, pero al menos ya no tengo esa sensación de fiebre constante», confiesa.

Pero si algo sigue intacto es su mente. Afilada. Dispuesta a dar guerra. El segundo clasificado en la prueba del Valle de Arán de Ultra-Trail de Mont-Blanc tiene claro que saldrá «a intentar quedar primero», aunque sea «casi imposible». Porque la batalla de los 47 kilómetros será bárbara, con titanes como el italiano Roberto Delorenzi o el llobregatense Andreu Simón . «Las carreras son largas, pueden pasar muchas cosas. A veces no gana el más fuerte, sino el que mejor gestiona la prueba», reflexiona. Y aunque se encuentra entre la duda y el deseo, el palmero se aferra a sus posibilidades: «Por estadística, me toca un día bueno. Ojalá sea el día de la carrera». Se agarra, sobre todo, al recuerdo de hace seis años. «Recuerdo la parte final de la carrera, el asfalto, la moto grabándome en directo y la entrada en meta con mis familiares allí. Se me ponen los pelos de punta al recordarlo», expone.

Moana Kehres en la Chamonix-Mont-Blanc. | EL DÍA

Moana Kehres.

En la distancia de 24 kilómetros, la palmera Moana Kehres se prepara para dejar su marca en la Tenerife Bluetrail. Será su debut. Una prueba que siempre había deseado correr, pero que la universidad se lo impedía. Este año, con el cambio de fechas, el destino le ofrece la oportunidad de reinar en un territorio que conoce. «La he preparado con mucha ilusión», confiesa.

No hay dudas. Tiene hambre de victoria. «Siempre tienes la ilusión de ganar», dice Moana. Es consciente de a lo que se enfrentará, con corredoras como Gabriela Lasalle y Blanca Batlley pisando fuerte, pero no se amedrenta. Lo luchará «hasta el final». Y pese a que el reto es grande, se conformaría «con mejorar su ranking ITRA».

Aunque no ha competido mucho en Tenerife, se siente cómoda con el terreno. «No conozco el recorrido exacto, pero sé lo que es correr por pinar y terrenos como Anaga». Con la mirada puesta en dar lo mejor de sí misma, la atleta de Wild Trail Project, el proyecto de Nike Trail, está lista para retar a las mejores. «Voy con ganas, quiero darlo todo y ver hasta dónde puedo llegar», concluye. n

Clemente, baja de última hora Entre los contendientes locales que optan a estar pelear por las posiciones más altas en la Tenerife Bluetrail by UTMB también se alzan nombres de gran peso. Francisco Santana, conocido como Quito, veterano curtido en mil batallas, quiere dar guerra en los 110 kilómetros. El gomero Álvaro Escuela, con su histórica actuación en la OCC del Mont-Blanc en 2021, donde se coló entre los 11 mejores del mundo, se lanzará a conquistar los 47 kilómetros de la prueba tinerfeña. Y no menos candidato es José David Lutzardo, que buscará recuperar el tercer puesto logrado en la modalidad de 100K en 2019, con el reto de enfrentarse de nuevo a la distancia más larga. Cristofer Clemente se baja del tren de la Bluetrail. El atleta gomero, que debía partir como favorito indiscutible en los 24 kilómetros, no correrá sobre los montes tinerfeños. El ganador de la prueba reina en 2023, que apuntaba otra vez a lo más alto, no estará en esta edición de la Tenerife Bluetrail by UTMB. Se desconocen los motivos de su ausencia.

