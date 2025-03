Álvaro Hernández también se lleva el triunfo en Túnez

El tinerfeño Álvaro Hernández Cabezuela (con un total de -13 sobre el par del campo) ha logrado en Túnez su segunda victoria en apenas un mes dentro del Alps Tour, la tercera para el golf español en los cuatro torneos disputados en 2025. En una competición reducida a 36 hoyos a causa de las fuertes rachas de viento registradas en The Residence Golf Tunis, el isleño se ha impuesto con dos golpes de ventaja sobre el italiano Jacopo Vecchi Fossa y el malagueño Rocco Repetto.

Para ganar, Álvaro Hernández debió emplearse a fondo después de acabar la primera vuelta a dos golpes del liderato, ocupado por el italiano Alessandro Nodari. Y no falló el chicharrero gracias a una magnífica tarjeta final de 62 golpes, la mejor contemplada en los dos días del torneo. Álvaro comenzó con un par en el primer hoyo, seguido de una impresionante racha de cinco birdies consecutivos. A continuación, terminó los primeros nueve hoyos con -6 y un birdie adicional en el octavo.

El golfista tinerfeño mantuvo su ímpetu en los nueve siguientes: dos birdies seguidos, pares en los cuatro hoyos siguientes y un birdie decisivo en el 16 que terminó de impulsarle sobre su más inmediato perseguidor, Jacopo Vecchi Fossa, al que acabó aventajando en dos golpes.

Por su parte, Rocco Repetto, que parecía alejarse de la lucha por los tres primeros puestos, sorprendió con un espectacular albatros en el hoyo 18 que, en combinación con un birdie en el 17, le llevó a compartir la segunda plaza con el italiano.

Con este triunfo Álvaro Hernández se consolida en el liderato del Alps Tour. El tinerfeño acumula dos triunfos, el logrado este fin de semana y el obtenido en el Red Sea Little Venice Open egipcio. A ello se suma su quinta plaza en el Ein Bay Open, y la decimonovena en el New Giza Open, ambos celebrado también en suelo egipcio. Hernández suma ya 14.794 puntos, aventajando en más de 4.700 a su más inmediato perseguidor, el francés Quentin Debove (10.026 puntos), que este fin de semana no pasó de la 42ª plaza.