Cierre de temporada de infarto en la Segunda Federación Femenina

La Segunda Federación Femenina ha demostrado en esta campaña 24/25 que el auge del fútbol femenino isleño no era una ilusión o un sueño, sino una realidad que sigue creciendo y se está haciendo notar. Hasta la fecha, tanto el ascenso como el descenso, dentro del Grupo 2, están muy peleados y en esta recta final de temporada todavía es imposible de predecir cómo quedará la clasificación en la última jornada, si bien el Fundación CD Tenerife parte con ventaja para lograr el ascenso directo.

Esta igualdad es gracias no solo a los cuerpos técnicos que le dan todas las herramientas necesarias a las jugadoras para poder desarrollar su mejor fútbol, sino que también es posible a todas las jugadoras que, cada fin de semana, saltan al terreno de juego con ese hambre de ganar y de demostrar todo el fútbol que hay en ellas.

‘Playoff’

Por la parte alta son hasta cuatro equipos con opciones reales de poder hacerse con esa plaza de liguilla, aunque las favoritas son las chicas del Real Unión, quienes se han mantenido entre los tres primeros puestos durante toda la temporada, cayendo a la cuarta una única vez en todo el año.

Descenso

Por abajo, la cosa está muchísimo más apretada todavía pues entre el penúltimo clasificado y el sexto hay 16 puntos de diferencia y quedan 18 aún por jugar. Los clubes grancanarios Guiniguada (13) y del Juan Grande (14) harán todo lo posible por conseguir la salvación.

Fundación

El líder holgado de la categoría es el Fundación Canaria Club Deportivo Tenerife, que necesita nueve puntos para cerrar la campaña como campeón de su grupo. Un equipo que desde el inicio de la temporada se confeccionó con la mentalidad y objetivo de entrenar muy bien y trabajar en las mejores condiciones para que "la competición sea la que luego te ponga en el lugar que te mereces", según apunta Andrés Clavijo, su entrenador, quien además afirma haber estado seguro del compromiso de su combinado ya desde la pretemporada.

Cosecharon ocho de los primeros 15 puntos posibles, marcando así la tendencia que seguirían por el resto de la temporada y dejando muy claro que querían demostrar ser de los mejores clubes de este segundo grupo.

En esto algo tiene que ver la gran apuesta del club por ellas. Y es que, desde que el CD Tenerife creó el área femenina en la 19/20, la entidad blanquiazul ha tenido tres consejos de administración y todos han creído en el fútbol femenino, mejorando y dando mayores recursos a este área. "Eso dice todo de lo que es esta apuesta del fútbol femenino para el club, para la fundación y para la propia sociedad", asegura Clavijo.

Róber Hernández, dirigiendo al Real Unión en Málaga. / Real Unión Tenerife

Real Unión

A diez puntos de distancia se sitúa el segundo clasificado, el Real Unión de Tenerife Santa Cruz. Las chicas de Róber Hernández se aferran al puesto de playoff con esas 48 unidades que, a pesar del pinchazo el pasado fin de semana frente al Levante B, le siguen dando ventaja sobre el Elche, su máximo oponente a lo largo de todo el año. No van a dejar de intentarlo, como bien ha querido dejar claro su míster en repetidas ocasiones en las últimas semanas. "Es ADN Real Unión, luchar hasta el final. Vamos a pelearlo" apunta el entrenador de las capitalinas. Y no hay más que ver jugar a su equipo, no dan un balón por perdido, nadie se ahorra una carrera y hasta que el colegiado no decreta el final no levantan el pie del acelerador, sea cual sea el resultado. Un equipo al que Hernández siempre hace alusión, ya que remarca que los resultados obtenidos son gracias al grupo al completo, sin dejarse a nadie por detrás.

UD Tenerife Egatesa B

En cuarta posición, y muy cerca del puesto de playoff, se posiciona la UD Tenerife Egatesa B. Con la importantísima victoria del pasado sábado en el derbi ante el Fundación CD Tenerife, consiguieron recortar tres puntos vitales en esa pugna por la segunda plaza y se colocaron a tan solo dos de las chicas del Barrio de la Salud, poniendo la liga patas arriba y muy apasionante en esta recta final.

Conscientes de lo que les ha perjudicado la irregularidad mostrada, sobre todo jugando de local, se aferran a la idea de poder disputar la promoción de ascenso y volver a una división ya conocida por las chicas de Antonio González, quienes pudieron disfrutar de ella hace dos temporadas.

Lo que resta

El conjunto tinerfeñista, a pesar de encajar su primera derrota liguera como local y la segunda en todo el campeonato, sigue con la mirada firme en el ascenso directo gracias al gran hacer que han desempeñado durante todo este curso. Esta jornada viajarán al campo del Fermaguín Spar Gran Canaria, que viene de ganarle al Elche a domicilio, índice de que las blanquiazules no pueden bajar los brazos si no quieren tropezar de nuevo.

Antonio González durante un partido del Costa Adeje B. / UD Costa Adeje

El Real Unión, por su parte, visitará al CD Juan Grande, un equipo que viene de cuatro derrotas seguidas, pero con la necesidad urgente de sumar de tres para poder salir de la zona de descenso. La salvación la tienen a tres puntos de distancia, con lo que irán con todo en casa para certificar la victoria en su feudo. Otro partido en el que las de rojo deberán dar todo de sí para no conceder opciones a sus rivales por el playoff para acercarse a ellas.

El Costa Adeje B afronta una nueva jornada como local y contra un rival de la zona baja, el Cacereño, el cual no peligra en exceso para descender, pero tampoco lo tiene muy lejos y necesita asegurar su plaza lo antes posible. Buscarán encadenar la segunda victoria seguida para seguir metiéndole presión a las de arriba y seguir enganchadas a la lucha por el sueño de la Primera Federación.

Que la temporada vaya a cerrarse de esta manera no es casualidad, sino fruto del gran trabajo que están llevando a cabo los clubes tinerfeños, involucrándose más en el fútbol femenino. En este sentido Clavijo remarca que auge es una prueba más de que otorgando "las condiciones necesarias y recursos que tiene el fútbol masculino a las féminas, éstas estarán a la altura; porque es lo que han demostrado en cada partido".

Seis jornadas en las que se juegan la vida tanto las de arriba como las de abajo y es por ello que está asegurada la mejor versión de los equipos. Solo queda sentarse y disfrutar de este final de temporada.

Suscríbete para seguir leyendo