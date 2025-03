Enrique Cruz: «El Toyota es un coche ganador y yo también lo soy; solo pienso en ganar»

Rozó la victoria en el Rally Isla de Lanzarote tras quedarse a solo 3,4 segundos de un Yeray Lemes siempre favorito en su feudo. ¿Cómo valora su debut en el Mundialito?

Bueno, las conclusiones finales del Rally de Lanzarote fueron muy positivas. El objetivo era sumar kilómetros para ir conociendo el Toyota, poniéndolo a punto y cogiendo ritmo poco a poco. Pero, a mitad de rally nos vimos con opciones, e incluso con la posibilidad de competir por la victoria. Al final, conseguimos un segundo puesto que, de cara al campeonato, nos da puntos muy importantes. No solo eso, todos los datos recabados en el rally nos van a servir para el futuro, así que estoy muy contento.

Nunca le perdió la cara a la posible victoria final, de hecho, hizo sendos scratch en tres de los tramos (al igual que Lemes). ¿Vio de cerca el triunfo?

La verdad es que no. No tuvimos esa sensación de poder luchar por la victoria. Pero, después de la primera pasada por el tramo de 20 kilómetros, donde conseguimos el mejor tiempo, nos acercamos a solo cuatro segundos de la cabeza, y ahí sí me vi con opciones porque sabía que había margen. Después, al salir al TC Plus, el penúltimo tramo del rally, nos sorprendió una lluvia a mitad de camino, y decidimos no arriesgar. Para nosotros, un segundo puesto fue más que bueno, especialmente después de que el Toyota llegase solo una semana antes y casi no pudimos probarlo. Al final, firmamos un segundo puesto que fue muy bueno.

Próxima cita, el 12 de abril con el Orvecame Norte.

Bueno, es un rally difícil y a la vez importante para el campeonato, porque ya empezamos a correr los rallyes de casa. Es verdad que me hubiera gustado llegar con algo más de kilómetros en el coche, pero tenemos que seguir aprendiendo y adaptándonos. Correr en casa siempre tiene un plus, y vamos a intentar aprovecharlo para conseguir aquí la primera victoria.

Estrena coche esta temporada. ¿Cómo marcha su adaptación al Toyota GR Yaris Rally2?

La verdad es que el coche nos gusta. Es un poco diferente al Ford, y eso me está costando un poco. El motor es un tres cilindros y gira un poco diferente al Ford, por lo que todavía sé que no le estoy sacando el cien por cien. Sé que puedo hacerlo mucho mejor, pero eso también requiere algo de tiempo. Espero que sea poco, y espero que, ya en el Norte, podamos aumentar un poco el ritmo y estar en los puestos de cabeza.

Cuénteme sobre las diferencias ha encontrado con el Ford.

Ahora mismo, todavía en la puesta a punto del chasis y en el paso por curva, no estamos a la altura del Ford. El Ford lo teníamos muy, muy trabajado; llevamos cinco años afinando el coche en cada rally, por lo cual ya lo teníamos completamente dominado. Pero, sí noto que el Toyota tiene un conjunto mucho más evolucionado, y que nos va a permitir aumentar el ritmo. Sé que es cuestión de tiempo, de encajar todo: que yo me adapte, que el coche funcione. Yo creo que es un coche campeón del mundo y campeón de España, así que no necesito decir yo si el coche es bueno. Para mí, ahora mismo es el mejor, lo que pasa es que la categoría está muy ajustada y hay mucha igualdad.

En su primer Campeonato de España se hizo con un subcampeonato. La próxima semana partirá de nuevo hacia la Península. ¿Qué expectativas tiene para el certamen que arranca el 28 de marzo?

El martes nos desplazamos a Barcelona y comenzamos el rally en La Llana, como el año pasado, donde conseguimos un segundo puesto. Este año, todos los patrocinadores han hecho un gran esfuerzo para poder competir con el mismo coche que en Canarias, el Toyota Yaris Rally2. En el primer rally vamos a estar asesorados por Efrén Llarena, un campeón de Europa que seguramente nos aportará mucha información en la adaptación al coche. Es un coche que ya conozco, así que vamos a intentar sacar un buen resultado.

Ahora llega con más experiencia y un mejor conocimiento de los rallyes en la Península tras su primera estadía allí.

Sí, el año pasado creo que nos costó porque todo era nuevo para nosotros, pero ahora ya tenemos información. Hemos pasado con el coche de carrera por los diferentes tramos y conocemos las particularidades de cada uno de ellos. Creo que tenemos que adaptarnos un poco al nuevo coche en esas carreteras, ya que el setup es totalmente diferente al de Canarias. Lo importante es intentar pilotar bien.

¿Qué meta se pone?

El Toyota es un coche ganador, y yo también lo soy. Tengo unos patrocinadores que están volcados con nosotros, así que solo puedo pensar en ganar. Sé que es muy difícil, ya que es un campeonato de España con mucho nivel, pero vamos a poner todo de nuestra parte para intentar ser campeones de España.

¿Quiénes cree que serán sus rivales este año?

Bueno, yo creo que Jorge Cagiao, que este año estrena el Alpine A110 RGT+, un coche novedoso, se está mostrando muy eficaz en los rallys que ha corrido. Conoce muy bien el campeonato, y sé que es un rival muy fuerte. Vamos a tener a un piloto oficial de Citroen como Alberto Ordóñez, y otro piloto oficial de Hyundai como Daniel Berdomás, que tiene mucho futuro. Seguro que en cada prueba se sumarán muchos pilotos más. Ahora, por ejemplo, vamos a tener a Nico Martics, un piloto que se está preparando para el campeonato de Europa y que correrá con nosotros en La Llana, y muchos pilotos que se sumarán a la pelea.