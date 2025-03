Navreet Singh: un gigante que domina la cancha... y las criptomonedas

Quien haya pisado el Pabellón Juan Ríos Tejera y haya visto jugar al Cisneros Alter, probablemente se haya fijado en un gigante de 2,01 metros que asombra con sus bloqueos. Es Navreet Singh Suhan, el canadiense que, con su turbante como seña de identidad –la que caracteriza a los pertenecientes al sijismo, una religión procedente del Norte de la India–, se aposentó desde su llegada en verano en los esquemas de Matías Guidolin. Tras su paso por Portugal y la República Checa, llegó al Cisneros el pasado verano un joven de 25 años cuya habilidad también se extiende fuera de la pista, donde su agilidad llega hasta un terreno tan imprevisible como el de las criptomonedas. Porque mientras Navreet afina su saque, también sigue con precisión el pulso de Bitcoin, Ethereum y Solana. En cualquier caso, el objetivo no cambia: siempre encontrar la jugada perfecta.

«Vi que era posible que desde mi habitación pudiera ganar mucho dinero», apunta. No fue una charla con amigos ni un consejo de un gurú financiero lo que encendió su chispa. Fue la pandemia la que lo empujó a sumergirse en el universo de las monedas digitales. «Todos estábamos en casa, aburridos, buscando algo que hacer», recuerda. Mientras muchos se perdían en series o redes sociales, Navreet buscaba algo más. Algo que fuera más que una distracción. Estudiaba gestión empresarial en la Universidad Metropolitana de Toronto y vio en las criptomonedas una oportunidad perfecta para poner a prueba lo que aprendía. «No quería perder el tiempo con el teléfono todo el día», afirma. Así comenzó su travesía, y justo cuando sus investigaciones tomaban forma, los mercados comenzaron a despegar. «Después de eso vimos que en 2021 hubo un auge en el mercado de las criptomonedas, donde Bitcoin, Ethereum y Solana lo hicieron muy bien», verbaliza.

Así, lo que comenzó como un refugio contra el aburrimiento en el paréntesis mundial se transformaba en una mina de oro. Singh, sin saberlo, se zambulló en el mundo del trading y pronto descubrió su talento natural para ello. «Cuando ganas dinero te sientes mejor y te inspiras a seguir haciéndolo», admite Navreet. Su curiosidad se convirtió en disciplina. Siguió aprendiendo, profundizando, operando, hasta que, sin darse cuenta, los activos digitales ya se habían convertido en su principal fuente de ingresos

Dentro del amplio ecosistema de las criptomonedas, Singh ha encontrado su favorita en Solana. «Bitcoin es la más grande, pero debajo de ella están las altcoins [monedas alternativas], como Ethereum y Solana, que tienen mayor potencial de crecimiento», señala. A diferencia de Bitcoin, que ya ha alcanzado cifras astronómicas, las monedas alternativas de las que habla el jugador canadiense aún cuentan con un inmenso margen por despegar y multiplicar su valor. Navreet revela que realiza «mucho trading diario con Solana». Pero, como todo en este mercado, nunca se queda quieto. «Mientras hablamos, está bastante abajo», comenta entre risas, aunque sabe que eso no es más que parte del juego. «En este mundo, las criptomonedas suben y bajan. Solo tienes que saber cómo gestionarlo», indica.

Criptomonedas en el vestuario cisnerista

El entusiasmo de Singh por las monedas descentralizadas ha encendido la curiosidad de sus compañeros. Arnau, el líbero del Cisneros Alter, es uno de los más atentos, el que más sigue sus «movimientos en el mercado». «Él me ve ganando algunos días y me dice: Hermano, tienes que comprarme una camiseta de Gucci», relata Singh entre carcajadas. Sin embargo, a pesar del creciente interés, el canadiense enfatiza en mantener la calma. «No convenzo a nadie porque hay un riesgo involucrado. No puedo decirle a alguien: Sí, ven a las criptomonedas, harás mucho dinero, porque no sé cómo es su mentalidad», aclara. Pero si alguien «quiere aprender», Navreet estará «encantado de explicarle».

Paciencia, estudio y ejecución precisa. Son las máximas sobre las que se rige el éxito del voleibolista con las criptos. Lo cierto es que en la cancha su fórmula no se desvaría mucho. Ahora el Cisneros volverá a medirse al Guaguas, al rival al que todos temen, en los cuartos de final del playoff de la Superliga masculina. Este sábado se jugará el primer duelo del cruce en el Ríos Tejera. Y Navreet tiene claro que «limitar los errores será fundamental».

El reto es colosal, sin duda. El Cisneros se medirá al gigante de la liga. «Sabemos que ellos son un equipo muy sólido, pero si jugamos nuestro mejor voleibol, podemos competir y ganar», afirma el atleta canadiense, cuya adaptación a la Isla ha sido sobresaliente desde el primer día. «España me ha acogido muy bien, la gente aquí es muy amable y eso hace que todo sea más fácil», añade el central, que entre risas confiesa que su español «no va muy bien».

Para Singh y para todo el equipo, el próximo partido será un examen de alto nivel. Un partido que exigirá concentración, estrategia y disciplina. Cualidades que el canadiense aplica con férrea constancia en cada faceta de su vida. Si el Cisneros quiere soñar con la clasificación, necesitará la mejor versión de su gigante en la red.

El turbante de Navreet y la lección para la Federación Ocurrió al principio de la liga un episodio para olvidar en la memoria de la Real Federación Española de Voleibol, uno que tuvo como protagonista a Navreet Singh. Después de debutar sin incidentes en la primera jornada contra el Léleman Conqueridor en Valencia y en la Challenge Cup frente a Soria, el central canadiense no pudo jugar ante el Instercap Asisa Tarragona SPiSP debido a su turbante. «Fue una situación difícil en ese momento, porque nunca había experimentado algo así antes», reconoce el propio Singh. En su carrera, había jugado sin problemas en Portugal y la República Checa, donde su turbante no había sido un inconveniente. «Fue algo muy nuevo para mí, pero una experiencia interesante en el lado profesional de las cosas», reflexiona Singh, que halló el firme apoyo en Tomy López, presidente del Cisneros Alter, persona que alzó su voz contra la decisión de la Federación. López fue, según sus palabras, «muy profesional y muy solidario». El incidente sacó a la luz un vacío en una normativa obsoleta. «Creo que en el futuro será algo positivo, porque ahora la federación lo sabe y aprendieron del error», reflexiona el voleibolista sijes.

