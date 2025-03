Tenerife Libby’s La Laguna y Cisneros Alter, a por sus vecinos

Rivalidad insular en los playoffs. Tenerife Libby’s La Laguna y Cisneros Alter se juegan su futuro en unas eliminatorias por la liga que arrancan este fin de semana, donde la rivalidad insular asciende, posiblemente, a la categoría de derbi. Seguir vivo o el adiós a la temporada, a solo unos sets de distancia. En el lado femenino, el Haris se enfrenta al Heidelberg, el gigante grancanario que solo cedió una derrota en todo el curso. Mientras, en el masculino, el Cisneros Alter choca, una vez más, con el coloso Guaguas. Los dos tinerfeños jugarán la ida en casa este fin de semana.

Algunos lo miran como un derbi, otros como un simple duelo regional. Si se le pregunta a Facundo Morando, entrenador del Tenerife Libby’s La Laguna, no titubea en que el único derbi que tiene el Haris es con el Hidramar. «Los otros son partidos entre equipos de islas vecinas, pero no sé si llamarlo derbi», admite. No es el soñado Haris-Hidramar, el clásico absoluto del vóley femenino canario, pero sí que cuenta con la esencia de un enfrentamiento entre vecinos, con su chispa y su tensión.

El Haris llega «al momento más bonito del año» tras una liga regular de altibajos. Las lesiones han sido un lastre y han cortado la regularidad de un equipo que, como señala Facundo Morando, «nunca pudo repetir alineación en dos partidos consecutivos». «Nunca pudimos tener un equipo completo, es una temporada realmente fluctuante», lamenta el técnico. Sin embargo, el plantel lagunero ha sabido sacar su garra, esa que les ha permitido, a dos jornadas del final, asegurarse un lugar entre las ocho mejores de la liga. «Es un gran mérito de las chicas el haber estado en la Copa de la Reina y en playoff», subraya.

Facundo Morando, entrenador del Tenerife Libby’s La Laguna, celebrando. / EL DÍA

Pero llega el Heidelberg, el titán que domina la liga al ritmo que él mismo impone. Forjado a base de pulmón económico, el equipo grancanario es el más fuerte de la competición doméstica. Con 59 puntos en 22 jornadas, 12 por encima del Avarca –segundo–, y solo una derrota y 17 sets perdidos en todo el curso, su dominio es incontestable. En fase de eliminatoria, solo el Avarca, en la final, le ha sabido frenar. «Hizo una gran fase regular, en la Copa de la Reina trastabilló en la final, pero ahora ya no cuenta nada. Hay que empezar de vuelta con entusiasmo y responsabilidad», comenta Morando, sabedor de lo que viene.

El saque será «determinante». «Si logramos ponerlas en dificultades con el saque, vamos a tener una chance», afirma el técnico argentino cuya estrategia se ve condicionada por las ausencias: Lisbet Arredondo, fuera por una distensión en la mano, y Eugenia Nosach, aún en proceso de recuperación de un esguince de rodilla. Sobre esta última, Morando tiene la esperanza de «recuperarla para este fin de semana».

Necesitarán las leonas, por supuesto, del rugido más feroz de su gente. El estratega, consciente de que el Pabellón Pablos Abril debe ser el mayor aliado para las suyas, hace un llamado a la afición: «Que vengan a alentar a este grupo de jugadoras que lo dieron todo».

El Cisneros reta al líder

Por otro lado, el Cisneros llega con la moral por las nubes tras asegurar su clasificación en la última jornada. Necesitaban ganar, y esperar que el Grupo Rafael Afonso San Roque fallara en Teruel. Y así fue. El conjunto cisnerista cumplió su misión con un 0-3 al Club Vóley Palma, mientras que en tierras aragonesas, los locales sellaban el triunfo ante los grancanarios. Ahora, el cuadro lagunero se prepara para el playoff ante el siempre temido Guaguas, su cuarto encuentro de la temporada.

«El equipo está realmente bien», afirma Matías Guidolin, entrenador del cuadro colegial. Desde enero, dice, «los entrenamientos han sido muy buenos». La mejoría del conjunto lagunero tiene nombres y apellidos: Germán Llorens y, sobre todo, Mateus Frac. «Nos ha dado herramientas que necesitábamos, es un jugador determinante en ataque», confiesa el técnico. Pero no solo eso, el asentamiento en la élite del repatriado Carlos Nieves también ha jugado su papel. «Ha cumplido con las expectativas. Ha tenido continuidad, rendimiento, y el equipo lo ha acompañado en su crecimiento», verbaliza satisfecho su entrenador.

Con Frac, Nieves y un elenco de guerreros de «trabajo invisible» como Sergio Noda, Nacho Roberts o Gastón Fernández, el Cisneros se enfrenta al Guaguas, al rival al que todos temen. «Es el mejor equipo en conformación de plantilla y presupuesto», reconoce Guidolin, que no contará en la ida con Adrián Oliva por lesión. «Nosotros tenemos que jugar a nuestro mejor nivel todo el partido. No podemos tener intermitencias», advierte el técnico del cuadro colegial.

Ya saben lo que es mirar a los ojos al gigante grancanario, desafiarlo y plantarle cara. Probablemente, el conjunto cisnerista sea uno de los pocos equipos que más les ha complicado la vida. Saben lo que es ganarle, lo hicieron justo antes de la Copa. Mientras que en el torneo del KO, donde también se las vieron con los vecinos, cayeron, pero no sin plantar cara. «El tercer y cuarto set de la Copa del Rey contra ellos fueron de los mejores de la competición. Nos costó el inicio, pero cuando ajustamos, supimos meter presión y competir», reflexiona el preparador argentino.

Eximidos del papel de favorito, el Cisneros se encomienda a su fortaleza, al Ríos Tejera, donde jugará la ida de los cuartos de final. «Necesitamos un gran inicio de serie», subraya el técnico, sabedor de que asestar el primer golpe debe ser casi una obligación para encarar la vuelta en Gran Canaria con todo por ganar.

En definitiva, un fin de semana marcado en rojo. Dos duelos insulares, dos sueños, y Canarias, capital del vóley.