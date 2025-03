El tesón y los estudios llevan a un tinerfeño a la ACB

A 2'30'' para el final del primer cuarto, Pablo Pin, entrenador del Coviran Granada, se vira a su banquillo y manda a la silla de cambios a uno de los citados para completar la convocatoria de su partido ante el Unicaja. Un minuto después se detiene el encuentro y se produce el cambio. Quien entra a cancha es Luca Medal Copinni. La situación podría pasar desapercibida para la mayoría, pero quien acaba de debutar en la ACB es un tinerfeño de solo 18 años.

De apellidos gallego (por parte de su abuelo paterno) e italiano (su madre) Luca nació en Puerto de la Cruz (29 de mayo de 2006) y "desde los tres o cuatro años" fue "jugador del "San Isidro" de La Orotava, municipio en el que desarrolló "gran parte" de su infancia hasta que cumplió, la pasada campaña, su "último año júnior".

Alejado de los principales radares de la élite este escolta tinerfeño no ha sido, sin embargo, un cualquiera en la base isleña. Fue selección canaria cadete y el curso pasado concluyó, con más de 20 puntos de media, como el máximo anotador de la Liga Canaria Júnior, además de ser nombrado MVP en el All Star organizado por la Federación Canaria, y ser fijo también en el conjunto del Sani en Primera Autonómica.

Pese a las múltiples opciones entre las que podía haber escogido para dar continuidad a su carrera en alguno de los clubes de EBA de la Isla, este escolta de 1,89 tenía un objetivo bien marcado en su cabeza: "Salir a estudiar fuera. Seguro". Fue ahí cuando el Sani, de la mano de su director deportivo Pablo Hernández, y su amistad con el grancanario Christian Díaz, jugador durante cuatro años del CB Granada, edificó un trampolín para el que había sido su canterano durante más de una década.

Luca Medal, el año pasado con el CB San Isidro júnior. / El Día

Desde el club orotavense ayudaron para que a la vez que cursara Farmacia en la ciudad nazarí arrancara la pretemporada con el primer equipo del Coviran y luego se quedara jugando en La Zubia, conjunto vinculado de Tercera FEB. "Fue algo que no pude rechazar", apunta Medal, que no esconde haber pasado "por unas primeras semanas un poco complicadas" en una ciudad en la que "en agosto hay muy poca gente".

Debut inimaginable

Superado ese "periodo de adaptación" y ya con el arranque de la ACB a la vuelta de la esquina, Luca pasó a la dinámica del filial mientras también empezaba sus estudios universitarios. Sin embargo, y justo antes del parón por la Copa del Rey, el jugador tinerfeño volvió a ser reclutado por Pablo Pin ante el rosario de lesiones que han afectado a la plantilla nazarí de Liga Endesa. "Sabíamos cuál era del panorama y los más jóvenes tuvimos que ponernos las pilas", explica Medal sobre un esfuerzo extra que tuvo su recompensa con su convocatoria para el choque ante el Unicaja el pasado sábado día 8.

Lejos de tomarse la llamada de Pin como una experiencia para disfrutar desde la barrera, Luca intuyó que aquello podía ir más allá. "El día antes, en el hotel, los compañeros me decían que probablemente fuera a debutar", recuerda sobre unas horas previas que tuvieron su momento con más pulsaciones "en el calentamiento" previo, puesto que "durante el propio partido ya estaba más mentalizado de lo que iba a pasar".

Finalmente ese inimaginable estreno llegó y no de forma testimonial, sino con varias apariciones durante un choque en el que Luca acabó jugando casi seis minutos. El tinerfeño no pudo anotar ni rebotear, y acabó con sensaciones un tanto agridulces por culpa de un resultado (derrota por 95-78) "que no refleja el juego" de su equipo, que "durante 35 minutos" tuteó el vigente campeón de Copa del Rey, con ventajas que llegaron a ser de 12 puntos y ya dentro del tercer cuarto.

Sin embargo, lo vivido por Medal Coppini quedará guardado para siempre en su retina. No solo por el mero debut en ACB, sino también por "hacerlo en esa cancha y con ese ambiente". "El Carpena es un campo espectacular, sobre todo cuando está lleno como el otro día", explica el jugador norteño.

Escenario superlativo, y más aún cuando "al saltar a la cancha te dicen que tienes que defender a Alberto Díaz". "Hasta el otro día lo estaba viendo en la tele jugando un Eurobasket, un Mundial... y ahora lo estaba defendiendo. Mi cara seguro que era un cuadro, pero ahí no me quedó otra que ponerme las pilas y actuar rápido para hacer lo que te están pidiendo", relata el de Puerto de la Cruz.

"Salí levitando del Carpena"

Situación de privilegio a la par de exigente y con máxima premura que por momentos dejó un poco en shock al tinerfeño. "Ni estando en la propia cancha me lo creía, fue una experiencia increíble", admite, antes de hablar sobre la resaca más inmediata. "Salí del pabellón levitando, como si no tocara el suelo", expresa con una sonrisa.

Su otra pena, que por lo rápido que se precipitaron los acontecimientos no pudieran estar en la grada sus padres, que se tuvieron que conformar con apoyar desde la distancia. Un respaldo que Luca califica, en estos días posteriores, como "algo increíble", pero no solo por parte de sus progenitores, sino también de "todo el mundo" con el que se relaciona.

Luca Medal, en el Colegio Salesianos, en sus inicios con el CB San Isidro. / El Día

Felicitaciones que Luca recibe de buen grado y que a la vez le reconfortan. "Muchos de ellos saben el trabajo que hay detrás de todos estos años y lo que he sufrido para llegar hasta aquí", expresa el portuense, en cuya agenda, desde que llegó a Granada, únicamente hay hueco para los estudios y el baloncesto. "Desde agosto he ido a Tenerife solo dos veces, un fin de semana en noviembre y en Navidad, lo que supone estar un poco aislado de lo que era tu mundo habitual", pone como ejemplo.

Un ajetreado día a día que esta semana mantiene la intensidad más reciente. "Es un poco complicado", reconoce Luca, que "por las mañanas" va "a la Universidad", y luego se ejercita "con el equipo de ACB", mientras que "por las tardes" debe sacar hueco para entrenarse "con el Tercera FEB".

Complicado repetir

Eso sí, entre recuperaciones de lesionados y el fichaje de Omar Silverio, Luca es consciente de que repetir presencia entre los 12 que se midan este sábado al Lleida, será muy difícil. Con hueco o sin él a las órdenes de Pablo Pin esa convivencia con la élite ha supuesto una inyección de adrenalina para Luca, ahora con más ganas que nunca de centrarse "en el baloncesto".

Luca, en un partido contra el Mensajero de la Primera Autonómica. / El Día

"Siempre he dicho que cuando quieres cumplir algo, tienes que perseguirlo y hacer muchos sacrificios. Tengo claro que el baloncesto es mi sueño y que por él debo esforzarme muchísimo", argumenta Medal Coppini. Ahora, gracias a los estudios ha podido debutar por la vía rápida en la ACB, pero sin ese tesón del que presume todo hubiera sido imposible.